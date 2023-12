Nacida en El Paso, deja legado de orgullo cívico

En 1996, los graduados de Austin High School en El Paso fueron recibidos con una agradable sorpresa.

Su compañera egresada más famosa, la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor, se uniría a ellos para su reunión número 50.

“Qué maravilloso es estar de regreso”, dijo O’Connor a El Paso Times. “Me alegra ver que no me he olvidado por completo de cómo luce todo. Es divertido ver las caras de las personas que conocí aquí y descubrir cómo han sido sus vidas”.

O’Connor murió el viernes a la edad de 93 años, cinco años después de que se alejara de la vida pública tras ser diagnosticada con las primeras etapas de demencia. La primera mujer jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos, muchos la recuerdan como una arizonense, porque allí es donde pasó la mayor parte de su carrera. Pero O’Connor nació en El Paso y asistió a la escuela secundaria allí, lo que la convierte en una fuente de orgullo cívico también para los texanos.

“La jueza O’Connor era la hija de El Paso, que asistía a la Radford School for Girls y a Austin High School, y una pionera en este país”, dijo el viernes el alcalde de la ciudad de El Paso, Oscar Leeser. “Siempre la recordaremos y ahora apreciaremos su increíble legado. Que descanse en paz”.

Durante su estancia en Austin High School, O’Connor era conocida por su espíritu apasionado y su liderazgo natural, adquiriendo conocimientos que le resultaron útiles como la primera mujer jueza de la Corte Suprema.

“Oh, siempre esperábamos grandes cosas de ella. Era una estudiante sobresaliente”, dijo Gayle Welsch, amiga de la escuela secundaria y ex compañera de clase, a El Paso Times en 1996. “Y ahora todavía tiene los pies en la tierra y es fácil hablar con ella. Estamos todos muy orgullosos de ella”.

O’Connor creció en Lazy B Ranch en el Sureste de Arizona, un rancho de 200 mil acres fundado por su abuelo 30 años antes de que Arizona se convirtiera en estado. Fue allí donde aprendió a conducir un camión, reparar una cerca y disparar un rifle calibre .22.

Nacida en El Paso el 26 de marzo de 1930, O’Connor pasó la mayor parte de su infancia dividiendo su tiempo entre Texas y Arizona. A los 16 años, se graduó sexta de su clase en Austin High en 1946. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Stanford y obtuvo una licenciatura en Economía.

Después de obtener su título universitario, O’Connor asistió a la Facultad de Derecho de Stanford, donde conoció a su futuro marido y terminó entre los mejores de su clase, junto con su futuro colega de la Corte, William H. Rehnquist.

Después de graduarse, O’Connor regresó a Arizona y se involucró en la política republicana. Fue nombrada en 1969 para reemplazar a un senador del estado de Arizona y ganó la reelección por dos mandatos. En 1972, O’Connor fue elegida líder de la mayoría del Senado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en cualquier estado.

Continuando con su ascenso político en Arizona, O’Connor fue elegida para un cargo de juez estatal y luego designada para la Corte de Apelaciones de Arizona. En 1981, recibió una nominación a la Corte Suprema por parte del presidente Ronald Reagan. Fue confirmada unánimemente por el Senado el 21 de septiembre de 1981. O’Connor sirvió como juez de la Corte Suprema durante 25 años, a menudo etiquetada como un "voto indeciso" moderado conocida por ser reacia a redactar fallos amplios y radicales.

Ella fue una firme defensora de la igualdad de protección ante la ley. Una de sus opiniones más famosas fue una opinión concurrente en el caso histórico Lawrence vs. Texas, que anuló la ley de sodomía del estado en una importante victoria para los derechos de los homosexuales. Escribió que la ley de Texas “califica a todos los homosexuales como criminales”.

Ligas con Texas

Los texanos han promocionado durante mucho tiempo sus vínculos con el estado. Ingresó al Salón de la Fama de las Mujeres de Texas en 2008. El Salón de la Fama Nacional de las Vaqueras, con sede en Fort Worth, la admitió en 2002. Hay varias escuelas que llevan su nombre en Texas, incluida la escuela especializada en justicia penal ubicada en su alma mater, Austin High.

El gobernador Greg Abbott emitió un comunicado el viernes sobre la muerte de la jueza, reflexionando sobre el momento en que discutió ante la jueza O’Connor en 2005 como fiscal general de Texas.

“Como la primera mujer de nuestro país en la Corte Suprema, la jueza O’Connor fue pionera y siguió siendo una inspiración para las mujeres durante toda su vida”, dijo Abbott en el comunicado. “No tengo ninguna duda de que su legado seguirá vivo durante las generaciones venideras”.

El representante estatal Eddie Morales Jr., que representa a El Paso, dijo que anima a otros a unirse a él para enviar oraciones a la familia O’Connor.

“Hoy recuerdo el legado pionero de la jueza Sandra Day O’Connor, la primera mujer en formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que nació hace 93 años en El Paso, Texas”, dijo Morales en un comunicado. “Su legado, su compromiso con la ley y la Constitución de los Estados Unidos serán recordados durante mucho tiempo por generaciones”.