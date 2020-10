‘Muy preocupantes’, los signos vitales de Trump

The New York Times / El presidente afirma que está bien

The New York Times

Washington— Los signos vitales del presidente Donald Trump fueron “muy preocupantes” durante el último día y no está fuera de peligro, dijo el sábado el jefe de gabinete –staff– de la Casa Blanca, contradiciendo una imagen más optimista pintada por los médicos del presidente en la televisión minutos antes.

Mientras los médicos sostenían que Trump estaba “muy bien” y de “excepcional buen humor” tras su primera noche en el hospital con el coronavirus, Mark Meadows, el jefe de gabinete, brindó una valoración más sobria y advirtió que los próximos dos días serían fundamentales para determinar el resultado de la enfermedad.

“Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes, y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención”, dijo Meadows a los periodistas frente al Centro Médico Militar Walter Reed, donde el presidente fue trasladado en avión el viernes por la noche y donde permanecerá al menos unos días. “Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”.

Los comentarios de Meadows se atribuyeron a una persona familiarizada con la salud del presidente en un informe conjunto enviado a los periodistas de la Casa Blanca de acuerdo con las reglas básicas que estableció para la entrevista.

Pero un video publicado en línea capturó a Meadows acercándose a los reporteros de la piscina afuera de Walter Reed después de la sesión informativa televisada de los médicos y pidiendo hablar extraoficialmente, dejando en claro quién era la fuente no identificada.

Los mensajes contradictorios, que llegaron incluso cuando el virus se extendió a un círculo cada vez mayor de los aliados de Trump, sólo exacerbaron la confusión y las incertidumbres que rodean la situación del presidente. Durante su sesión informativa, los médicos se negaron a proporcionar detalles importantes y dieron plazos que entraban en conflicto con versiones anteriores de la Casa Blanca, dejando la impresión de que el presidente estaba enfermo y comenzó el tratamiento antes de lo informado oficialmente.

Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron en entrevistas separadas con The New York Times que el presidente tuvo problemas para respirar el viernes y que su nivel de oxígeno bajó, lo que llevó a sus médicos a darle oxígeno suplementario mientras estaba en la Casa Blanca y lo transfirieron a Walter Reed donde podría ser monitoreado con mejor equipo y tratado más rápidamente en caso de problemas.

Durante la sesión informativa televisada, el doctor Sean P. Conley, médico de la Casa Blanca, dijo que el presidente no estaba recibiendo oxígeno suplementario el sábado, pero se negó repetidamente a decir definitivamente si alguna vez había tomado oxígeno.

“Ninguno en este momento y ayer con el equipo, mientras todos estábamos aquí, él no estaba con oxígeno”, dijo, pareciendo sugerir que hubo un período el viernes en la Casa Blanca en el que sí estuvo.

Conley también pareció indicar que el presidente fue diagnosticado por primera vez con el virus el miércoles en lugar de la noche del jueves cuando Trump reveló que había dado positivo en Twitter. Mientras describía lo que dijo era el progreso del presidente, dijo que Trump tenía “sólo 72 horas en el diagnóstico ahora”, lo que significaría el mediodía del miércoles.

Cuando se le preguntó sobre eso, Conley no aclaró, pero dijo que el jueves por la tarde “repetimos las pruebas y, dadas las indicaciones clínicas, teníamos un poco más de preocupación”.

A última hora de la noche, dijo que “obtuvimos la confirmación de la prueba PCR de que era positivo”. Trump asistió a eventos de campaña tanto el miércoles por la noche como el jueves sin usar una máscara y reuniendo a cientos de seguidores que tampoco estaban tomando precauciones contra el virus.

El doctor Brian Garibaldi, otro médico que trata al presidente, también dijo que Trump había recibido una terapia de anticuerpos experimental “hace unas 48 horas”, que habría sido el mediodía del jueves, antes de la prueba de confirmación que, según Conley, dio positivo esa noche y un día completo antes de que la Casa Blanca revelara el tratamiento el viernes.

La confusión provino de una sesión informativa en la que Conley y su equipo ofrecieron una evaluación implacablemente positiva de la condición de Trump.

“Esta mañana el presidente está muy bien”, dijo Conley. “En este momento, el equipo y yo estamos muy contentos con el progreso que ha logrado el presidente”.

Los médicos dijeron que Trump había estado libre de fiebre durante 24 horas y tenía la presión arterial y la frecuencia cardiaca normales para él. Cuando se le preguntó por qué trasladó a Trump al hospital, Conley dijo: “Porque es el presidente de Estados Unidos”.

El doctor Sean N. Dooley, otro médico del equipo, dijo que Trump se sentía optimista.

“Está de muy buen humor”, dijo Dooley. Agregó que el presidente les dijo a sus médicos: “Siento que hoy podría salir de aquí”.

Trump amplificó ese tono optimista en un mensaje de Twitter el sábado por la tarde. “Los médicos, enfermeras y TODOS en el GRAN Centro Médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, son INCREÍBLES”. También escribio. “Se ha logrado un progreso tremendo en los últimos 6 meses en la lucha contra esta PLAGA. ¡Con su ayuda, me siento bien! “

Primera dama sigue en la Casa Blanca

Melania Trump, quien también está enferma, permaneció en la Casa Blanca mientras el resto de los familiares del presidente dieron negativo, pero se estaban volviendo a realizar las pruebas para confirmar esos resultados, ya que puede pasar algún tiempo antes de que el virus sea detectable.

“Gracias a todos aquellos que con tanto cariño se han acercado a @realDonaldTrump y al resto de la familia”, tuiteó Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, el sábado por la mañana. “Realmente significa mucho para nosotros. La prueba resultó negativa, así que le daré unos días más de precaución y volveré a realizar la prueba y, si estoy limpio, volveré a trabajar lo antes posible”.

Entre los que dieron positivo el sábado se encontraba Christie, quien estuvo en el anuncio de nominación de Barrett una semana antes.

Dos de los tres senadores que ahora dieron positivo por el virus, Mike Lee (Utah) y Thom Tillis (Carolina del Norte), también estuvieron en los eventos y sirven en el Comité Judicial del Senado que considerará su nominación, lo que complica aún más una campaña de confirmación que ya está probando límites de velocidad y una mayoría muy pequeña para lograrlo antes de las elecciones, como ha insistido Trump.

Johnson no estuvo en el evento porque estaba en cuarentena debido a una exposición previa a alguien con el virus. Salió de 14 días de cuarentena después de dar negativo y regresó a Washington el martes, dijo su oficina, pero asistió a un almuerzo con otros republicanos del Senado que lo pusieron en la misma habitación con Lee y Tillis. Fue probado nuevamente el viernes.

Si los tres republicanos no pudieran votar, entonces el senador republicano Mitch McConnell, el líder de la mayoría, no tendría suficiente apoyo para forzar la confirmación de Barrett. Porque dos senadores republicanos moderados, Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), ya han indicado que se oponen a instalar una nueva juez antes de las elecciones, eso dejaría a McConnell con 48 republicanos contra 47 demócratas y los dos republicanos disidentes. (The New York Times)