Multan por no actualizar permisos de ‘handicap’

Para evitar que los veteranos que padecen alguna discapacidad física –‘handicap’– sean infraccionados por la Policía al estacionarse en los espacios destinados para ellos, la Oficina de Recaudación del Condado de El Paso hizo un llamado para que acudan a tramitar sus nuevas placas o engomados nuevos.

Rubén González, titular de la dependencia, manifestó que la multa actual va de los 500 hasta los mil 500 dólares, por lo que resulta una cantidad elevada si se toma en consideración los bajos ingresos que reciben mensualmente por su pensión.

“Les hacemos ese llamado a todos los que tengan placas antiguas a que las actualicen lo más pronto posible para evitar multas que lastimen su economía”, manifestó el funcionario.

Explicó que a partir de este año hubo modificaciones a la ley por lo que todas las personas deben renovar sus placas o adquirir los engomados que prácticamente tienen un precio simbólico: tres dólares.

Manifestó que a diferencia de las placas anteriores éstas cuentan con la imagen de una silla de ruedas, que es el distintivo que verifican los policías tanto de la Ciudad como del Sheriff.

“Si los veteranos quieren estar bien regularizados tienen que hacer una nueva solicitud para adquirir sus placas metálicas con la imagen de la sillita… tiene que tener la silla”. Señaló que la nueva ley estipula que las personas que tienen el beneficio de utilizar los espacios para personas con algún tipo de discapacidad deben acudir a la Oficina de Recolección de Impuestos a tramitarla.

Indicó que en el caso de hacer caso omiso a este requerimiento y conducir con matrículas extemporáneas o no portar el engomado oficial en el interior del auto pegado al parabrisas, les representaría una infracción de 500 dólares la primera vez y la segunda por 800 más 20 horas de servicio comunitario que deben cumplir.

Pero de ser detectados por tercera ocasión, pueden ser multados hasta por mil 500 dólares, que es la multa mayor, más 50 horas de servicio comunitario.

La nueva política ha causado enojo y molestias al interior de la comunidad de veteranos, quienes han manifestado que el acudir a renovarse les representa una serie de problemas de movilidad ya que deben de hacerlo de manera personal.

“Por fortuna no he utilizado mi carro en los últimos meses, pero ahora que me entero de esto lo tramitaré, no sea que me vayan a multar. Son multas demasiado caras”, dijo un veterano que prefirió permanecer en el anonimato.

Comentó que esa multa debería ser para aquellas personas que no respetan sus lugares y que carecen de cualquier señalamiento que los acredite como una persona minusválida.

Se dijo que este nuevo programa también está dirigido para todas las personas civiles que sufren algún tipo de incapacidad ya sea de la vista, corazón o impedimento físico. “Todos deben traer la sillita”.

Comentó que hay 150 tipos de placas dentro de las que se ofrecen a los veteranos, incluyendo las especiales para motocicletas.

SE dijo que a partir de este año, cualquier persona que se estacione en un espacio para discapacitados debe tener una placa o letrero de persona discapacitada que tenga el símbolo internacional de acceso.

Los veteranos de Texas con placas actuales siguen siendo válidos, sin embargo, los nuevos requisitos deben cumplirse en el momento de la renovación.

La elegibilidad de la placa y el letrero de la ISA se basa en una condición médica que cumple con la definición legal de una discapacidad, como los problemas de visión y movilidad.

El proyecto de ley 792 del Senado entró en vigor el 1 de enero y los veteranos discapacitados que quieran utilizar los espacios de estacionamiento para discapacitados en 2022 tendrán que solicitar una placa de estacionamiento para discapacitados o una matrícula con el símbolo ISA.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas –DMV de Texas–, no todas las discapacidades que califican a un veterano para las placas de veterano discapacitado calificarán a un veterano para una placa de veterano discapacitado con la ISA.