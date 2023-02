Multan a ex regidora por violar ética en campaña

Aunque el año pasado perdió la elección de desempate como representante del Distrito 6 en el Cabildo de El Paso, Claudia Lizette Rodríguez ha seguido en el candelero político.

El 17 de febrero, la Comisión de Ética de Texas multó a la ex regidora con mil dólares por violar varias secciones del Código Electoral de Estado. Las irregularidades incluyen la aceptación de una donación de una corporación y no documentar adecuadamente las contribuciones políticas totales.

PUBLICIDAD

“Evidencia creíble muestra que la demandada aceptó una contribución política de $1,000 de una corporación y que la demandada reveló incorrectamente el nombre, la dirección y el monto de la contribución”, establece el fallo de la comisión del 17 de febrero de 2023.

“Por lo tanto, hay evidencia creíble de una violación de... el Código Electoral. También hay evidencia creíble de una violación de... el Código Electoral con respecto a que la encuestado no divulgó adecuadamente las contribuciones políticas totales en los 30 días previos a la elección”, señala el informe en cuestión, del cual tiene una copia El Diario de El Paso.

El 17 de octubre, Victoria Rossi, de El Paso Matters, publicó un informe citando contradicciones y fallas en las declaraciones financieras de la campaña de la representante Claudia Lizette Rodríguez, del Distrito 6, quien entonces buscaba la reelección.

En su reportaje, Rossi señalaba que a menos de un mes de la elección del 8 de noviembre Claudia Rodríguez había recaudado más del doble que sus aspirantes combinados, según los informes financieros de campaña más recientes.

Pero, agregaba la nota periodística, los informes de Rodríguez carecían de información clave, como las direcciones de los donantes y las fechas de las contribuciones, sobre los $35,760 en donaciones que había recibido desde mayo de 2022 y dónde había gastado ese dinero su campaña, una posible violación de la ley de financiación de campañas de Texas.

En una entrevista telefónica el 12 de octubre, Rodríguez dijo varias veces que “todo se hizo legalmente” en las revelaciones del informe. Cuando se le preguntó si sentía que había sido transparente en las revelaciones de su campaña, Rodríguez señaló que “estamos viviendo en un clima político muy intenso y muy caliente en este momento”, y dijo que había ocultado direcciones “en su mayor parte para proteger a mis donantes”.

“Lo que sea que mis electores hayan decidido donarme es muy apreciado, y no siento que su dirección sea relevante o necesaria para publicar para que el mundo la vea”, agregó. “Creo que su nombre y el monto de su donación es (suficiente)”.

Un par de semanas después de la publicación del reporte en El Paso Matters, Arnulfo Hernández, residente del Distrito 6 desde hace mucho tiempo y abogado con licencia en el estado de California, presentó tres denuncias juradas de ética separadas contra la representante Rodríguez por varias violaciones. La Comisión de Ética de Texas aceptó la jurisdicción sobre las tres denuncias entre el 7 y el 9 de noviembre.

Hernández coescribió el libro The Men of Company E: Toughest Chicano Soldiers of World War II. Se postuló para el Distrito 6 de la Ciudad y perdió el 14 de diciembre de 2019, luego de lo cual respaldó a Rodríguez para el puesto.