Mujeres ex policías exigen reformar EPPD

El Paso.- Para ayudar a reformar lo que muchos dicen es una cultura laboral misógina en el Departamento de Policía de El Paso, la ciudad debe crear un comité de diversidad en el cumplimiento de la ley, eliminar el estatuto de limitación para las denuncias de acoso sexual y revisar el proceso de denuncia e investigación de denuncias. dijo una sargento retirada al Concejo Municipal de El Paso el pasado martes.

“Si no está haciendo algo activamente por esta cultura, entonces usted también es parte del problema”, dijo Rosalynn Carrasco, quien se retiró de EPPD el año pasado después de 20 años en la fuerza. “Decir que lo investigarás no es suficiente”.

PUBLICIDAD

Carrasco ha hablado abiertamente sobre el ambiente de trabajo hostil de EPPD hacia las mujeres, hablando más recientemente con El Paso Matters como parte de la investigación de meses de duración de la organización de noticias sobre acoso sexual y discriminación de género en el departamento de policía, incluidos supuestos casos de inacción y represalias cuando tales problemas Están reportados.

Ella encabezó una propuesta para formar un Comité de Igualdad LGBT y de Mujeres de la Policía de El Paso en 2022 que hasta ahora no ha llegado a ninguna parte.

El martes, ella y la también ex sargento Linda Hanner, presentó al concejo una lista de recomendaciones para generar cambios en el Departamento de Policía, incluidas muchas relacionadas con la discriminación de género y el acoso sexual dentro de las filas.

Carrasco y Hanner dijeron que esperan que el Concejo Municipal y los líderes de la ciudad consideren sus recomendaciones mientras buscan un nuevo jefe de policía para reemplazar a Greg Allen, quien murió en enero después de 45 años en la fuerza, los últimos 15 como jefe. El subjefe de policía Peter Pacillas fue nombrado jefe interino.

“El acoso sexual es un problema generalizado que no solo socava la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la confianza entre las fuerzas del orden público y la comunidad a la que sirven”, dijo Hanner, quien se jubiló después de 20 años en la fuerza.

“No podemos darnos el lujo de hacer la vista gorda ante este problema ya que han surgido informes de acoso sexual dentro del Departamento de Policía de El Paso, que revelan un patrón inquietante de mala conducta y trato desigual”, dijo.

Las recomendaciones se presentaron durante la parte de comentarios públicos de la reunión del consejo del martes, lo que, según las reglas de la ciudad, significaba que los líderes de la ciudad y los miembros del consejo no podían abordarlas. La ciudad y EPPD rechazaron varias solicitudes de entrevistas anteriores para sus historias policiales, citando investigaciones en curso sobre el tema.

Los representantes de la ciudad Cassandra Hernandez, Art Fierro y Henry Rivera después de la reunión dijeron que considerarían las recomendaciones de las ex sargentos, pero no llegaron a decir exactamente qué acciones podrían tomar.

Henandez dijo que puede ser difícil incorporar en la descripción del trabajo del jefe de policía que los candidatos no toleran el acoso sexual, pero que sería clave observar de cerca los antecedentes de los candidatos.

Rivera, un ex oficial de policía, dijo que apoyaría un comité de diversidad dentro del departamento de policía, pero que “como hombre”, no querría dictar sus metas u objetivos. Fierro dijo que se debe colocar un elemento en una futura agenda del consejo para discutir las “travesuras” dentro del departamento de policía.

El representante de la ciudad, Brian Kennedy, dijo que comenzaría contactando a los oficiales que han presentado quejas para comprender mejor el alcance del problema.

“No me siento cómodo de que no sepamos cuán grande es el problema. Cada vez que hay una punta de iceberg, me gusta saber primero cómo se ve todo el iceberg”, dijo Kennedy.

Agregó que uno de los primeros cambios a considerar en el departamento de policía es el proceso de quejas para que aquellos que denuncian no teman por sus trabajos. “Esa es la máxima amenaza y no debería tener cabida en el departamento”.

Los representantes dijeron que los miembros del Concejo Municipal se han reunido personalmente con la empresa de búsqueda contratada para encontrar candidatos a jefe de policía, pero no tienen un cronograma para indicar cuándo se cerrará la búsqueda o cuándo se puede contratar a un nuevo jefe de policía.

“Necesitamos asegurarnos de que quienquiera que contratemos como jefe tenga un buen historial y comprenda el hecho de que este puede ser un problema que se va a tratar”, dijo Kennedy. “Y creo que debemos ser agresivo en el trato con él.”

Lisa Turner, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de la ciudad, dijo que planea llevar las preocupaciones sobre el acoso sexual y la discriminación de género a la comisión, un organismo asesor del Concejo Municipal sobre las necesidades y problemas de las mujeres en la región.

"Sería negligente en mis responsabilidades si no dijera: 'Tenemos que ver esto'", dijo Turner. “Esto tiene que ser una prioridad”.

Por su parte, Carrasco y Hanner dijeron esperan que el cambio real ocurra pronto y que comience con la creación de un comité de diversidad para liderar el camino. El comité de diversidad no debe estar dirigido por supervisores, dijeron. En la propuesta de 2022, Carrasco y otros policías dijeron que el comité apuntaría a abordar el acoso sexual y una serie de otros problemas, incluida la licencia parental paga y las adaptaciones para la extracción de leche.

Y si bien las leyes federales pueden establecer el estatuto de limitaciones sobre quejas como el acoso sexual, las recomendaciones de las mujeres establecen que las quejas se investiguen para dar un cierre a los oficiales informantes, incluso si la disciplina ya no fuera aplicable. Eso podría “servir como una contramedida para prevenir dicho acoso/discriminación nuevamente”, según las recomendaciones brindadas a El Paso Matters.

“Le imploramos que tome en cuenta esas fallas durante la selección del próximo jefe de policía para crear un sistema de controles y equilibrios para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad dentro del Departamento de Policía de El Paso”, dijo Carrasco.

Los representantes de la ciudad Cassandra Hernandez, Art Fierro y Henry Rivera después de la reunión dijeron que considerarían las recomendaciones de las ex sargentos, pero no llegaron a decir exactamente qué acciones podrían tomar.

Henandez dijo que puede ser difícil incorporar en la descripción del trabajo del jefe de policía que los candidatos no toleran el acoso sexual, pero que sería clave observar de cerca los antecedentes de los candidatos.

Rivera, un ex oficial de policía, dijo que apoyaría un comité de diversidad dentro del departamento de policía, pero que “como hombre”, no querría dictar sus metas u objetivos. Fierro dijo que se debe colocar un elemento en una futura agenda del concejo para discutir las “travesuras” dentro del Departamento de Policía.

El representante de la ciudad, Brian Kennedy, dijo que comenzaría contactando a los oficiales que han presentado quejas para comprender mejor el alcance del problema.

“No me siento cómodo de que no sepamos cuán grande es el problema. Cada vez que hay una punta de iceberg, me gusta saber primero cómo se ve todo el iceberg”, dijo Kennedy.