Mujeres embarazadas temerosas por ómicron

Nichole Kruk empezó su segundo trimestre de embarazo, justo cuando la pandemia se propagó por todo el mundo en el 2020.

Sin poder quedarse en casa, su empleo requería tener contacto directo con los clientes, y la única manera de protegerse eran mascarillas de tela que fueron confeccionadas por una colega. Ella y otra compañera de trabajo que también estaba embarazada compartían consejos de seguridad de su ginecólogo y comentaban sobre todas las preguntas sin respuesta: ¿De qué manera afectaría el Covid-19 al bebé? ¿Tendría que ser forzada a dar a luz a solas?

Para finales de julio, se las arregló para evitar enfermarse y dio a luz a su primer hijo, quien “llegó saludable y hermoso”, dijo. Pasó nueve horas en la labor de parto, y usó mascarilla todo el tiempo.

Pero justo después de la época navideña del 2021, una compañera de trabajo se presentó a trabajar estando enferma. Kruk recibió la noticia: con cinco meses de su segundo embarazo y vacunada, se contagió con Covid-19.

Debido a que la variante ómicron ha generado un nuevo incremento en las infecciones del coronavirus en El Paso, las mujeres embarazadas enfrentan otra oleada de temor e incertidumbre.

Ellas corren no sólo un riesgo mayor de sufrir una enfermedad severa y la muerte por Covid-19 comparadas con la población general, sino que también están entre los grupos menos vacunados en el país, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC), debido a que casi el 60 por ciento de esta población no está vacunada.

Kruk, quien tiene 33 años, rápidamente se fue a la casa de su madre en Las Cruces para pasar la cuarentena, dejando a su esposo y a su pequeño hijo en El Paso, mientras empezaba a sentir muchos de los síntomas en su cuerpo: tos, dolor de garganta, vómitos, congestión y un dolor de cabeza “como si me hubieran pegado con una pelota de beisbol en el rostro”, dijo.

Lo peor fue el aislamiento. No poder ver a su hijo “le oprimía el corazón”, dijo. “También fue difícil para él. En FaceTime, pude ver que estaba enojado conmigo y no quería hablarme”.

Ella pidió hablar con su ginecólogo acerca de su infección, pero él nunca le regresó la llamada. “Siento que él no está preocupado por mí como paciente ni por mi hijo. Es un poco doloroso”, dijo.

“Me siento tan desinformada y no sé qué está pasando”, agregó.

Los riesgos del Covid durante el embarazo

La Dra. Carla Ann Martínez, ginecóloga y obstetra y directora médica materna del Centro Médico Universitario de El Paso, frecuentemente atiende a pacientes que comparten la incertidumbre y ansiedad de Kruk. En los dos últimos años, Martínez ha participado “en muchas discusiones que usualmente no se tiene con pacientes embarazadas jóvenes y saludables”, dijo.

“¿Quién desean que tome las decisiones si son intubadas? ¿A quién quieren que le preguntemos si tenemos que ayudarte a dar a luz?, dijo. “En general, usualmente no tenemos que tomar decisiones sobre el final de la vida en una población joven y usualmente saludable”.

Al hablar después de pasar un día en la clínica, Martínez revisó sus notas. De las 20 pacientes programadas para ese día, tres habían llamado para cancelar sus citas debido a que tenían Covid. De las pacientes que entraron a labor de parto y a la unidad de partos, aproximadamente la mitad había dado positivo, todas eran asintomáticas.

“Ellas están bien”, dijo. Pero a medida que aumentan los casos en El Paso, Martínez, quien ha atendido a casi todas las pacientes embarazadas que padecen Covid y han llegado al Centro Médico Universitario, está llena de temor.

Existe evidencia de que la nueva variante ómicron es más contagiosa pero menos severa que las anteriores cepas de Covid-19. Sin embargo, si hay más casos hay más hospitalizaciones y muertes, señaló Martínez.

El riesgo total de tener una severa enfermedad y morir de Covid-19 entre las pacientes embarazadas es bajo, de acuerdo a los CDC. De las casi 158 mil mujeres embarazadas que contrajeron la infección en los dos últimos años en Estados Unidos, 259 han muerto.

Por lo menos una mujer de El Paso murió de Covid mientras estaba embarazada.

Sin embargo, cuando se comparan los resultados de personas con infecciones sintomáticas de coronavirus, los estudios han mostrado que las mujeres embarazadas tienen el doble de probabilidades de que necesiten ser atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos o sean sometidas a intervenciones médicas como una ventilación invasiva comparadas con las mujeres que no están embarazadas y tienen un 70 por ciento más de riesgo de muerte, de acuerdo a los CDC. Esos riesgos continúan hasta aproximadamente las seis semanas de embarazo.

Eso es porque el sistema inmunológico del cuerpo baja ligeramente la guardia durante el embarazo, para que no empiece a atacar al feto que está creciendo. “En cierto sentido, están inmunocomprometidos”, dijo Martínez. Tienen un riesgo más alto de padecer enfermedades respiratorias como la influenza, por eso los médicos también recomiendan que las embarazadas sean vacunadas.

Las mujeres embarazadas que padecen Covid también tienen un riesgo mayor de dar a luz antes de tiempo y eso genera más admisiones a las unidades neonatales de Cuidados Intensivos. Y aunque eso es raro, aproximadamente del 1 al 4 por ciento transmiten la enfermedad a sus recién nacidos.

Las muertes entre mujeres embarazadas llegaron a su pico en los meses de agosto y septiembre del 2021, durante la oleada Delta del coronavirus. A finales de septiembre, los CDC emitieron una alerta de salud urgiendo a las embarazadas a que se vacunaran, haciendo notar que aproximadamente el 97 por ciento de las pacientes embarazadas que fueron hospitalizadas con Covid no estaban vacunadas.

Mientras que ómicron puede causar infecciones estando vacunados, las vacunas siguen protegiéndonos en contra de una severa enfermedad.

Consejos para el embarazo durante la pandemia

Martínez recomienda a las pacientes embarazadas que acudan al hospital para hacerse una evaluación si están teniendo problemas para mantener bajos los fluidos, experimentan fiebre de 100.4 grados o más alta o si su bebé no se está moviendo tanto como habitualmente lo hace.

También recomienda acudir al hospital si tienen problemas para respirar. Los médicos desean mantener una saturación de oxígeno más alta en el torrente sanguíneo para las embarazadas. Una mujer embarazada con una oxigenación por debajo del 95 por ciento será admitida en el hospital, agregó. Para las mujeres que no están embarazadas, la admisión es cuando presentan un 92 por ciento o menos de oxigenación.

Además, ella recomienda la vacunación y las dosis de refuerzo. Estudios han demostrado que las vacunas contra el Covid-19 son seguras durante el embarazo, incluyendo una reciente evaluación de 40 mil mujeres embarazadas, dijo Martínez.

Durante el transcurso de la pandemia, ha atendido a una mujer embarazada que no estaba vacunada, y murió de Covid-19. “Una persona que muera es demasiado”, dijo. “En este punto, realmente no se necesita que ocurra otra vez. No necesitamos eso”, dijo.

Cuando terminó el aislamiento de Kruk y finalmente pudo ver a su hijo, el pequeño de 1 año “me dio un par de bofetadas”, dijo. “Es como si me estuviera preguntando “en dónde has estado mamá? Y luego empezó a llorar. Fue difícil ver eso”.

Kruk regresó a casa, no totalmente recuperada pero sintiéndose mejor. A pesar de eso, se ha sentido confortada por los movimientos del bebé que lleva en su vientre y la idea de que la vacuna que recibió los está protegiendo a los dos.