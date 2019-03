Mujer baja a ayudar a accidentada; muere

Las Cruces, NM— La decisión de detenerse a ayudar a una adolescente que había chocado le costó la vida a una mujer tras quedar en medio de una “carambola” que se registró justo momentos después.

La buena samaritana fue identificada por las autoridades como Lorenza Núñez, de 51 años, originaria de Las Cruces, Nuevo México.

El accidente ocurrió el miércoles alrededor de las 8 de la noche en la autopista U.S. Highway 70, a la altura del marcador de la milla 158 al noreste de Las Cruces.

Los reportes preliminares del accidente señalan que todo comenzó cuando una adolescente de 16 años, que conducía en presunto estado de ebriedad, perdió el control su Pontiac Grand AM 2001.

Ray Wilson, vocero de la Policía Estatal de Nuevo México (NMSP), explicó que el Grand AM quedó obstruyendo uno de los carriles que existen en esta autopista rumbo al oeste.

Al ver al accidente, Núñez bajó de una camioneta Chrysler 2007 para tratar de ayudar a los tres ocupantes del automóvil y alertar a los otros vehículos sobre el accidente.

Pero debido a que el Grand AM no traía luces y ese tramo es muy obscuro, los automovilistas no se percataron del accidente y se desató una “carambola” que involucró cinco vehículos.

El primero en chocar contra los autos varados fue un Jeep 2012, seguido de un automóvil Nissan Máxima y finalmente una camioneta pickup Dodge Dually que jalaba un remolque para caballos.

Wilson indicó que Núñez sufrió fuertes lesiones, debido a que se encontraba parada en la carretera y fue declarada muerta en el lugar.

Los tres ocupantes del Grand AM, el conductor del Jeep y cuatro de las cinco personas que viajaban en la camioneta pickup presentaban lesiones de consideración, por lo que se les trasladó a recibir atención médica.

Trascendió que los dos ocupantes del Nissan y el quinto pasajero de la camioneta Dodge también fueron llevados a un hospital, pero con heridas menores, mientras que el caballo que iba en el remolque resultó ileso.

El vocero agregó que a la adolescente se le fincaron cargos por conducir bajo la influencia de alguna droga (DUI) y por conducir sin precaución.