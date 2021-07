Muestran solidaridad cubanos en EP a manifestaciones en la isla

Miles de cubanos realizan marchas pacíficas para protestar por la escasez de alimentos y medicinas en la isla, además de exigir libertad a su Gobierno, mientras tanto, en El Paso la comunidad cubana levantó la voz para unirse a dichas demandas, incluso desechando la idea de sufrir repercusiones.

Con la llegada de una tercera ola de contagios a Cuba, que el sábado pasado registró 6 mil 750 contagios y 31 decesos, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap), los residentes de la isla salieron a las calles en diferentes zonas urbanas de Cuba, pero se enfrentaron a la represión de agentes policiacos vestidos de civil.

Estos hechos causaron un clamor en diferentes ciudades del mundo, así como en El Paso, Texas, donde ciudadanos cubanos mostraron solidaridad con su pueblo.

“¡Tú que estás callado porque tienes miedo de marcarte y que no puedas entrar a Cuba a ver a tu familia, te digo que yo también tengo familia en Cuba y me indigna que no te solidarices con tu pueblo, con tu barrio, con tus amigos y vecinos que te vieron nacer!, ¡me duele que no te duela!”, dijo Yoel Hernández, ciudadano cubano originario de la población de Cienfuegos, pero residente de esta frontera.

El sentir de Yoel es compartido por varios de sus compatriotas que viven en esta frontera, o en otros puntos de los Estados Unidos, y que coinciden en que la situación debe de cambiar en Cuba, donde las condiciones de emergencia y de bienestar de la población están muy lejos de ser ideales.

“¡Mi familia ahora es Cuba entera y lo que me importa es la libertad de mi gente! ¡no te quedes callado!”, afirmó Hernández, cuya voz hizo eco en otros ciudadanos cubanos avecindados en esta frontera.

“Asimismo, si nosotros que estamos aquí tenemos miedo, imagínate los de allá, que son a los que están cogiendo a palos”, dijo por su parte la cubana Gleydis Pérez.

“Yo soy libre y seguiré apoyando y publicando”, afirmó la originaria de Matanzas, Cuba y residente legal de Texas.

Las protestas y escrutinio internacional toman un nuevo nivel una vez que la población cubana sostiene que las condiciones de salud y sustento diario están en riesgo por la falta de medicamentos y atención sanitaria en Cuba.

Imágenes insólitas de marchas masivas se han visto de forma repetida en la isla, en un momento en el que la pandemia de Covid-19 está causando estragos en la población.

“Hay que apoyar a los hermanos de la isla que ellos no pueden solos!”, dijo Dailen Martin. Originaria de Santa Clara, Cuba.

“Ellos están desarmados, no tienen Internet, los medios de comunicación dentro de la isla les están lavando el cerebro con falsas promesas. ¡Se necesita intervención a la isla YA! ¡Viva Cuba libre!”, sostuvo la mujer que rememoró el legendario clamor que ha sido utilizado por décadas, ahora con un nuevo sentido.

“Un Gobierno que engaña a su pueblo diciendo que la culpa es del bloqueo, pero la verdad es que el bloqueo es para el pueblo: no para los turistas, ni para los gobernantes, ni militares. ¿Qué bloqueo es ese?: El bloqueo interno. Está bueno ya de mentiras”, sostuvo por su parte Linet Rodríguez, también originaria de Santa Clara, pero residente de Miami.