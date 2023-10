Muestra Papa apertura a bendecir uniones gay

Colonia, Alemania— A la sombra de la catedral gótica de Colonia, el Coro Juvenil de San Esteban entonó un coro de “All You Need Is Love” mientras parejas –hombres con hombres, mujeres con mujeres y mujeres con hombres– se alineaban para que sus uniones fueran bendecidas por sacerdotes católicos ordenados que llevaban estolas de arcoíris.

Fue un acto de amor, pero también de sedición, en desafío directo al decreto del Vaticano de que las uniones entre personas del mismo sexo no deberían celebrarse o reconocerse.

La Iglesia católica alemana, conocida desde hace mucho tiempo por traspasar los límites de la fe, ha estado traduciendo las frustraciones entre los católicos progresistas en zonas de toda Europa en una verdadera revuelta. La pregunta para mil 300 millones de católicos ahora es si la Iglesia alemana está en flagrante desobediencia o muestra un camino diferente.

El Papa Francisco ha reprendido al liderazgo católico de Alemania.

El año pasado bromeó con el presidente de su Conferencia Episcopal diciendo que Alemania ya tenía una iglesia protestante: “No necesitamos dos”. Sin embargo, el lunes el Vaticano publicó un documento que parecía abrir una puerta a la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo y al análisis de sacerdotisas.

En la carta, fechada el 25 de septiembre, Francisco escribió que hay “situaciones” que pueden no ser “moralmente aceptables” pero en las que un sacerdote puede evaluar, caso por caso, si se pueden dar bendiciones, siempre y cuando tales bendiciones se mantengan separadas del sacramento del matrimonio.

“No podemos ser jueces que sólo niegan, rechazan y excluyen”, escribió Francisco. “Por tanto, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o varias personas, que no transmiten una idea errónea del matrimonio. Porque cuando se busca una bendición, se está pidiendo la ayuda de Dios”.

Sus palabras parecieron contradecir una declaración del Vaticano de 2021 que confirmaba la prohibición de bendecir a parejas del mismo sexo. En particular, Francisco también destituyó al funcionario conservador que se dice fue el arquitecto de esa decisión y nombró a un compatriota argentino que parecía tener una opinión diferente.

La carta de Francisco publicada el lunes parecía revelar menos movimiento en la cuestión de la ordenación de mujeres. Escribió que el Papa Juan Pablo II se había pronunciado en contra del sacerdocio femenino y que la decisión debía ser respetada por ahora. Pero también sugirió que se podría investigar más el tema.

Tanto el papel de la mujer en la Iglesia como las bendiciones para las parejas del mismo sexo, así como la posibilidad de un sacerdocio casado, se encuentran entre los temas divisivos en la agenda mientras los líderes católicos se reúnen en el Vaticano esta semana para la cumbre más amplia sobre la dirección de la fe desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960.

Francisco ya se ha enfrentado a una revuelta en la derecha, y sus críticos conservadores más acérrimos lo tachan de hereje. Han difamado el arcanamente llamado Sínodo sobre la Sinodalidad –que se desarrollará desde el miércoles hasta el 29 de octubre–, como una cortina de humo para la reforma liberal.

Los observadores del Vaticano no esperaban grandes pronunciamientos, ya que el sínodo se reunirá nuevamente el próximo otoño y finalmente enviará recomendaciones al Papa. Y el Vaticano ha estado restando importancia a cualquier noción de reforma rápida.

Pero Francisco ha despertado las esperanzas de los progresistas –y avivado los temores de los tradicionalistas– de que la Iglesia podría, en algunos temas, comenzar a moverse en la dirección de Alemania.

Las iglesias alemanas han estado invitando a mujeres a decir la homilía en la misa y a bautizar a los bebés. Decenas de sacerdotes y monjes alemanes se han declarado homosexuales célibes, mientras que algunas escuelas e iglesias católicas han comenzado a ondear banderas del arcoíris. La mayoría de los obispos alemanes han respaldado las bendiciones católicas de las uniones entre personas del mismo sexo, los pedidos de mujeres diáconos y la ordenación sacerdotal de hombres mayores casados.

“Muchos católicos progresistas miran a la Iglesia alemana en busca de una idea esperanzadora de hacia dónde podría dirigirse”, dijo el reverendo James Martin, delegado de Estados Unidos en el sínodo conocido por su ministerio a los católicos LGBTQ+. “Pero, por supuesto, también muchos católicos tradicionales miran con sospecha y desconfianza a la Iglesia alemana”.