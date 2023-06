Mueren reos en Texas sin aire acondicionado

Tommy McCullough estaba exhausto y sediento, viviendo en una sofocante prisión de Huntsville mientras la ola de calor implacable y sin precedentes azotaba Texas este mes. Pero se levantó el viernes por la mañana y se puso a trabajar, cortando los campos quemados por el sol fuera de la Unidad de Gorée.

Para el mediodía, colapsó y murió de lo que el sistema penitenciario dice que fue un paro cardiaco. Tenía 35 años.

McCullough fue uno de al menos cinco presos desde mediados de junio que murieron de un ataque cardiaco o un paro cardiaco en prisiones sin refrigeración donde los índices de calor exterior de la región superaban los 100 grados, según un análisis del Texas Tribune de informes de muertes en prisiones y datos meteorológicos. . Otro hombre que murió la semana pasada en una prisión separada de Huntsville tenía sólo 34 años.

Al menos otros cuatro presos murieron en prisiones calientes este mes con causas de muerte indeterminadas.

No está claro de inmediato qué papel jugó el calor en las nueve muertes, si es que tuvo alguno. Como todas las muertes en prisión, están siendo investigadas, dijo la vocera del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Amanda Hernández.

“Etiquetarlos como relacionados con el calor antes de que se complete la investigación sería inexacto”, dijo.

Después de que se publicara esta historia el miércoles por la mañana, Hernández dijo que los funcionarios de TDCJ “ahora tienen razones para creer que (McCullough) estaba tomando metanfetaminas”. La autopsia aún no estaba completa, pero dijo que las entrevistas y conversaciones en la unidad llevaron a la creencia. El personal de la Unidad de Gorée estaba registrando las áreas de vivienda y reduciendo el trabajo de los prisioneros. McCullough era un preso fideicomisario, un estatus reservado para los presos en los que el personal confía más y a los que se les permite hacer trabajos, como cortar el césped fuera de las líneas de la cerca, con supervisión limitada.

Pero los familiares, los defensores de los derechos en las prisiones y algunos legisladores culpan de las muertes al calor brutal dentro de las prisiones de Texas y a la falta de voluntad del Estado para abordarlo.

Más de dos tercios de las 100 prisiones de Texas no tienen aire acondicionado en la mayoría de las áreas de vivienda. Todos los veranos, cuando las temperaturas se elevan rutinariamente hasta los tres dígitos, miles de oficiales y decenas de miles de prisioneros se amontonan dentro de edificios de hormigón y acero sin ventilación, salvo ventanas rotas por la desesperación y ventiladores que soplan el aire caliente. El calor ha matado a los presos, probablemente contribuyó a una grave escasez de personal y costó a los contribuyentes millones de dólares en demandas por homicidio culposo y derechos civiles durante la última década.

Este año, los legisladores estatales optaron nuevamente por no destinar dinero directamente a la instalación de aire acondicionado en las prisiones peligrosamente calurosas, a pesar de un superávit presupuestario de $32 mil 700 millones.

En entrevistas el lunes, las dos hermanas de McCullough insistieron en que él no estaba drogado. Su hermana mayor, Kristie Williams, dijo que su hermano, TJ, como ella lo llamaba, se veía saludable cuando lo visitó por última vez el mes pasado. Pero sus amigos dentro y fuera de la prisión de Gorée dijeron que la temperatura interior en la última semana alcanzó los 130 grados y que los hombres a menudo se enfermaban por el calor (hasta el lunes, TDCJ reportó sólo cinco enfermedades relacionadas con el calor este año entre los presos).

Williams dijo que su hermano le dijo a un amigo por teléfono la noche antes de morir que los oficiales no le habían llevado agua, una queja común entre los prisioneros de Texas y sus seres queridos en las últimas semanas a medida que subían las temperaturas. Cuando el alcaide llamó para decir que su hermano menor, a quien el alcaide llamó un recluso modelo, había muerto, el corazón de Williams se rompió.

Ella culpa de su muerte a la negligencia de la prisión. La temperatura exterior aparente en la región ese día alcanzó los 109 grados, según datos meteorológicos.

“Tenía tanta vida por delante”, dijo Williams, de 49 años, conteniendo las lágrimas. “Había tantas cosas que quería hacer y que era capaz de hacer. Simplemente tenía que dejar esto atrás”.

McCullough cumplía una sentencia de cinco años por posesión de drogas fuera del condado de Collin, según los registros de la prisión, y estaba programado para ser liberado en 2026 a más tardar.

El representante estatal Terry Canales, un demócrata de Edinburg que ha intentado durante años aprobar una legislación para instalar aire acondicionado en las prisiones de Texas, dijo que las muertes recientes durante la ola de calor no son una coincidencia.

“Parece haber un aumento en las lesiones relacionadas con el calor o cosas que pueden atribuirse al calor extremo en el verano”, dijo el martes. “Además del peligro físico, la tortura mental… casi me emociona pensar en eso”.

La ciencia lo respalda. Hay una gran cantidad de estudios que relacionan un aumento de las fallas cardiacas fatales con el calor extremo, y los científicos han descubierto que el calor a menudo se pasa por alto como causa de muerte. El Dr. Salil Bhandari, médico de urgencias de UTHealth Houston y Memorial Hermann, dijo que siempre hay un aumento de los paros cardiacos durante las olas de calor. El golpe de calor por sí solo también puede provocar paros cardiacos, dijo.

“El golpe de calor esencialmente significa (que están) al punto en que ahora tienen algún tipo de daño en los órganos”, dijo Bhandari. “Si el corazón no recibe suficiente sangre… puede provocar un paro cardiaco”.

Pero puede ser difícil identificar que un deceso es causado por el calor, dijo, incluso en las autopsias. A menudo es imposible descifrar si el calor detuvo el corazón de alguien o si fue provocado por el tabaquismo prolongado, las drogas u otras posibles causas de insuficiencia cardiaca.

“Es difícil saberlo a menos que ingresen a la sala de emergencias con una temperatura muy, muy alta”, dijo. “Y la historia también coincide, ya sabes, si él estaba afuera cortando el césped”.

Hernández dijo el martes que no sabía si los funcionarios de la prisión o el personal de emergencia controlaban la temperatura corporal de los presos que murieron de un paro cardiaco este mes.

En años recientes, mientras estaba atrincherado en una demanda de derechos civiles por el calor en una prisión geriátrica, TDCJ comenzó a implementar medidas de mitigación contra el calor, como proporcionar a los presos ventiladores personales y acceso a agua helada, duchas frías y tiempo en áreas con aire acondicionado. . Los funcionarios también comenzaron a trasladar a los presos considerados médicamente sensibles, incluidos los que toman ciertos medicamentos o tienen problemas cardiacos, a unidades con aire acondicionado.

Pero los presos y quienes los apoyan dicen que tales políticas a menudo no se siguen, ya sea por falta de personal, indiferencia o ambas cosas. Un estudio realizado por Texas Prisons Community Advocates y Texas A&M University Hazard Reduction and Recovery Center encuestó a cientos de prisioneros entre 2018 y 2020 y descubrió que muchos informaron que no tenían acceso al alivio requerido por las políticas de TDCJ.

Hernández dijo que no estaba segura de si las investigaciones de muerte durante el verano incluyeron un examen de qué tan bien se estaban siguiendo las políticas de mitigación del calor cuando murió un prisionero, pero dijo que el defensor del pueblo de la agencia hace un seguimiento constante de las quejas por el calor y se asegura de que la agencia siga los protocolos.

Los defensores de los prisioneros y los críticos de TDCJ también dicen que la agencia tiene pocos incentivos para informar sobre los prisioneros que mueren de calor bajo su cuidado, ya que tales muertes a menudo han llevado a TDCJ a los tribunales, y acusan a la agencia de ocultar o ignorar enfermedades o muertes relacionadas con el calor dentro de sus instalaciones. . Amite Dominick, presidente de TPCA, reforzó este argumento al señalar que la agencia ha informado más enfermedades relacionadas con el calor entre el personal este año (nueve) que entre los presos (cinco), a pesar de que los presos nunca pueden salir y superan en número a los oficiales en más de 7 a 10. 1.

“No hay forma en la tierra verde de Dios de que eso sea exacto”, dijo. “No los están registrando de alguna manera”.

El sistema penitenciario no ha contado oficialmente una muerte causada por el calor desde 2012, poco después del verano abrasador de 2011 en el que al menos 10 presos de Texas murieron por insolación. En más de una década desde entonces, la agencia ha peleado una serie de demandas por homicidio culposo, y el caso de derechos civiles presentado contra la Unidad Pack obligó a TDCJ en 2018 a aceptar instalar aire acondicionado dentro de esa prisión.

Pero hay evidencia de que las muertes desde entonces se han relacionado con el calor, incluso si TDCJ no las reconoce. Por ejemplo, un médico forense dictaminó que Robert Robinson murió de hipertermia ambiental, o golpe de calor, en 2018 en la Unidad Michael cerca de Palestina. La agencia ha negado que la muerte esté relacionada con el calor, diciendo que la celda del hombre de 54 años tenía aire acondicionado y que tenía otras complicaciones de salud.

Al año siguiente, Seth Donnelly murió en la Unidad Robertson en Abilene. El hombre de 29 años se puso trajes acolchados para entrenar perros de búsqueda, aunque no está claro cuánto efecto tuvo el calor en su muerte. Un médico forense descubrió que murió por intoxicación por metanfetamina con hipertermia.

Este año, los simpatizantes de los presos y sus familiares comenzaron a dar la alarma sobre posibles muertes relacionadas con el calor el 12 de junio, cuando Luis Sánchez, de 50 años, murió en la Unidad Luther en Navasota, justo al final de la calle de la prisión Pack. La temperatura exterior en la región se sintió como 104 grados ese día, según datos meteorológicos históricos. El índice de calor, o temperatura aparente, mide tanto el calor como la humedad.

El informe de TDCJ dice que Sánchez fue encontrado inconsciente después de sufrir un paro cardiaco. Otros prisioneros de Luther y sus seres queridos lo criticaron, diciendo en publicaciones en las redes sociales y en correos electrónicos a los periodistas que el personal no había estado repartiendo agua a quienes la pedían antes de su muerte.

Aproximadamente una semana después, el 20 de junio, dos hombres murieron de un paro cardiaco en Huntsville y Beaumont, informó TDCJ. Randy Butler, de 34 años, vivía en la Unidad Byrd y, según los informes, murió de un paro cardiaco temprano en la mañana después de un día en que el índice de calor del área alcanzó los 114 grados. Michael Dixon, de 69 años, fue encontrado inconsciente en su celda de la Unidad Stiles cuando la temperatura era de unos 108 grados.

El mismo día que murió McCullough, Jerry Jernigan, de 73 años, también murió de un ataque al corazón en la Unidad Smith en el oeste de Texas, informó la prisión, donde las temperaturas aparentes en el área alcanzaron los 102 grados.

Es probable que las muertes no sean un número final, ya que TDCJ tiene 30 días para informar las muertes en prisión al Estado, y los informes a menudo se presentan semanas después de que ocurre una muerte.

La ansiedad por el calor siempre aumenta en el verano, dijo Dominick, pero las tensiones son especialmente altas entre los presos, el personal penitenciario y sus seres queridos este año después de que la Legislatura estuvo más cerca que nunca de financiar el aire acondicionado en las prisiones de Texas.

La Cámara había acordado gastar $545 millones para cubrir dos fases de un plan de cuatro fases para instalar aire acondicionado en todas las prisiones de Texas para 2031. Pero el Senado desechó los planes. El presupuesto final, que entrará en vigencia en septiembre, otorgará a TDCJ $85.7 millones para “proyectos diferidos adicionales”, que probablemente se utilizarán para instalar aire acondicionado.

Hernández dijo que la Unidad Luther, donde murió Sánchez, ya estaba en línea para obtener aire acondicionado con el presupuesto actual de la agencia.

Para Williams, tiene que esperar para planear un funeral para su hermano hasta que TDCJ entregue su cuerpo después de una autopsia. Ella espera que el procedimiento le brinde más información sobre lo que le sucedió a McCullough. El lunes, volvió a mirar la última foto que se tomó con él y la comparó con una captura de pantalla de una visita en video la semana antes de su muerte, cuando la ola de calor estaba firmemente asentada.

“Puedes decir que no se siente bien”, dijo.

Ella no excusó el comportamiento criminal de su hermano. Antes de su sentencia de prisión actual, anteriormente había cumplido condenas de ocho meses y un año por abuso y robo de tarjetas de crédito, respectivamente, según los registros judiciales. Pero ella dijo que esta vez podía ver un cambio real.

“Realmente se había convertido en una persona diferente e incluso los diferentes oficiales… realmente les había gustado por su gran corazón”, dijo Williams. “Él tiene una niña de 7 años que ahora tiene que crecer sin su papá. Es simplemente desgarrador”.