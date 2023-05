Mueren miles en EU por no usar el cinturón de seguridad

Para concientizar a la población sobre el peligro a la vida y el no utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos el Departamento de Transporte de Texas (Tx-DOT) prepara el lanzamiento de la campaña ‘Click It or Ticket’ 2023, la cual busca reducir el número de muertes en las carreteras.

“Los cinturones de seguridad son fuertes. Los cinturones de seguridad salvan vidas”, son las frases que enfatizan y refuerzan la campaña estatal que anualmente lanzan las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de los viajeros en las carreteras.

De acuerdo a las autoridades el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de morir en un accidente automovilístico hasta en un 45 por ciento.

Sin embargo y a pesar de este hecho convincente, muchos conductores y pasajeros aún optan por no usarlo, establece TxDOT.

Prueba de ello es que tan solo en 2022 mil 258 personas entre conductores y pasajeros fallecieron por no acatar esta recomendación, un 2.5 % más que el año anterior.

“Muchas de estas muertes fueron totalmente prevenibles”, señalaron las autoridades.

Estadísticas registradas en 2022 asientan el registro de 39 accidentes de tráfico de vehículos motorizados en el distrito de El Paso, que abarca 6 condados, en los que los ocupantes sin cinturón de seguridad sufrieron lesiones graves o mortales.

Estos choques resultaron en 18 muertos y 25 heridos graves. En la ciudad de El Paso, hubo 23 accidentes de tránsito de vehículos motorizados en los que los ocupantes sin cinturón de seguridad resultaron en 7 muertos y 19 lesiones graves.

Apenas hace algunos días el joven Adán Luna, de 18 años de edad y alumno de Montwood HS, perdió la vida al volcar el vehículo en que viajaba sobre el bulevar Montwood.

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) informó que la causa del percance se debió al exceso de velocidad y apuntó que Luna no traía puesto el cinturón de seguridad lo que provocó que el impacto del choque lo expulsara de su auto y tuviera una muerte instantánea.

Como parte de la campaña anual ‘Click It or Ticket’, el Tx-DOT viaja por todo el estado para recordar e instar a los texanos a que se tomen unos segundos adicionales para abrocharse el cinturón de seguridad la próxima vez que se suban a un automóvil como conductor o pasajero. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

“Es fundamental que todos se tomen unos segundos para abrocharse el cinturón, cada viaje, cada vez”, dijo el director ejecutivo de TxDOT, Marc Williams. y remató: “Usar el cinturón de seguridad es una de las precauciones más importantes que los automovilistas y sus pasajeros pueden tomar para protegerse en un choque.

Si bien más del 90% de los texanos toman la decisión correcta de usar el cinturón de seguridad, eso todavía significa que el 10% elijen permanecer desprotegidos en la carretera.

El objetivo del Departamento, se dijo, es lograr que el 100% de los conductores y pasajeros usen el cinturón de seguridad el 100% del tiempo.

Desde el 22 de mayo hasta el 4 de junio, incluido el fin de semana del Día de los Caídos, las fuerzas del orden público de todo el estado trabajarán horas extra, vigilantes de que sea cumplido el mandato. Quienes hagan caso omiso serán multados.

La ley estatal requiere que todas las personas en un vehículo estén aseguradas con un cinturón de seguridad, ya sea que viajen en el asiento delantero o trasero.

Los niños menores de 8 años deben estar sujetos en un asiento de seguridad para niños o en un asiento elevado, a menos que midan más de 4 pies y 9 pulgadas (1.45 metros). Las multas y los costos judiciales por estas faltas pueden sumar hasta $250 o más.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) estima que la iniciativa Click It or Ticket ha salvado más de 7 mil 399 vidas, prevenido más de 120 mil lesiones graves y resultó en $28,500 millones en ahorros económicos desde su creación en 2002.

Un estudio observacional de 2022 realizado por el Centro del Instituto de Transporte de Texas A&M encontró que el 87.6 % de los ocupantes de camionetas en los asientos delanteros usan cinturones de seguridad, en comparación con el 91.3 % de los ocupantes de los automóviles de pasajeros en los asientos delanteros.

En 2022, de todos los choques en Texas en los que murieron personas que no usaban el cinturón de seguridad, el 59% ocurrió de noche o durante las primeras horas de la mañana (6:00 pm a 5:59 am).

La campaña Click It or Ticket de TxDOT, la cual será presentada mañana martes en El Paso, es considerada un componente clave de #EndTheStreakTX, un esfuerzo más amplio en las redes sociales y de boca en boca que alienta a los conductores a tomar decisiones más seguras mientras están detrás del volante para ayudar a terminar con la racha de muertes diarias.