Mueren dos por Virus del Nilo Occidental

Dos hombres –uno en sus sesentas y otro en sus setentas– murieron a causa del Virus del Nilo Occidental, confirmaron autoridades de salud de El Paso.

Los hombres vivían en los códigos postales 79936 y 79907 respectivamente.

“La comunidad debe tener en cuenta que, para la mayoría de las personas, la picadura de un mosquito es una molestia, pero para otras puede ser muy grave, especialmente para aquellas con afecciones médicas que afectan la capacidad de su sistema inmunológico para combatir infecciones si el mosquito transmite una enfermedad como Nilo Occidental”, dijo la autoridad de salud de la Ciudad y el Condado, el doctor Héctor Ocaranza. “Mientras tengamos mosquitos picando en El Paso, la amenaza de enfermedades seguirá presente”.

En esta temporada se han reportado ya varios casos de esta afección viral. La semana pasada, el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso (DPH) reportó el quinto contagio.

Se confirmó que un varón en sus setentas contrajo la enfermedad del Virus del Nilo Occidental del Sistema Nervioso Central (WNV). Se desconoce si es uno de los muertos a causa de este mal.

“Aunque nuestro clima se está enfriando, debemos enfatizar que todavía estamos experimentando días lluviosos y húmedos y no hay razón para pensar que los mosquitos ya no son una amenaza”, dijo Ocaranza. “Si no nos protegemos de las picaduras de estos insectos, seguiremos viendo aumentar el número de casos”.

Los síntomas del Nilo Occidental incluyen fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos e inflamación de los ganglios linfáticos.

Ocho de cada 10 personas infectadas con el WNV no desarrollarán síntomas. Sin embargo, 1 de cada 5 personas infectadas desarrolla la fiebre del Nilo Occidental, un malestar que incluye calentura y otros síntomas como dolores en el cuerpo, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza o sarpullido. Aproximadamente 1 de cada 150 personas infectadas desarrollan una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central y aproximadamente 1 de cada 10 casos graves son mortales.

Las personas mayores de 60 años corren el más riesgo de enfermedades graves. Las personas con ciertas afecciones médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y las personas que han recibido trasplantes de órganos también corren un alto riesgo.

Los residentes pueden informar sobre el agua estancada y la reproducción de mosquitos llamando al (915) 212-6000.

Para obtener más información y consejos, visite EPHealth.com en la pestaña ‘Preparación para emergencias>Esté preparado para el clima’.