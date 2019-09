Mueren dos personas en tiroteo en bar

Lancaster, Carolina del Sur– Dos personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Carolina del Sur, el sábado por la mañana, informó la Policía.

La comisaría del condado de Lancaster dijo que se investigaba el tiroteo en el que dos hombres murieron baleados. Cuatro personas heridas fueron transportadas vía aérea a diversos hospitales y otras cuatro recibieron tratamiento en la localidad por heridas consideradas no críticas. No se identificó a las víctimas.

Según el comunicado, las autoridades no tenían certeza de que una sola persona efectuara los disparos.

El bar estaba atestado de gente cuando se produjo el tiroteo, añadió.

Una fuente informó que el incidente ocurrió poco después de otro tiroteo durante un partido de futbol americano en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en el que dos adolescentes fueron lesionados.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 02:45 h locales en el Old Skool Sports Bar & Grill, cuando se encontraba lleno de clientes, informó la comisaría del condado de Lancaster, al norte de Columbia, en un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación, según el diario The New York Times.