Mueren 9 migrantes al intentar cruzar el Río Grande a EU

Eagle Pass, Texas— Funcionarios de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México buscaban más víctimas el sábado después de que al menos nueve migrantes murieran mientras intentaban cruzar el Río Grande, un peligroso intento de atravesar la frontera en un área donde el nivel del agua había subido más de 2 pies en un solo día.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU y funcionarios mexicanos descubrieron a las víctimas cerca de Eagle Pass, Texas, el jueves, luego de días de fuertes lluvias. Los funcionarios estadounidenses recuperaron seis cuerpos, mientras que los equipos mexicanos recuperaron tres, según un comunicado de CBP. Es uno de los ahogamientos más mortíferos en la frontera entre Estados Unidos y México en la historia reciente.

El río, que tenía un poco más de 3 pies (90 centímetros) de profundidad al comienzo de la semana, llegó a más de 5 pies (1.5 metros) el jueves, y el agua fluía cinco veces más rápido de lo normal, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos.

CBP dijo que equipos estadounidenses rescataron a otros 37 del río y detuvieron a 16 más, mientras que funcionarios mexicanos detuvieron a 39 personas indocumentadas.

La agencia no dijo de qué país o países eran los migrantes y no proporcionó ninguna información adicional sobre las operaciones de rescate y búsqueda. Las dependencias locales en Texas que estuvieron involucradas no han respondido a las solicitudes de información.

Entre los cuerpos recuperados por las autoridades mexicanas se encontraba un hombre y una mujer embarazada, aunque se desconocen sus nacionalidades, dijo Francisco Contreras, miembro de Protección Civil en el estado fronterizo mexicano de Coahuila. No se dieron a conocer detalles sobre el tercer cuerpo localizado.

El sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye Eagle Pass, se está convirtiendo rápidamente en el corredor más transitado para los cruces ilegales. Agentes detuvieron a los migrantes casi 50 mil veces en el sector en julio, con el Valle del Río Grande en un distante segundo lugar con alrededor de 35 mil. Eagle Pass está a unas 140 millas (225 kilómetros) al suroeste de San Antonio.

Entre las razones por las que el área se ha vuelto popular para los inmigrantes en los últimos años es que no está tan fuertemente controlada por los cárteles y se percibe como algo más segura, dijo Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa de Políticas para América Central y México en el Centro para la Seguridad y el Derecho Internacional de la Universidad de Texas.

“Podría ser un precio diferente. Podría verse como más seguro. Podría mantenerlo alejado de ciudades que son notoriamente peligrosas”, dijo Leutert. “Esas ciudades (en el sector de Del Río) definitivamente han tenido la reputación de ser más seguras que, digamos, Nueva Laredo”.

El área atrae a inmigrantes de docenas de países, muchos de ellos familias con niños pequeños. Alrededor de seis de las 10 paradas en el sector de Del Río en julio fueron migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua. La región también ha sido un punto de cruce popular para los inmigrantes de Haití, miles de los cuales han estado atrapados en las ciudades fronterizas desde 2016, cuando la administración de Obama detuvo abruptamente una política que inicialmente les permitía ingresar por motivos humanitarios.

El sector, que se extiende 245 millas (395 kilómetros) a lo largo del Río Grande, ha sido especialmente peligroso porque las corrientes de los ríos pueden ser engañosamente rápidas y cambiar drásticamente. Cruzar el río puede ser un desafío incluso para nadadores fuertes.

“Hay lugares cuando los niveles del agua están bajos en los que podrías pasar, pero cuando el río está alto es extremadamente peligroso, especialmente si llevas niños o tratas de ayudar a alguien que no es un buen nadador”, dijo Leutert.

En un comunicado de prensa el mes pasado, CBP dijo que había descubierto cuerpos de más de 200 migrantes muertos en el sector desde octubre hasta julio.

Este año está en camino de romper el récord del año pasado de la mayor cantidad de muertes en la frontera entre Estados Unidos y México desde 2014, cuando la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU comenzó a llevar un registro. La organización ha contabilizado más de 4 mil muertes en la frontera desde 2014, según informes noticiosos y otras fuentes, incluidas 728 el año pasado y 412 durante los primeros siete meses de este año, a menudo por deshidratación o ahogamiento. Junio fue el cuarto mes más mortífero registrado, con 138 muertes.

La Patrulla Fronteriza no ha publicado recuentos oficiales desde 2020.

En junio, 53 migrantes fueron encontrados muertos o agonizantes en un tráiler en una carretera secundaria en San Antonio en la tragedia documentada más mortífera que se cobró la vida de los indocumentados que cruzan de contrabando la frontera desde México.

“Todo el viaje habla de la desesperación de la gente”, dijo Leutert. “Saben que cruzar el río es peligroso. Saben que caminar por los ranchos es peligroso. Saben que cruzar México como extranjero es peligroso. Pero están dispuestos a hacerlo porque lo que dejan atrás es, para ellos, una posibilidad peor que enfrentar el riesgo y buscar una mejor oportunidad en los Estados Unidos”.

Algunos de los cruces fronterizos más concurridos, incluidos Eagle Pass y Yuma, Arizona, estaban relativamente tranquilos hace dos años y ahora atraen en gran medida a inmigrantes de fuera de México y los países del “Triángulo Norte” de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador). México acordó aceptar a migrantes de los países del ‘Triángulo del Norte’, así como a sus propios nacionales, si son expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, la norma sobre la pandemia vigente desde marzo de 2020 que niega los derechos de solicitar asilo por motivos de previniendo la propagación del Covid-19.

Es probable que las personas de otros países sean liberadas en EU con libertad condicional humanitaria o con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración porque el país tienen dificultades para llevarlos a casa debido a los costos, las tensiones en las relaciones diplomáticas u otras consideraciones. En el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye Eagle Pass, sólo una de cada cuatro paradas en julio se procesó bajo la regla de pandemia, en comparación con aproximadamente la mitad en el resto de la frontera, según cifras del gobierno.

Los venezolanos fueron, con mucho, la nacionalidad más común encontrada por los agentes de la Patrulla Fronteriza en Del Río en julio, representando 14.120 de 49.563 paradas, o casi tres de cada 10. Les siguieron los cubanos, que fueron detenidos 10.275 veces, y luego los mexicanos, hondureños, nicaragüenses y colombianos, en ese orden.

A medida que más personas cruzaron al Sur de Texas en la década de 2010, el condado de Brooks se convirtió en una trampa mortal para muchos inmigrantes que intentaban caminar alrededor de un puesto de control de la carretera de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Falfurrias, a unas 70 millas (110 kilómetros) al norte de la frontera. Los contrabandistas los dejaron antes del puesto de control e hicieron arreglos para recogerlos del otro lado, pero algunos perecieron en el camino por deshidratación.

Las montañas Baboquivari en Arizona y los ranchos en el condado de Brooks en Texas todavía atraen a agentes de la Patrulla Fronteriza y familias afligidas que esperan rescatar a los migrantes o, si no, encontrar cadáveres, pero las corrientes engañosamente fuertes alrededor de las ciudades de Eagle Pass y Del Río en Texas tienen se ha vuelto cada vez más peligroso ya que el área se ha convertido en uno de los lugares más populares para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

No todas las víctimas son migrantes. En abril de este año, se recuperó del Río Grande el cuerpo de un guardia de Texas. Había saltado para tratar de ayudar a un migrante que luchaba en el agua.