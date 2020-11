Muere Yolanda Arriola: dejó huella empresarial

La empresaria, filantrópica y fundadora y directora de Southwest University Yolanda Arriola murió el pasado jueves, a la edad de 61 años, a causa de un ataque cardiaco confirmaron familiares a través de las redes sociales.

Arriola, originaria de Guadalajara, Jalisco, falleció el jueves al medio día en su casa de Ruidoso, Nuevo México, rodeada de sus dos hijos, nietos, nueras y su esposo, quienes se preparaban para disfrutar unos días de descanso en esa ciudad.

La noticia de su muerte consternó a la comunidad paseña, la cual de inmediato se hizo presente para ofrecer condolencias a la familia de la mujer que se distinguió por ofrecer oportunidades educativas a los jóvenes para que lograran sus objetivos y mejoramiento de su calidad de vida.

"Hoy, sin previo aviso, perdimos a la mejor madre del mundo !Era un ángel con el corazón más grande y quien repartía amor para todos!”, expresó su hijo Ben Arriola gerente de Southwest University.

Y agregó: Gracias mamá por ser esposa, madre, suegra, abuela y amiga increíble. Siempre te extrañaremos, escribió a nombre de su padre Ben y su hermano Christopher.

MountainStar Sports Group, El Paso Chihuahuas y El Paso Locomotive FC, al igual que el resto de familiares y amigos, enviaron sus condolencias a la familia por el lamentable fallecimiento de Arriola, cuyo estadio es patrocinado por la firma universitaria.

“Ella era una persona maravillosa y una visionaria cuya pasión por la enseñanza, el compromiso con los estudiantes y la capacidad de marcar una diferencia en la vida de las personas hicieron de Southwest University un modelo de éxito en nuestra comunidad”, rezó el comunicado enviado.

Desatacó que Yolanda dirigió con convicción y dedicación, y se extrañará su compasión, amabilidad y generosidad hacia la comunidad de El Paso. Pero, sobre todo, su mayor alegría provino del amor por su familia y el orgullo por sus logros.

“Todos los que trabajamos en Southwest University Park tuvimos el honor de conocer a Yolanda y llamarla amiga” fueron las palabras en honor a la empresaria visionaria que inició sus labores dentro del ramo educativo aquí en El Paso con una escuela en donde se impartían clases de inglés.

Personalidades de los sectores sociales, empresariales, organizaciones civiles y de apoyo comunitario expresaron su pesar como Estela Casas, directora de las fundaciones del Centro Médico Universitario –UMC y el Hospital Infantil –EPCH-quien mostró su pesar y la recordó como una persona auténtica y genuina que tocó muchas vidas en esta comunidad.

“Hay tanta gente en este mundo ocupando espacio y ella lleno este mundo con su generosidad y amor por su comunidad. El Paso acaba de perder a alguien especial”, señaló.

A su vez Carmen Becerra, CEO de la revista Border Heritage Magazine, una de sus grandes amigas la recordó como una mujer con grandes virtudes: generosa, sabia, leal, bondadosa, fuerte, alegre y sobre todo una gran amiga visionaria.

“La vida siempre nos sorprende! Nunca pensamos que nos puede pasar! Con mi corazón roto, no he podido dejar de pensarte, ni de oír tu voz y tu risa”, dijo afligida con gran dolor al memorizar el detalle que tuvo al recibir un ramo de rosas días antes de su muerte.

“Agradezco a Dios el que nos haya unido en amistad, seguiremos platicando y riéndonos simplemente de todo! Créeme que me has enseñado mucho y me quedo con mucho más! Valoro cada uno de tus consejos y de lo que te hacía una gran mujer”, expresó consternada, quien, el jueves, un par de horas antes de su muerte había hablado por teléfono con ella.

Trascendió que el viernes trasladaron sus restos a esta ciudad para iniciar los preparativos de las honras fúnebres, las cuales contemplan un homenaje en las instalaciones del edificio de Southwest University la próxima semana.