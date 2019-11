Muere otro motociclista en accidente vial

Otro motociclista perdió la vida en un trágico accidente vial ocurrido la madrugada de ayer tras perder el control de su motocicleta mientras circulaba a alta velocidad en la I-10, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada por elementos policiacos como Jontrell Ash Bernard, de 27 años, quien se convirtió en la víctima fatal número 60 de accidentes de tráfico en lo que va del año.

Según los peritos que realizaron la investigación del accidente, Bernard tripulaba a alta velocidad una motocicleta Suzuki GSX-R750 modelo 2005, cuando a las 2:26 de la madrugada perdió el control a la altura de la milla 22 de la Interestatal 10, cerca de la calle Copia.

La Policía informó que el hoy occiso perdió el control de la motocicleta al llegar a una curva, por lo cual se impactó contra una barrera de cemento y después cayó sobre la superficie al quedar separado del vehículo tras el choque.

El motociclista, originario de Nueva Orleans y residente de El Paso, portaba su casco al momento del accidente, sin embargo, falleció a causa de las graves lesiones sufridas tras el duro impacto.

Investigadores confirmaron que la velocidad fue factor en el choque que causó el más reciente deceso en las calles de esta ciudad, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito (STI) de EPPD se presentaron en el lugar y cerraron por varias horas el tráfico vehicular en el área para realizar la investigación correspondiente y así corroborar con la evidencia obtenida que el occiso viajaba a alta velocidad, con dirección el Este, cuando ocurrió el percance.

EPPD hizo un llamado a la ciudadanía ante el alto índice de fallecimientos por accidentes de tránsito en el año, ya que de acuerdo a datos oficiales se ha igualado el número de muertes del año pasado.

Las autoridades informaron que la víctima residía en la cuadra 1000 de la calle Myrtle de la zona Central de El Paso. Se desempeñaba como peluquero y atendía una barbería en la calle Braddus, cerca de Fort Bliss.

De carácter amigable, las muestras de pésame y simpatía se repitieron en redes sociales ante el deceso de Bernard, tanto por parte de familiares como de amigos.

“Hoy es uno de esos días que desearía que nunca sucediera, sólo quiero volver a hablar contigo… no puedo entender por qué tienes que dejarnos”, comentó Quianna Bernard, hermana menor de Jontrell.

“Descansa en paz mi amigo, fue un placer conocerte y espero volver a verte. Nunca olvidaré cómo siempre me apoyaste y lamento que no estés más con nosotros. ¡Descansa amigo!”, dijo Kevin Mariano Campero al conocer del deceso de Bernard.

“Ver mis mensajes de texto decir que no se han entregado hace que se rompa lo que queda de mi corazón... mi hermano pequeño... mi protector... mi amigo... eres único en tu clase”, dijo por su parte Marylin Montana, amiga de la víctima.

