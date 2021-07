Muere hombre arrollado por tren

Un hombre de 52 años murió ayer luego de ser arrollado por el tren Union Pacific de 64 vagones, según informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

De acuerdo con autoridades, el incidente ocurrió poco antes de las 08:00 p.m. cuando la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a la cuadra 1115 de South Station (Union Pacific Railroad Yard) con respecto a un accidente de un tren y un peatón.

Según la Policía, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, que buscaban inmigrantes indocumentados en el tren, encontraron a tres personas y luego hallaron al hombre que murió debajo del tren, informó EPPD.

La Policía dijo inicialmente que el cuerpo fue encontrado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se informó que la muerte no se calcula en el total de decesos de la ciudad ya que no fue una muerte de tránsito.

A principios de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó un aumento en los encuentros de migrantes escondidos en trenes, encima de vagones de carga y aferrados al tren de aterrizaje en un intento de ingresar a los Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el aumento representa más del 60 por ciento en comparación con los 181 no ciudadanos que los oficiales de CBP detuvieron durante el mismo período del año fiscal 2020 mientras que en el 2019, fueron sólo 50 personas que intentaron cruzar la frontera sin inspección a través de cruces ferroviarios.

“Ocurre casi cada vez que los oficiales de CBP en El Paso procesan un tren de carga que llega desde México. Se descubre a migrantes que intentan utilizar el sistema ferroviario para ingresar al país sin ser detectados”, informó CBP en un comunicado de prensa.

Aproximadamente 6 mil 500 vagones de tren ingresan a El Paso desde México mensualmente, según las cifras de CBP.

“No podemos enfatizar cuán peligrosa es esta práctica y alentamos a cualquiera que considere esto a que no continúe con sus planes”, dijo el director de Operaciones de Campo de CBP, Héctor Mancha.

“La gente se sube a los vagones y se esconde en lugares que no están diseñados para albergar a los seres humanos. Afortunadamente, todavía no hemos encontrado a nadie que haya sido mutilado al intentar esto, pero me temo que en algún momento lo haremos”, finalizó.