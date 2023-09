Muere hombre al que disparó policía de El Paso

El Paso.- Un hombre de 49 años murió en el hospital a causa de sus heridas después de un tiroteo en el que participó un oficial de la Policía de El Paso (EPPD), y una mujer de 52 años fue transportada con heridas leves.

Un oficial “fue obligado” a disparar su arma y disparó al sospechoso, de quien no se dieron a conocer más datos, señaló la corporación

Agentes de EPPD acudieron a una disputa doméstica que se convirtió en un tiroteo con la participación de agentes en el este de El Paso el lunes 11 de septiembre alrededor de las 5 pm.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 2600 de Schooner Drive cerca de Pebble Hills Drive por lo que inicialmente fue una llamada de “sujeto con un arma”.

Cuando llegaron, descubrieron que estaba ocurriendo una disputa doméstica, dijo la detective Judy Oviedo, portavoz de la policía de El Paso.

La mujer también fue trasladada a un hospital con heridas no determinadas. No había otras personas en la casa cuando ocurrió el incidente y el público en general no está en riesgo, dijo Oviedo.

Ningún oficial resultó herido en el incidente, agregó.