Muere hombre al caer de moto todo terreno

El Paso— Un hombre de 53 años murió luego de un caer de su motocicleta todo terreno en un canal en el lejano este de El Paso, según informó el Departamento de Policia de El Paso (EPPD).

Se trata de David Herrera, de 53 años, informaron.

De acuerdo con autoridades, los hechos ocurrieron el pasado domingo 24 de octubre aproximadamente a las 6:47 p.m., cuando los oficiales del Centro de Comando Regional de Mission Valley respondieron a una llamada de un accidente que involucraba a un motociclista.

Según EPPD, un transeúnte observó a Herra inconsciente en el área del canal al sur del parque Blackie Chesher y pidió ayuda.

Los oficiales que respondieron encontraron que Herrera había muerto y que el accidente podría haber ocurrido más temprano en el día.

Los investigadores de la Unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondieron para ayudar en la investigación y determinaron que Herrera conducía la moto todo terreno hacia el este en el canal cuando se encontró con un descenso repentino.

Herrera no pudo detenerse y cayó sobre una parte inferior del canal, informaron.

El área del canal no está abierta para que viajen vehículos o personas. Debido a que esta muerte no ocurrió en una vía pública, no se contará en las cifras de accidentes de tránsito.