Muere en México veterano que fue deportado

Un infarto fulminante sorprendió a Francisco Rodarte, veterano deportado en 1996, y quien aún después de su fallecimiento está siendo imposibilitado de regresar a los Estados Unidos, donde se le rendirían honores militares y sepultura en el cementerio militar de Fort Bliss, en el Paso Texas.

Aunque los gastos del traslado del cuerpo del veterano a esta frontera ya habían sido cubiertos por la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados Juárez, la pareja sentimental de Rodarte desestimó un acuerdo previo con familiares y amigos, y decidió mantener los restos de Rodarte en Querétaro.

“El último deseo de Francisco y su familia era el ser sepultado en Fort Bliss, a mí me lo dijo cuando fuimos a darle apoyo moral tras el primero de 3 infartos que sufrió en este tiempo”, dijo Alberto Knox, compañero de armas de Rodarte.

“Sin embargo, ahora la señora Flor Villela ha cortado toda comunicación con nosotros, con su familia, y nos ha pedido sumas de dinero que escapan a cualquier lógica”, afirmó Knox.

La familia de Rodarte vive en El Paso, Texas, desde donde hacen un llamado a las autoridades para el retorno de los restos del veterano.

“Mi tío tenía todas las intenciones de regresar, ya tenía una orden para obtener sus beneficios del (VA) Veterans Affairs, pero desafortunadamente no se dio”, dijo Krystal Rodarte, sobrina del veterano deportado.

Aunque El Diario de El Paso y otros medios de comunicación han tratado de conversar con Flor Villela, la pareja sentimental de Rodarte se ha negado a contestar preguntas sobre los restos mortales del veterano, e incluso ha lanzado amenazas a quienes le cuestionan.

“Traté de hablar con ella para preguntarle qué pasaría con el cuerpo de Rodarte, pero en lugar de contestarme me amenazó y me dijo que llamaría a la policía”, dijo Joel Angel Juárez, periodista independiente que se desplazó a Querétaro por el fallecimiento del ex militar estadunidense,

Tanto la familia del fallecido, como los integrantes de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, sospechan que la pareja sentimental de Rodarte tiene otras pretensiones al mantener consigo los restos del fallecido.

“En diferentes momentos nos pidió fuertes sumas de dinero para operaciones, traslados de ambulancias y hoy en día nos pide entregar lo que se recaudó en una colecta para el traslado de Francisco a El Paso, Texas, cuestión que nos tiene muy consternados”, sostuvo Knox.

Flor Villela y Francisco Rodarte, quien en sus últimos años se convirtió en pastor de una congregación cristiana, contrajeron nupcias religiosas, pero no en el registro civil.

Sin embargo, el hospital gubernamental donde Rodarte perdió la vida le otorgó a Villela el acta de defunción donde figura como esposa del veterano, lo que le da poder para mantener los restos consigo.

“Todo lo que queremos es honrar la memoria de nuestro hermano de armas, y que las autoridades nos ayuden a concederle su último deseo, y que regrese a casa para descansar en paz”, afirmó Iván Ocón, director de operaciones de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Ciudad Juárez.