Muere en Dallas policía originario de EP

Dallas— Un oficial de policía de Dallas murió después de chocar con un conductor en sentido contrario el martes por la noche, según la policía, dio a conocer The Dallas Morning News.

Jacob Arellano era originario de El Paso, donde tiene familia, confirmó WFAA, la filial de ABC en Dallas. Según un perfil de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), de donde egresó, Arellano asistió a la Socorro High School.

El accidente ocurrió poco antes de la medianoche en Spur 408 en dirección norte en West Kiest Boulevard, dijeron las autoridades.

El oficial Jacob Arellano, quien comenzaba su turno y se dirigía al trabajo vestido de uniforme, conducía en medio de avenida con tres carriles cuando un sedán que iba en sentido contrario golpeó su SUV. El automóvil de Arellano se desvió hacia el carril derecho, donde fue embestido nuevamente por un camión con remolque. Luego rodó varias veces.

Arellano, de 25 años, fue trasladado a un hospital en estado crítico, donde murió ayer por la mañana. El conductor en sentido contrario fue hospitalizado en estado grave.

La unidad de tráfico del departamento está investigando el accidente. Los choques en dirección contraria son un problema particular en Texas. La policía no ha anunciado cargos contra el otro conductor, pero el jefe de policía de Dallas, Eddie García, dijo en un memorando a los oficiales de policía que el conductor en sentido contrario podría haber estado intoxicado.

“Por favor, tenga en sus oraciones a Jacob, su hijo, su novia y su familia”, tuiteó García al anunciar la muerte de Arellano. “Descansa hermano”.

Texas lidera la nación en muertes por choques de vehículos en sentido contrario, según AAA. Entre 2015 y 2018, según muestra la investigación de la AAA, hubo 2008 muertes por accidentes de conducción en sentido contrario en carreteras divididas en los EU, y 309 de ellas ocurrieron en Texas, la cifra más alta de todos los estados.

Estos choques tienden a ocurrir entre la medianoche y las 6 am, con un pico alrededor de las 2 am, cuando se cierran los bares, según Scott Cooner, ingeniero investigador del Instituto de Transporte de Texas A&M.

Alrededor de dos tercios de los choques en sentido contrario son causados por conductores ebrios, dijo, y los conductores tienden a estar muy borrachos. En promedio, los conductores en sentido contrario que chocan tienen el doble del límite legal de alcohol en sus sistemas, dijo Cooner.

“Es un problema metropolitano, en gran medida”, dijo, y “casi siempre relacionado con el alcohol”.

El fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, ofreció sus condolencias a la familia de Arellano y al departamento de policía.

Dijo que un investigador de su recién creada unidad de delitos vehiculares acudió a la escena. “Vamos a trabajar con el DPD para armar el mejor caso posible y perseguirlo en la mayor medida de la ley”, dijo Creuzot.

El oficial Arellano había trabajado para el Departamento de Policía de Dallas desde junio de 2019, asignado a la división de patrulla del Noroeste.

Su sargento estaba llamando a los oficiales al comienzo del turno, como lo hacen cada vez, “solo que el oficial Arellano no respondió”, dijo García durante una conferencia de prensa en el Centro Médico Metodista de Dallas el miércoles por la tarde.

Los oficiales comenzaron a hacer llamadas para averiguar dónde estaba y descubrieron que estaba gravemente herido.

García, rodeado por alrededor de una docena de uniformados, contuvo las lágrimas varias veces durante la conferencia, a veces tomando largas pausas.

“Todos estamos viviendo nuestra peor pesadilla”, dijo. “Hoy perdimos a uno de los nuestros”.

A Arellano le sobreviven sus padres, su novia y su hijo pequeño, y un hermano que también es oficial de policía de Dallas, dijo García.

Los arreglos del funeral de Arellano están pendientes.