Muere Bob Snead

Cortesía / Snead consideraba a El Paso como su hogar, a pesar de que se estableció aquí en la mediana edad Cortesía / Interpretó al teniente Henry O. Flipper, el primer graduado afroamericano de West Point, en una obra de un solo hombre que él mismo escribió y produjo

Bob Snead, un artista, actor y veterano de guerra condecorado de El Paso, que contó las historias de soldados afroamericanos de la frontera, murió el sábado. Tenía 84 años.

Se planea un servicio conmemorativo para El Paso en los próximos 10 días, dijo la familia de Snead.

Snead se retiró en El Paso después de una carrera de 30 años como aviador militar. Recibió tres Corazones Púrpuras durante la Guerra de Vietnam, entre otras condecoraciones militares. Protagonizó una obra de teatro de un solo hombre llamada “Held in Trust: The Story of Lt. Henry Ossian Flipper”, sobre la vida, el maltrato y la redención definitiva del primer hombre afroamericano en graduarse de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. La obra fue transmitida por PBS en 1996, con una introducción del general Colin Powell.

Sus pinturas se centraron en temas occidentales, en particular en los Buffalo Soldiers, unidades totalmente afroamericanas enviadas para luchar contra los nativos americanos en el Suroeste y las Grandes Llanuras después de la Guerra Civil. El arte de Snead amplió la conciencia pública de los soldados afrodescendientes.

Snead hizo una demostración de algunas de sus obras de arte de los Buffalo Soldiers en marzo de 2019 en Marshall, Texas.

“Creo que es genial que las personas estén tan interesadas en esta parte de la historia y que quieran salir y verla y ser parte de ella, y aprender un poco más al respecto”, dijo en un programa de televisión de Marshall. “Porque esta es una parte de la historia que no mucha gente conoce”.

Un hombre renacentista

Ouisa Davis, quien conoció a Snead durante décadas, dijo que era un hombre de muchos talentos y logros.

“Fue uno de los artistas más versátiles y talentosos que he conocido. Era un verdadero hombre del Renacimiento, igualmente capaz de maniobrar a través de diversos estratos de la sociedad y dar vida a la forma y al fondo. Era tan completo que ni siquiera puedo centrarme en un segmento de esta alma maravillosa”, dijo.

Davis dijo que Snead consideraba a El Paso como su hogar, a pesar de que se estableció aquí en la mediana edad.

“Le encantaba El Paso por su diversidad cultural, su proximidad con México y sus amplios espacios abiertos. Estaba feliz de llamar a El Paso su hogar, incluso cuando habló de las barreras para realmente ser incluido en la comunidad artística”, dijo.

La empresaria de El Paso, Sandra Reid, dijo que ella y su esposo, Wilbert, conocieron a Snead durante una presentación de su obra Flipper.

“Nuestro hijo Erron (de 2 años en ese momento) decidió gritar lo suficientemente fuerte como para ahogar la actuación de Bob. Mientras me preparaba para sacar a Erron, Bob detuvo su actuación y me dijo a mí y al público: “Está bien, los bebés hacen eso”. El público se rio y aplaudió. Afortunadamente Erron (que ahora tiene 30 años) permaneció callado el resto de la obra. Ese fue el comienzo de nuestra hermosa amistad con él y su esposa Joyce. Él no solía conocer a extraños”, dijo Reid.

Snead, quien recientemente se había mudado al Norte de Texas, falleció el 11 de julio en su casa de Prosper, Texas, rodeado de familiares, luego de una batalla de cuatro años y medio contra el cáncer de colon en etapa avanzada, informó su hija Karen Partee.