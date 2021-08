Muere activista social tras complicaciones respiratorias

El activista y luchador social por los derechos humanos de la comunidad discapacitada José Guadalupe Lara Moure, de 64 años de edad, murió el pasado domingo 15 de agosto, en la ciudad de San Antonio, Texas a causa de complicaciones en el sistema respiratorio.

“Nuestro querido amigo José Guadalupe Lara falleció en San Antonio Texas. Mary, la esposa de José y su hermana Martha, nos informaron esta mañana que después de haberle extraído el riñón canceroso la semana pasada los pulmones empezaron a dejar de funcionar”, informaron directivos de Volar Center for Independent Living, asociación a la que pertenecía.

El fallecimiento de Lara Moure, causó gran consternación entre la comunidad fronteriza por su destacado activismo y sensibilidad humana a favor de hombres y mujeres con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a lo largo de su vida.

Considerado como un exitoso personaje de los medios de comunicación, en la década de los ochenta, al lado de su amigo Manuel Gómez Martínez, en el Canal 44 de Ciudad Juárez.

Empezó sus esfuerzos en la defensa de los derechos de la comunidad con capacidades diferentes en el Grupo DIO (Dignidad Igualdad y Oportunidad).

Posteriormente se sumó al Centro VOLAR para la Vida Independiente, dedicada al apoyo de este tipo de personas, donde continuó su trabajo de abogacía al establecerse otra agrupación El Paso Desert ADAPT.

“Me entristece mucho la muerte de José. Era un guerrero y un rayo de luz. Estoy segura que continuará llevándonos al resto de nosotros ante la justicia, especialmente para las personas con discapacidades”, escribió Verónica Carbajal en el muro de quien fuera su amigo.

Desde que se conoció del sensible fallecimiento decenas de personas han enviado sus condolencias y solidarizado con la familia, a quien le han deseado una pronta recuperación por la lamentable pérdida.

“Todos extrañaremos muchísimo a nuestro amigo José. Por favor téngalo a él y a su familia en sus oraciones”, fueron entre otros los mensajes.

“Hoy es la cirugía a las 7:30 a.m. No pueden salvar el riñón. Esta muy invadido de cáncer. Si todo va bien en la operación, viviré con la diálisis… Ayúdame Señor a salir bien de esta cirugía”, fue el último mensaje que escribió Lara Moure en su muro, generando una avalancha de buenas vibras y deseos por una pronta recuperación de sus seguidores.

Sin embargo 10 días después, y a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico, su cuerpo no resistió más y sobrevino el desenlace, de quien en innumerables ocasiones se enfrentó a la policía para exigir y defender los derechos de sus protegidos.

“Hoy es un día triste para la comunidad de defensores de los derechos de las personas con discapacidad”, coincidieron sus compañeros adscritos a la organización a la que pertenecía.

“Desafortunadamente hoy me entero de una perdida irreparable para la comunidad de Juárez-El Paso. Ha fallecido un amigo entrañable, un líder nato y férreo defensor de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. Siempre me aconsejó y confió en mis capacidades, por ello, constantemente me alentó a continuar esforzándome y lograr mis objetivos”, resaltó Rodolfo Rentería, tras desearle un eterno descanso.

“Mi querido Jose Gpe Lara Moure, como lo vamos a extrañar. Siempre al pendiente de mí, de mis hijas, siempre dándome buenos consejos y ayudándome cuando más he necesitado. Gracias por esos últimos mensajes donde me decía que yo era como una sobrina para usted y diciéndome que nos cuidáramos mucho. Descanse en Paz mi tío postizo querido. Besos hasta el cielo”, redactó Alejandra Chew, conmovida por su muerte.

A su vez Andrés Eduardo Padilla manifestó: “Hoy, la comunidad perdió a un hombre maravilloso, valiente, fuerte y carismático que pasó su vida abogando por la igualdad. Hizo que la historia sucediera”, anotó en el portal al enfatizar la pérdida de su amigo cercano con quien convivió durante 23 años.

El pasado miércoles fue anunciado públicamente el fallecimiento de José Guadalupe Lara Moure por Sunset Funeral Homes —East— El Paso, ubicada en el 750 N. Carolina, lugar donde será velado el próximo 26 de agosto, en un horario de 4:00 a 8:00 p.m.

