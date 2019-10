Molesta a residentes de Duranguito instalación de otro cerco

Habitantes y simpatizantes del Barrio Duranguito junto con miembros de Paso Del Sur se reunieron la mañana de ayer martes para expresar su inconformidad con la Ciudad de El Paso ante la instalación de una nueva malla en una de sus calles.

En el lugar se encontraban trabajadores escarbando para hacer hoyos en la banqueta donde será colocada la nueva malla. De igual manera se contó con la presencia de autoridades quienes resguardaban las actividades y patrullaban el área.

De acuerdo con la historiadora Yolanda Chávez –miembro de Paso Del Sur–,apenas fueron notificados el día lunes acerca de la instalación de esta malla.

“Ayer los residentes de Duranguito y miembros de Paso Del Sur nos informamos que la ciudad de El Paso planeaban instalar un cerco nuevo que afectaría directamente a los residentes”, expresó Leyva.

Los habitantes de Duranguito alegan que la ciudad quiere despojarlos de su vivienda para crear un centro de entretenimiento, motivo por el cual buscan demoler los edificios que para ellos y muchos de los protectores de historia es considerado como un patrimonio histórico, además de ser sus casas por muchos años.

Aunque muchos de sus residentes se han ido del lugar con el paso del tiempo al verse afectados por los movimientos que quiere llevar a cabo la ciudad, aun hay habitantes que se mantienen firmes y no tienen ninguna intención de irse.

Ante la decisión que tomó la Ciudad de establecer esta malla, Leyva afirmó que solo la Ciudad justificó su decisión diciéndoles que querían hacer el lugar más seguro.

En Duranguito actualmente existen otras dos mallas que corren a lo largo del barrio y que de acuerdo con los habitantes no ha servido de nada el que las hayan instalado, sino al contrario les ha ocasionado más problemas debido a que les ha robado espacio propio al igual que ahora se ve más congestionado ya que los conductores estacionan ahí sus vehículos y obstruyen el paso al cartero u a otros que trabajan en el servicio publico de la comunidad.

Antonia Morales quien tiene viviendo en Duranguito desde 1988 declaró estar consciente que Duranguito no les pertenece ya que no son propietarios pero defiende su derecho a vivir en el lugar que por años ha sido su hogar. Añade que ellos han sido los únicos que se han dedicado a limpiar el lugar y proteger el barrio mientras que la ciudad no ha hecho nada.

“Gracias a esos policías de antes y a nosotros aquí tenemos todas las calles limpias porque no vinieron nadie a limpiarlos, nosotros somos los que nos hemos puesto a limpiar”.

La señora Morales agregó que desde que la ciudad se ha dedicado a cercar el área, se sienten enjaulados.

“Nos cerraron como si fueramos pájaros enjaulados, no puede entrar el cartero ni la troca de la basura, todo porque no ayudan, antes teníamos esa salida para tirar la basura y ya vinieron a cerrárnosla, que se levanten del escritorio el mayor y todos sus asistentes y vengan a vigilar”, enfatizo Morales.

La abogada Verónica Carbajal quien representa a Antonia Morales sostiene que el patrimonio le pertenece a la ciudad que no esta conformado ni por el concilio ni por el alcalde, sino que es conformado por la gente y que como tal tiene el derecho a exigir por su vivienda y comunidad.

“Todos sabemos que el crimen opera en la oscuridad y opera en lo que esta cercado, el crimen que se ha hecho en Duranguito ha sido a mano de la Ciudad y con nuestro dinero”, expresó Carbajal.

Los habitantes de Duranguito continuaran defendiendo su patrimonio y están esperanzados porque la ciudad se de cuenta del mal que esta haciendo y retroceda su decisión.