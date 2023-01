Misión casi imposible: una reforma migratoria bipartidista

Un largo convoy de camionetas tipo SUV salió de El Paso transportando a un grupo de senadores federales de Estados Unidos hacia el sur de Nuevo México, una reciente y fría noche.

Cual procesión de funeral, esos vehículos grandes brillaban entre el tráfico con las luces intermitentes encendidas, dirigiéndose hacia un camino pavimentado para revisar partes de la frontera mexicana.

En uno de los autos iba el senador John Cornyn, quien ayudó a organizar el viaje de la delegación a su estado natal.

Este republicano de Texas, quien durante meses despotricó contra la crisis fronteriza desde Washington, D.C., quería que sus compañeros vieran la situación con sus propios ojos y entendieran mejor el trabajo y desafíos de la Patrulla Fronteriza.

Manejaron en la noche oscura hasta que se cruzaron con un par de agentes de la Patrulla Fronteriza que habían aprehendido a dos chinos agobiados.

Cornyn y los demás senadores les hicieron un gran número de preguntas a los agentes, incluyendo si los migrantes traían drogas, pero no fue así.

Los senadores fueron invitados a ver los documentos de los migrantes y observar a los agentes confiscar sus posesiones. Los senadores escucharon las explicaciones del proceso de los agentes en tiempo real, incluyendo lo que pasa con los migrantes mientras son procesados en la ciudad.

Sin embargo, los migrantes chinos –ocultos bajo sus chamarras con capucha y lejos de la vegetación frondosa y húmeda de su provincia natal de Hunan– se mantuvieron lejos de la curiosa muchedumbre.

El entendimiento de lo que sería su destino fue limitado a lo que pudieron descifrar en su aplicación de traducción de Google en el teléfono celular del agente.

En los dos últimos años, un grupo de republicanos ha visitado la frontera entre Texas y México –usualmente encabezada por el gobernador Greg Abbott y por lo menos en una ocasión por el ex presidente Donald Trump– para atacar las políticas de inmigración del presidente Joe Biden que según dicen ellos contribuye a que haya una frontera porosa con letales consecuencias para los migrantes y comunidades locales.

La seguridad fronteriza se ha convertido en una prioridad del partido y de los conservadores que han hecho el llamado para enjuiciar políticamente a los integrantes de la administración Biden.

Sin embargo, este viaje fue diferente, ya que incluyó a demócratas y republicanos –siendo el primer grupo bipartidista de senadores en visitar la frontera en años.

El viaje ocurrió un día después que Biden hizo la primera visita de su presidencia a la frontera en la misma ciudad de Texas.

Aunque los senadores del Partido Republicano no utilizaron el viaje para atacarlo. En lugar de eso, se elogiaron unos a otros por buscar soluciones serias sobre la seguridad fronteriza e inmigración.

Confianza y optimismo

Cornyn exuda optimismo. Alentado por el éxito de su histórica sesión congresista del año pasado que ayudó a aprobar la primera propuesta de ley sobre la seguridad con las armas y convertirla en ley, algo que no había ocurrido en una generación.

Cornyn espera que su habilidad para lograr acuerdos ayudará al Congreso a conseguir otro elusivo objetivo legislativo: uno sobre inmigración.

Ese acuerdo podría ser histórico –han pasado 37 años desde que el Congreso aprobó una significativa legislación de inmigración, a pesar de convertirse en una perenne “papa caliente” política.

Él va a estar trabajando en un Congreso en donde pocos esperan una legislación más sustantiva –un Senado controlado por los demócratas, una Cámara controlada por republicanos y una conferencia republicana involucrada en amargas riñas que no conducen a una colaboración entre los dos partidos, tan necesaria para solucionar uno de los objetivos de la política más divisiva del Capitolio.

Sin embargo, Cornyn también ve una oportunidad. El Congreso está en una encrucijada sobre el tema, con números récord de aprehensiones en la frontera y creciente atención en el sistema de inmigración del país que desde hace tiempo está fracturado.

Cornyn dijo que él y sus compañeros de viaje a la frontera tienen un récord probado de hacer lo imposible.

“Nunca había visto la frontera en tan malas condiciones”, comentó Cornyn. “No hay alternativa sino intervenir y tratar de lidiar con esto de la mejor manera que podamos. Este grupo de senadores tiene un historial lidiando con desafíos políticos difíciles. Todos estamos interesados en las soluciones. Creo que esta crisis actual está clamando una solución”.

En su esfuerzo por lograr algo difícil por segundo año consecutivo, Cornyn reunió un elenco similar de personajes que eran vitales para la aprobación de la propuesta de ley sobre las armas, incluyendo a una demócrata de Arizona que se convirtió en independiente, Kyrsten Sinema, quien también encabezó la delegación con Cornyn y el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut.

Los senadores Mark Kelly, demócrata por Arizona, Thom Tillis republicano por Carolina del Norte, James Lankford republicano por Oklahoma, Chris Coons demócrata por Delaware y Jerry Morán, republicano por Kansas, fueron los otros senadores que hicieron el recorrido por la frontera.

Tarea difícil

A pesar del entusiasmo, cualquier camino va a enfrentar una considerable batalla cuesta arriba. Existe un importante desacuerdo entre –y dentro– de los partidos acerca de cuál debe ser el enfoque subyacente en la frontera y qué problema desean solucionar.

Muchos republicanos, especialmente aquellos en la Cámara, están presionando para que haya medidas estrictas que podrían disminuir las peticiones de asilo, terminar con los cruces entre puertos de entrada y deportar a los inmigrantes indocumentados.

Los demócratas están más interesados en proporcionar recursos para los migrantes que ingresan al país para buscar asilo y tratar de asegurar la protección para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los que Arribaron al País durante su Infancia –comúnmente conocidos como “soñadores” con base en las propuestas que nunca se han aprobado en el Congreso, llamado el Decreto ‘Dream’.

Mientras tanto, los migrantes están en el limbo legal, y están esperando debido a años de atraso en la carga de trabajo del fracturado sistema de asilo del país.

Millones de personas siguen sin estar seguros si su estatus protegido como niños que fueron traídos al país durante su infancia seguirá el próximo año.

Las comunidades fronterizas, autoridades y recursos para los servicios sociales están disminuyendo debido a que están abrumados por los migrantes.

El plan de juego

Una posible plataforma de lanzamiento legislativa para los senadores podría ser un marco difícil que ha sido ejercido por Sinema y Tillis en diciembre para aparejar la propuesta de los “soñadores” con un incremento en los recursos para la seguridad fronteriza –dándoles incentivos tanto a los republicanos como a los demócratas.

El muy discutido pero cuidadosamente guardado plan incluyó una mayor inversión en el personal de la Patrulla Fronteriza, forzando a los que buscan asilo a denunciarse a sí mismos en los puertos de entrada, extendiendo la provisión de salud de la pandemia, el Título 42, que permite la expulsión inmediata de los que buscan asilo y proporcionar un camino para obtener la ciudadanía a los que fueron traídos al país cuando eran niños.

Esta propuesta provino de la propia legislación que propuso Cornyn en el 2021 junto con Sinema y los representantes republicanos Tony Gonzáles de San Antonio y Henry Cuéllar, demócrata por Laredo, que nunca pasó del nivel de comité.

La propuesta sigue en proceso, y Cornyn mantiene abierta la puerta a otras opciones.

Cornyn y Sinema dijeron que sus contrapartes en la Cámara han expresado su interés en aprobar un acuerdo con el Congreso enfocado en la seguridad fronteriza, que ambos dijeron que ampliarían para incluir protecciones para los beneficiarios de DACA y los nuevos caminos para la inmigración legal una vez que llegue a la Cámara Alta.

Esas concesiones a DACA serán apoyadas por el Senado que está controlado por los demócratas. Sinema dijo que Gonzáles fue el primer legislador de la Cámara que ella contactó sobre la propuesta.

Cornyn y Sinema también tienen una relación de trabajo bien establecida que fue puesta a prueba en las negociaciones de la ley bipartidista sobre seguridad con las armas, que aumentó la revisión de antecedentes y les dio a los estados más recursos para intervenir en las crisis.

Sinema y Murphy trataron de persuadir a sus compañeros demócratas a favor de la legislación, Cornyn hizo equipo con Tillis para obtener el apoyo republicano.

“He trabajado con la senadora Sinema en varias cosas que la gente no ha creído que fueran posibles, dijeron, “ustedes no pueden hacerlas” –la senadora Sinema ha hecho más de lo que la gente piensa para encontrar soluciones para esos problemas”, dijo Cornyn. “Es decir, la otra alternativa es que no hagamos nada, aunque nadie cree que sean aceptables las cosas como están”.

Penosa realidad

El recorrido por la frontera que hizo el Senado incluyó paradas en El Paso y Yuma, Arizona, pretendiendo mostrar la seriedad de llegar a un acuerdo sustantivo.

Los senadores escucharon a los trabajadores de ayuda humanitaria solicitar con urgencia más recursos para manejar el influjo de migrantes y observaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza cansados por las excesivas jornadas de trabajo. Su ánimo está decaído, ya que dicen que no hay apoyo federal.

Los senadores estuvieron mayormente reservados, enfocándose en diagnosticar la situación y tratando de descifrar las necesidades legislativas, evitando usar los conocidos ataques de los republicanos como las acusaciones de “la crisis fronteriza de Biden”.

El deseo de hacer algo en la frontera parece estar aumentando también dentro de la Casa Blanca. Biden estuvo en El Paso el día anterior atendiendo a la invitación de la representante Verónica Escobar, en donde hizo una parada en el muro fronterizo en su trayecto hacia la cumbre de líderes de Norteamérica en la Ciudad de México en un viaje planeado por separado de la visita del Senado a la frontera.

Fue una considerable aceptación del presidente en el tema de que los demócratas nacionales han sido dejados mayormente relegados en los dos últimos años, mientras ellos tratan de aprobar inversiones generacionales en la infraestructura y energía limpia.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó números récord de aprehensiones en la frontera durante ese tiempo, superando los 2 millones en el año fiscal del 2022 y abriendo la puerta a los republicanos para ir tras los demócratas.

“Ellos necesitan muchos recursos. Vamos a tratar de dárselos”, dijo Biden durante su visita.

También existe una creciente preocupación entre los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes de que el tiempo se está acabando para los “soñadores” después que una corte federal de apelaciones bloqueó a los futuros solicitantes el otoño pasado.

Debido a que los demócratas perdieron el control de la Cámara en este año, muchos activistas de inmigración temen que la mejor oportunidad de obtener la legislación para proteger a los beneficiarios de DACA se acabe.

La Cámara aprobó el Decreto de Sueño y Promesa Americana para proteger a los beneficiarios de DACA en marzo del 2021, pero no fue aprobada en el Senado. Más de 100 mil beneficiarios de DACA viven en Texas.

Castigo y disuasión

A finales del año pasado, los republicanos de la Cámara de Texas dieron a conocer un plan fronterizo que se enfoca en la construcción de muros físicos, reducir las solicitudes de asilo, deportar a los inmigrantes indocumentados y perseguir agresivamente a los cárteles.

El castigo y la disuasión son sus principios clave para prevenir los cruces ilegales, teniendo poca urgencia para reformar los caminos legales para la inmigración.

Eso es imposible para la mayoría de los demócratas.La representante Escobar descartó el plan y dijo que era más de lo mismo, y que eso no solucionaba la raíz del problema.

Agregó que un mayor refuerzo de las leyes de inmigración sin expandir el camino legal para entrar al país e invertir en los países de origen simplemente abrumará los centros de detención.

“Ni siquiera tenemos recursos suficientes para construir el espacio que necesitamos. Así que ésa ni siquiera es una opción realista”, dijo Escobar en una entrevista después de recibir a Biden en El Paso.

“Agradezco que ellos estén hablando de soluciones pero estoy interesada en las verdaderas soluciones”.

Escobar hizo hincapié a Biden en la necesidad de que haya una atención diplomática hacia Latinoamérica con el fin de impedir la inestabilidad que provoca que las personas busquen refugio en Estados Unidos.

El relativamente poco interés de Estados Unidos en su propio hemisferio desde hace tiempo ha sido una crítica de la comunidad de política exterior de Washington.

La tarea imposible

El récord del Congreso ha sido echado a la basura debido a las esperanzas fallidas de lograr un paquete integral fronterizo y de inmigración.

Recientemente, en el mes de diciembre, los líderes demócratas del Senado esperaban que el acuerdo podría por lo menos darles a los beneficiarios de DACA cierta certeza a su estatus.

Miembros de ambas cámaras esperaron sinceramente ver si la propuesta de Sinema y Tillis podría materializarse en algo antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara y presionaran con una estrategia punitiva para la inmigración y la frontera.

Sin embargo, diciembre terminó con un maratón de negociaciones para obtener un paquete de gasto por 1.7 trillones de dólares con el fin de mantener financiadas las operaciones del gobierno el resto del año fiscal.

Cornyn estaba poco optimista en ese momento de que algún paquete de inmigración y seguridad fronteriza pudiera ser aprobado con ese calendario tan apretado.

Para el tiempo en que ambas cámaras salieron para los días festivos, ninguna propuesta sobre el acuerdo de inmigración había sido ni siquiera redactada.

El camino para seguir adelante en el nuevo Congreso no es muy claro. La Cámara, controlada por los republicanos, ha dado varios pasos hacia la derecha de los republicanos del Senado, particularmente después de las elecciones para presidente de la Cámara que dio lugar a que Kevin McCarthy hiciera numerosas promesas a la extrema derecha del partido.

La amargura se vio reflejada durante las negociaciones del paquete de gasto gubernamental en el mes de diciembre, que fue aprobado con el apoyo bipartidista en el Senado pero enfrentó una feroz oposición de los republicanos de la Cámara, quienes lo consideran como un desperdicio de dinero.

Los límites de una ciudad

Durante la visita de los senadores, Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, guió a los legisladores visitantes a un punto alto de un basurero en el desierto.

Debajo, las luces de El Paso competían con la luz de Ciudad Juárez, separadas por una larga valla de acero.

Las ciudades se perdían en el desierto antes de llegar a donde estuvieron parados los senadores –un gran espacio remoto que Judd explicó que se había convertido en el lugar más concurrido del país en donde hay cruces fronterizos sin que haya aprehensiones.

Una vez que son atrapados, los migrantes tienen que ser trasladados a la ciudad para ser procesados, dejando menos agentes para cuidar el muro. Procesar a cada persona toma más de una hora, dependiendo de su caso.

“Se supone que los agentes de la Patrulla Fronteriza no deben atender casos de asilo”, explicó Judd a los senadores, quienes observaron el frío desierto en donde vehículos todo terreno de la Patrulla Fronteriza vigilaban el área.

“Y cuando lo hacen, tenemos que sacar a nuestros agentes del campo y luego nos encontramos diezmados”.

Muchos de los migrantes que nunca son procesados para obtener el asilo y nunca son aprehendidos por la Patrulla Fronteriza siguen indocumentados.

Ellos se mantienen en las congeladas calles durante sus primeras noches que pasan en el país, temerosos de ir a los albergues del gobierno.

Los grupos de caridad y organizaciones no lucrativas están preocupadas acerca del proceso para ayudar a los migrantes, ya que Abbott está amenazando con hacer una investigación para saber si las organizaciones no lucrativas están ayudando a los migrantes a cruzar ilegalmente.

“Nosotros no somos contrabandistas”, dijo Mark Seitz, obispo de la Diócesis de El Paso, quien ha estado involucrado activamente en los esfuerzos humanitarios de la ciudad. “Nosotros no queremos que nadie muera en nuestras calles”.

Después de una gran oleada de migrantes que se registró el mes pasado, la capacidad de los albergues en El Paso empezaron a llegar a su límite, provocando que la ciudad abriera nuevas instalaciones. Uno está en Bassett Middle School, en donde los senadores se reunieron con líderes de la comunidad y autoridades y vieron en dónde son albergados los migrantes antes de continuar con su recorrido por la frontera.

Los salones de la orquesta y banda se convirtieron en dormitorios, la biblioteca tiene un área de juegos para los niños pequeños. Los migrantes reciben tres comidas calientes al día en la cafetería, que sigue decorada con banderines que dicen “logro, disciplina, respeto, excelencia”.

Otros migrantes que no tienen a dónde ir, se encuentran en las calles o en los escalones de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón.

“Necesitamos un sistema de inmigración que sea seguro, ordenado, humano y legal”, dijo Cornyn. “Porque en este momento, esta oleada masiva de migrantes que cruzan la frontera no están entrando al país a través de un proceso seguro, ordenado, humano ni legal”.