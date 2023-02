México, eje de plan de deportaciones de EU

Washington— El gobierno de Biden está negociando un acuerdo con México que podría permitir a las autoridades estadounidenses llevar a cabo deportaciones a gran escala de no mexicanos a través de la frontera por primera vez, según cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores familiarizados con las discusiones.

Con las restricciones fronterizas de emergencia relacionadas con la pandemia programadas para expirar esta primavera y la legislación de inmigración estancada en el Congreso, los funcionarios de Biden se están moviendo para implementar un nuevo modelo de cumplimiento antes de las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

Su plan permitiría que cientos de miles de inmigrantes ingresen legalmente a los Estados Unidos, al tiempo que amenazan con severas consecuencias para quienes no sigan las reglas.

La capacidad de enviar rápidamente a los deportados no mexicanos a través de la frontera podría ser un gran avance para los funcionarios de Biden, quienes dicen que un número récord de cruces ilegales se ha visto impulsado por su incapacidad para devolver a los migrantes a sus países de origen. Doris Meissner, la principal funcionaria de inmigración de Estados Unidos durante la administración Clinton, dijo que no conocía ningún precedente de deportaciones masivas de no mexicanos a México. Agregó que las medidas podrían ser un “cambio de juego”.

“Creo que estamos en una nueva era y un nuevo territorio”, dijo.

Funcionarios estadounidenses y mexicanos dijeron que las dos naciones no han llegado a un acuerdo sobre las deportaciones. Pero el plan en discusión reforzaría las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de los solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera de los Estados Unidos.

Las medidas crearán una “presunción contra la elegibilidad de asilo”, dijo la administración a la Corte Suprema en una sesión informativa esta semana, cuando los que cruzan la frontera ilegalmente y se enfrentan a la deportación alegan temor a la persecución en sus países de origen.

Desde marzo de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos ha estado devolviendo a muchos no mexicanos a México bajo el Título 42 de la ley de salud pública. Pero los funcionarios de la administración Biden argumentan que las deportaciones formales crearán las consecuencias legales que necesitan para disuadir los cruces ilegales. Es probable que las organizaciones de defensa de los inmigrantes y algunos demócratas se opongan al enfoque más duro.

Los funcionarios del DHS se negaron a responder preguntas sobre las conversaciones con México. Pero las deportaciones se llevarían a cabo utilizando el proceso acelerado conocido como “expulsión acelerada”, según las Notificaciones del Registro Federal y funcionarios con conocimiento de los planes que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlos públicamente.

Los avisos emitidos por el DHS el mes pasado hacen múltiples referencias a que México acepta las “remociones” de los Estados Unidos –el término del Gobierno para las deportaciones–, cuando expiren las restricciones fronterizas del Título 42 relacionadas con la pandemia.

Los funcionarios de Inmigración de Estados Unidos a veces han tratado de enviar deportados a otros países cuando sus países de origen se niegan a aceptarlos, pero no en la escala que está considerando la administración de Biden. El programa “Permanecer en México”, creado por la administración Trump en 2019, requería que miles de solicitantes de asilo esperaran fuera del territorio de Estados Unidos mientras se procesaban sus solicitudes. Pero no envió a los solicitantes de regreso a México como deportados.

Cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una emergencia de salud pública, las restricciones fronterizas del Título 42 se convirtieron en la principal herramienta de aplicación del Gobierno de los Estados Unidos en la frontera. La administración de Biden está tratando de levantar esas restricciones, pero ha sido bloqueada en un tribunal federal. La Corte Suprema está programada para escuchar los argumentos orales en el caso el próximo mes.

Los funcionarios de Biden dicen que las restricciones del Título 42 han incentivado los cruces ilegales porque los infractores no enfrentan consecuencias legales por intentos repetidos. También argumentan que un número récord de inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha llegado en los últimos dos años porque las tensas relaciones de Estados Unidos con esas naciones limitan severamente la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo deportaciones.

México no enfrenta las mismas restricciones. Los funcionarios de DHS dijeron que su colaboración con México es consistente con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección firmada por Estados Unidos en 2022, cuando 21 países del hemisferio occidental se comprometieron a ampliar la cooperación y tomar medidas enérgicas contra el contrabando.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos interceptó a migrantes a lo largo de la frontera con México casi 2.4 millones de veces, un récord, durante el año fiscal 2022. Los republicanos han criticado a Biden durante los últimos dos años por las escenas caóticas en la frontera Sur.

Con la Casa Blanca preparándose para que esos ataques se intensifiquen antes de las elecciones de 2024, los funcionarios de Biden están girando hacia un enfoque más estricto que utilizaría algunas medidas buscadas durante mucho tiempo por los partidarios de línea dura en la frontera.

México es el eje del plan. Las autoridades allí se han resistido durante mucho tiempo a aceptar a los deportados de Estados Unidos que no son ciudadanos mexicanos, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una amplia voluntad de ayudar a Washington con medidas de control fronterizo, adaptaciones que le han valido influencia sobre otros aspectos en las relaciones Estados Unidos-México.

Las autoridades mexicanas han insistido en que no aceptarán el tipo de arreglo conocido como acuerdo de “Tercer país seguro” que permitiría a Estados Unidos enviar allí a todos los solicitantes de asilo. El plan de deportación en discusión sería diferente, lo que permitiría a las autoridades mexicanas mantener el control sobre elementos clave, como las nacionalidades de las personas sujetas a deportaciones formales, según funcionarios con conocimiento del arreglo.

Los funcionarios de Biden dicen que se necesitan deportaciones aceleradas para guiar a los inmigrantes hacia nuevos caminos legales y alejarlos de los traficantes depredadores. Los solicitantes son dirigidos a una aplicación en línea, CBP One, que les permite programar una cita de asilo en un puerto de entrada de los Estados Unidos o buscar un permiso de dos años para vivir y trabajar en los Estados Unidos a través del proceso de libertad condicional.

Los solicitantes de libertad condicional necesitan un patrocinador de los Estados Unidos, pero si son aceptados, pueden viajar a los Estados Unidos por vía aérea y recibirán una autorización de trabajo acelerada. El estado de libertad condicional es renovable, y los inmigrantes aceptados pueden intentar solicitar asilo u otro estado legal una vez que llegan a los Estados Unidos, afirman funcionarios del DHS.

“Innovamos mucho en este departamento”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, a los periodistas en una conferencia de prensa este mes. “Este es un enfoque muy novedoso para construir vías legales y seguras basado en un punto fundamental, que históricamente ha demostrado ser cierto, que las personas esperarán si les brindamos una vía legal y segura para venir aquí”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el último plan de Biden privará a los solicitantes de asilo de la oportunidad de defender plenamente sus casos. Dicen que muchos recién llegados todavía se están recuperando de un escape traumático de sus países de origen y pueden enfrentar un peligro inminente en México.

Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a inmigrantes, dijo que la administración de Biden está “priorizando la velocidad sobre la justicia y la equidad”.

“Si la administración se mueve en esta dirección, lo hace con un conocimiento muy claro de que devolverá a las personas a situaciones peligrosas”, dijo. “Los migrantes que son devueltos a México son extremadamente y particularmente vulnerables a violaciones, asaltos, secuestros y otros tipos de violencia. Esto ha sido muy bien documentado. La administración sabe que esto es una realidad”.

Después de que la administración registrara más de 251 mil arrestos fronterizos en diciembre, el total más alto de la historia, Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo el 5 de enero, que permite al DHS regresar a México hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por mes.

Los funcionarios de los Estados Unidos también anunciaron que permitirían que 30 mil inmigrantes por mes de esos cuatro países lleguen legalmente a los Estados Unidos utilizando la “libertad condicional” y el proceso de solicitud en línea.

Cerca de 80 demócratas en la Cámara y el Senado enviaron una carta a Biden el 26 de enero criticando su decisión de expandir el Título 42 e instándolo a descartar las restricciones de asilo propuestas que requieren que los migrantes busquen protección en otro país en su ruta hacia los Estados Unidos.

“Si bien aplaudimos la creación de nuevas vías legales para cubanos, haitianos y nicaragüenses, modeladas a partir de los programas de libertad condicional existentes para venezolanos, es decepcionante que estas vías se produzcan a expensas del derecho legal de buscar asilo en la frontera Sur”, escribieron los legisladores.

Pero los funcionarios de Biden dicen que las medidas anunciadas el 5 de enero están trabajando. Los cruces ilegales de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cayeron un 97 por ciento después de que México comenzó a aceptar a los que cruzan la frontera de esas naciones, dijo el presidente el martes durante su Discurso sobre el Estado de la Unión.

Los inmigrantes de esas naciones son técnicamente “expulsados” según la ley de salud pública del Título 42, pero no enfrentan consecuencias legales. En contraste, bajo el acuerdo de deportación de México que se está discutiendo, un migrante no mexicano que cruza a los Estados Unidos ilegalmente sin solicitar una cita en línea podría ser arrestado, puesto en detención de Inmigración de los Estados Unidos, deportado a México, expulsado de los Estados Unidos por cinco años, y amenazados con cargos por delitos graves y una pena de cárcel más larga si intentan un segundo ingreso no autorizado.