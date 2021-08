Meta cumplida: vacunan en Tornillo a más de 33 mil

Como una misión cumplida de manera exitosa, así calificaron autoridades, empresarios y diplomáticos de Estados Unidos y México el esfuerzo binacional de vacunación contra Covid-19 realizado en el puente fronterizo Marcelino Serna, conocido también como Tornillo-Guadalupe.

El viernes, Index Juárez, la organización que agrupa a la mayoría de las maquiladoras, publicó en redes sociales imágenes de la última persona, una mujer, que recibió su dosis de la vacuna Johnson & Johnson. Entre aplausos de los asistentes, incluyendo ciudadanos de ambos países, culminó la jornada de inmunización.

De acuerdo con cifras de Index, se alcanzó a inmunizar a 33 mil 550 juarenses, en su mayoría empleados de la industria maquiladora, pero también se otorgó el producto de una sola dosis a miembros de la comunidad tarahumara en Ciudad Juárez y a residentes fronterizos que por alguna razón habían quedado rezagados en fases previas de la inmunización.

“Este programa buscó acelerar el proceso de vacunación de la región, tendiente al levantamiento de las limitaciones de viaje y, por lo tanto, a la reactivación de la frontera El Paso-Ciudad Juárez”, publicó en sus redes el Consulado General de México en El Paso.

La propuesta de vacunar a ciudadanos mexicanos en un lugar “neutral” del puente Tornillo-Guadalupe, sin que ingresaran a Estados Unidos, surgió de una iniciativa similar implementada entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

Autoridades de San Diego promovieron la inmunización de miles de trabajadores de maquiladora de esa región apenas cruzando la franja fronteriza, para que regresaran a México sin violar la restricción de viajes “no esenciales” por la frontera terrestre hacia Estados Unidos.

En El Paso, el promotor de la vacunación binacional fue el juez del Condado, Ricardo Samaniego, quien obtuvo el aval de la Corte de Comisionados y consiguió los permisos con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar el área de vacunación en Tornillo.

El proyecto arrancó el martes 20 de julio, con 50 mil vacunas que fueron donadas por el estado de Texas. Los primeros fueron transportados en camiones al cruce internacional donde ingresaron a un punto neutral para recibir una dosis del biológico. El proceso se extendió hasta el día 30 del mismo mes.

En el inicio de la jornada, ante autoridades y líderes empresariales binacionales, el juez Samaniego exhortó al Gobierno de Estados Unidos a reabrir su frontera Sur y, a cambio, se comprometió a aplicar la vacuna contra Covid-19 a todas las personas que ingresen al país por su territorio.

“Sí se abren –los puentes– no nos vamos a dejar vencer y, como dicen, ponernos las manos en la cintura; si se abren vamos a ser muy fuertes en asegurar que se vacune a todas las personas que crucen a este lado”, dijo el juez Samaniego.

“Para mí, si es posible, que se abran más oportunidades de ayudarle a Juárez. Tenemos más vacunas que brazos. La gente de El Paso no se está vacunando y son muchas vacunas que se pueden desperdiciar con el tiempo”, agregó.

“Este es un claro reflejo de la solidaridad de una comunidad binacional, que busca apoyar la salud y bienestar en ambos lados de la frontera”, dijo el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León.

“No abrirlos es una farsa porque no vamos a tratar con la situación hasta que se abran, podemos tenerlos así tres años, pero hasta que se abran los puentes nosotros sabremos cómo enfrentar los retos. Ya no habrá pretexto de que no hay bastantes personas vacunadas”, dijo el juez Samaniego.

