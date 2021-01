Megasitio de vacunación; una esperanza para los paseños

UMC

A casi 1 año de vivir con el temor de ser contagiada con el virus de Covid-19, la mañana de este martes fue diferente para Hortensia Chamorro. Ella, al igual que más de mil personas, se levantó temprano para acudir a su cita al Coliseo de El Paso y obtener su primera dosis de la vacuna Moderna proporcionada por el Centro Médico Universitario (UMC).

Desde el martes y por tiempo indeterminado, UMC estará vacunando a la población que se registre para ser inmunizado en lo que llaman el “Mega Sitio”.

Al llegar a las instalaciones del Coliseo, Hortensia condujo al estacionamiento, en donde en una garita revisaron su nombre inscrito en la lista de citas programadas, luego le pidieron que se estacionara y se dirigiera al interior del edificio.

Emocionada por lo que ella llama “ver la luz al final del túnel” se dirigió utilizando su cubre bocas a la puerta ubicada en el lado Este del Coliseo, al entrar se tuvo que forman en una línea, observando la sana distancia, e inició su proceso de vacunación.

Estando en la línea debió llenar un formulario con su información personal y dar consentimientos médicos para los procesos. Al ser su turno y llegar a la mesa de registro revisaron su identificación y luego la mandaron al piso (la pista) en donde han instalado más de una docenas de estaciones disponibles para administrar las dosis.

“He estado esperando este día desde hace muchísimo tiempo, me siento muy feliz de estar aquí y haberme vacunado,” dijo Machorro vía telefónica a El Diario de El Paso tras narrar su experiencia.

Tras ser inmunizada los médicos y enfermeras que la asistieron le pidieron que permaneciera sentada en el cubículo por espacio de 15 minutos, esto con el fin de observar si presentaba alguna reacción secundaria tras la inoculación.

“No sentí nada, cuando paso el tiempo me dijeron que ya me podía ir, entre y salí en media hora”, afirmó la ex empleada de la empresa Raytheon y ahora retirada, quien además dijo sentirse impresionada por la rapidez y logística de todo proceso.

Juan Martinez fue otra de las personas que logró recibir su vacuna el martes. Su cita estaba programada para las 9:20 de la mañana.

“Llegue al estacionamiento y me pidieron que me estacionara y me dirigiera al interior, ya ahí llene la papelería, me mandaron a una estación y me pusieron la vacuna,” dijo Martinez.

También confirmo que tras ser inmunizado le pidieron que permaneciera sentado por 15 minutos para ver si no sentía alguna reacción. “No sentí nada, entre y salí en menos de 45 minutos,” añadió.

Martinez explicó que se sorprendió que le hablaran el lunes y que le dijeran que su cita era para el martes. También le pidieron que trajera algunos bocadillos en caso de que tuviera que permanecer más tiempo de lo esperado. “Cuando venía en camino me pare y compre unos bocadillos en una gasolinera para estar preparado, pero no lo necesite”, dijo Martinez.

Además expresó sentirse muy agradecido porque logró inscribirse el viernes pasado y asegurar un espacio. El periodo de registro por internet que abrió UMC ese día para distribuir las cinco mil dosis de la vacuna Moderna se cerró en solo 12 minutos.

El proceso de la vacunación

El esfuerzo a gran escala para inmunizar a la población contra el Covid-19 instalado en el Coliseo de El Paso inició operaciones el día mártes.

Las puertas se abrieron desde las 7:00 a.m. pero el personal médico llegó una hora antes.

Es en este lugar donde han llegado cientos de personas para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Todas las personas que llegaron al Coliseo de El Paso empezaron a ser contactadas desde la semana pasada para acudir a su cita. Las personas que fueron vacunadas el día martes, son las que se registraron durante las últimas dos semanas pasadas y que están en las Categorías 1A y 1B: trabajadores de la salud, personal de primeros auxilios, cualquier persona de 65 años o más u otras personas con ciertas afecciones crónicas.

El Centro Médico Universitario recibió un lote de cinco mil vacunas en la sexta semana de distribución de dosis en el estado de Texas.

“Entendemos que ha habido frustración entre algunas personas que no han recibido su vacuna o que no han podido registrarse pero les pedimos tener paciencia, queremos vacunar solo a las personas que estén registradas y así evitar tener una línea de espera. Cada vacuna que tenemos disponible ya están asignadas a las personas que se registraron” explicó el portavoz de UMC, Ryan Mielke.

El equipo de liderazgo de UMC, incluyendo a su presidente Jacob Cintrón, al igual que otros funcionarios, médicos, enfermeras y voluntarios se encuentran en el lugar para proveer un servicio rápido y eficiente.

Desde que llegaron las vacunas a la ciudad de El Paso el pasado 14 de diciembre esta organización ha vacunado a 15 mil 600 personas, más que la Ciudad de El Paso, expresó el portavoz de UMC.

“Estamos muy contentos porque estamos adelantados en el horario, hemos vacunado a personas que les hablamos, incluso a algunas con las que nos comunicamos esta mañana para que vinieran, esto se logra gracias a la logística que implementamos y está haciendo esta vacunación masiva fácil y rápida”, dijo Mielke.

El portavoz agregó que este esfuerzo tomara varios días y que este centro recibirá a mil personas por día, sin embargo, aún no sabe cuántos días adicionales permanecerá este mega sitio activado.

“Sabemos que estaremos aquí por mucho tiempo, porque el hecho de que haya llegado la vacuna a El Paso representa una luz al final del túnel para las personas que han sufrido por esta pandemia,” agregó Mielke.

También pidió a la comunidad que sean pacientes, que únicamente están abriendo los registros para vacunación de acuerdo al número de dosis que tienen disponibles.

“No queremos tener una línea de espera, abriremos el registro en cuanto nos digan que nos enviarán otro lote de dosis. Lo que sí es seguro es que queremos vacunar a el mayor número posible de personas,” aseguró el funcionario del hospital.

Desde que se liberaron las vacunas de Moderna y Pfizer el pasado 14 de diciembre, UMC ha recibido diversos lotes para el hospital principal y sus clínicas ubicadas alrededor de la ciudad y el condado. Las más recientes asignaciones fueron dos lotes de la vacuna Moderna de 5 mil dosis, pero han recibido un total de 16,500 de ellas.

Todas las vacunas que se han distribuido han sido a pacientes con cita previa.

“Tan pronto como nos enteremos de la próxima asignación y hagamos coincidir el registro con la cantidad de vacunas para la segunda dosis, entonces anunciaremos más citas disponibles”, añadió Mielke.

“Estamos comprometidos con vacunar al mayor número posible de personas en El Paso, a nuestros hermanos y hermanas de la región, estaremos vacunando sin descanso para hacer la ciudad más segura para todos. La ayuda ya ha llegado y estamos comprometidos para que llegue a los brazos de todas las personas que la quieran,” concluyó el portavoz de UMC.

Mientras tanto el Centro Medico Universitario le pide a las personas que no bajen la guardia y que sigan manteniendo hábitos como utilizar un cubre bocas en público, aun estando vacunados, mantener la sana distancia y sus rutinas de higiene.