Medalla de plata para escritora de UTEP

Tras diez años, mucho trabajo duro y una maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa en proceso, la alumna de UTEP Yasmín Ramírez, quien se graduó con su Maestría en Bellas Artes de UTEP en 2013, está siendo reconocida por sus memorias, “¡Ándale, Prieta!: Una carta de amor a mi familia”.

La novela recibió una medalla de plata en los Premios Internacionales del Libro Latino de Empowering Latino Futures, una organización sin fines de lucro con sede en California con la misión de eliminar barreras al éxito y reconocer la grandeza en diversos campos de los hispanos y otras comunidades desatendidas.

Las memorias siguen la vida de Ramírez como una latina de veintitantos años, atravesando la muerte de su abuela y buscando en sí misma la misma tenacidad con la que vivió su abuela. La tesis de maestría de Ramírez en UTEP fue la base del libro.

¿Cómo te sentiste al ganar el premio?

Fue un poco surrealista porque lo supe a través de un mensaje de texto. Un muy buen amigo mío, que también fue mi mentor, me envió un mensaje diciendo que había ganado el premio. Definitivamente es un honor. Es realmente genial ver cómo la gente se conecta con el libro, e incluso el pequeño comentario que hicieron los críticos de que es “sobre la mayoría de edad y sincero”. Todos esos son adjetivos maravillosos para leer sobre mi libro.

¿Qué edad tenías cuando empezaste a escribir?

Siempre he escrito. Cuando era adolescente escribí mucho, pero no tuve el valor de compartir mi trabajo con nadie. Escribí cuentos. El viaje de la vida es a veces un poco sinuoso y tortuoso, y terminé en un lugar donde sentí que podía dar este salto y hacer de la escritura algo real. Siempre existe ese estigma con los artistas, como, ‘¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a sobrevivir?’. Entonces, comencé a escribir y luego, mientras estaba en el programa MFA en UTEP, tuve profesores realmente maravillosos que me cuidaron, como mi director de tesis, Lex Williford. Pasé mucho tiempo en su oficina e incluso lloré en su oficina un par de veces, porque escribir no es fácil y puede resultar frustrante. Tuve suerte de que gente como él me cuidara.

¿Intentaste publicar algún otro libro antes de este?

Aunque este es mi primer libro, he publicado cuentos. Pero incluso si nos fijamos en la estructura del libro, en cierto modo imita cuentos cortos. Escribir una novela parece muy desalentador, y por eso descubrí que dividirla en partes hace que el proceso sea más accesible para mí.

¿Tienes planes para libros futuros o explorar otros géneros?

Este verano terminé mi segundo manuscrito. Es mucha ficción. Me estoy tomando un descanso de la memoria. Es un libro de ficción [para jóvenes adultos] titulado provisionalmente “Su nombre es Lola”. Pero es un primer borrador y ya sabes que los primeros borradores nunca son perfectos. Entonces, voy a trabajar para revisar algunas de las cosas. Recibí algunos comentarios de mi agente. Mi objetivo para diciembre es revisar algunas de esas piezas que no funcionan tan bien.

¿Cómo se escribió ‘Andale Prieta’? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuántos borradores?

Mi libro fue originalmente mi tesis y ganó el premio de tesis que otorga la UTEP. Estaba muy emocionada. Y luego me di cuenta de que cuando la envié para publicarse, todavía no estaba del todo bien. Fue genial para una tesis, pero no era una novela. Así que trabajé en ello a rachas porque tenía que trabajar, y en ese momento estaba enseñando como profesora adjunta [en EPCC]. Luego, me contrataron como miembro permanente del cuerpo docente en El Paso Community College, y el proceso de cinco años [para convertirme en titular] es bastante vigoroso en el sentido de que realmente no tuve tiempo para escribir más que el verano, así que escribiría en los veranos. Escribo principalmente durante las vacaciones de verano y de invierno, y me funciona muy bien porque encuentro que no dejo de pensar en la historia, así que cuando me siento a escribirla, tengo el esqueleto en mi mente. Me considero una escritora compulsiva porque me siento y trabajo durante horas y horas seguidas. Así que me llevó unos ocho años, pero si sólo contaba el tiempo que escribí, probablemente fueron dos o tres. También necesitaba pausas emocionales de la historia.

¿Cuáles fueron los desafíos de escribir memorias? ¿Tuviste problemas con qué incluir y qué no incluir, y con las opiniones de otras personas?

Encontré desafíos en varias partes, incluso cosas sobre mí que [me pregunté], ‘¿realmente quiero que todos sepan esto?’. Lo que encontré, lo que tuve que recordarme a mí misma, es que tenía que honrar la historia, porque en borradores anteriores me estaba conteniendo. Pero el lector puede sentir cuando no hay 100% de verdad en la página. Tuve que pensar en la historia todo el tiempo, porque si pensara en la audiencia, de ninguna manera habría escrito todo el libro porque es intimidante y aterrador. Pero ahora, por otro lado, es interesante porque mucha gente se ha conectado con esas secciones realmente vulnerables y he recibido muchos mensajes interesantes sobre cómo la gente se siente menos sola gracias a algunas de las cosas que compartí.

¿Qué consejo le darías a los escritores en ciernes?

Hay un proceso para todos los escritores jóvenes. Cuando empiezan a escribir, imitan a otros escritores que admiran, y creo que eso es normal, porque estás tratando de encontrar un patrón. Estás tratando de encontrar tu voz. Pero ya tenemos a Emily Dickinson. Tenemos a Edgar Allan Poe. Y creo que muchas veces los escritores jóvenes subestiman su propia voz y cómo suenan en la página. Entonces, en lugar de intentar sonar como tu autor favorito, intenta sonar como tú mismo, acepta tus historias y valóralas más.

