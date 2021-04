‘Matan’ designación histórica del Centro

Armando Vela / El Diario de El Paso

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso discutirá mañana lunes las acciones a seguir respecto a la posible designación de un Distrito Histórico en el Centro de la ciudad, después de que un grupo de propietarios se opuso a dicha propuesta.

El pasado 8 de abril Mark Wolfe, director ejecutivo de la Comisión Histórica de Texas, notificó al Servicio de Parques Nacionales que la mayoría de los propietarios de inmuebles en la zona de dicho distrito se oponen a ser incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

De los 214 propietarios privados de la zona, un grupo de 122 se manifestó con postura opuesta a ser incluidos en la designación, es decir, el 57% del total.

Al ser mayoría los que se oponen, las regulaciones federales no permitirían incluir a dicho distrito en el registro nacional.

“Aún no sé qué opciones tenemos, no he tenido oportunidad de hablar con los abogados, pero tenemos un artículo en la agenda del lunes que entra para hablar de ello en la sesión ejecutiva”, dijo David Stout, comisionado por el Precinto 2 de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso.

Una demanda interpuesta por la firma Kemp Smith Law, ha sido respaldada por un grupo de propietarios de lotes e inmuebles en el Centro de El Paso, pidiendo que no se incluyan sus propiedades en la nominación.

Este hecho se da en el contexto del largo litigio que persiste en cuanto a la construcción de una arena de usos múltiples en el vecindario Union Square, también conocido como Barrio Duranguito.

“Esta gente está tan aferrada a que se construya una arena que no se va a construir, tanto que están dispuestos a estropearles la oportunidad a todos los propietarios dentro del distrito de beneficiarse, les dieron información falsa y lamentablemente esta gente les creyó”, sostuvo Stout.

De acuerdo al comisionado del Precinto 2, que incluye al Centro de la ciudad, los propietarios fueron mal informados sobre la posibilidad de que al poseer un inmueble dentro de un distrito histórico traería mayores regulaciones para sus propiedades.

El comisionado mencionó lo favorable que resulta el reembolso de impuestos sobre el costo de trabajos de mejoras y remodelación realizado a inmuebles dentro de un distrito histórico.

“No entienden los beneficios, confían ciegamente en este grupo de abogados, quienes los están engañando”, señaló el funcionario.

El Barrio Duranguito ha sido objeto de controversias, debates, demandas y un largo litigio, debido a los planes de construir una polémica arena de usos múltiples dentro de sus límites.

Después de casi una década la controversia sigue, en un escenario que resulta inédito en el proceso alterno para la designación de un distrito histórico.

“Esto es algo que nunca había visto el Servicio de Parques Nacionales, y creo en la historia de estas designaciones, que exista una comunidad oponiéndose a la creación de un distrito histórico”, sostuvo Stout.

“Es en verdad una designación honorífica, que no va a traer ningún tipo de restricción, reglamento o regulaciones, nada de eso sobre los propietarios.

De hecho, tanto el Cabildo de la Ciudad de El Paso, así como el alcalde Oscar Leeser, han señalado que la arena no es un tema prioritario en su agenda.

La postura del alcalde en funciones está perfilada en destinar los recursos públicos, que se etiquetaron para la construcción de la polémica arena, para la renovación del Teatro Abraham Chávez y el Centro de Convenciones de El Paso.

“La arena no se va a construir por tres motivos principales: en primer lugar la el Gobierno de la ciudad no está de acuerdo en seguir adelante con la construcción”, dijo Stout.

“Además se estima que los costos de construcción subieron a más de 200 millones de dólares después de casi 10 años de que se presupuestaron 187 millones para construir la arena”, acotó el funcionario.

“En tercer lugar el asunto sigue en litigio”, agregó.