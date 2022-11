Matan a rapero en tiroteo en Houston

Houston, Texas— Con solo 28 años, el rapero Takeoff había cultivado un rico legado de hip-hop con Migos, junto con una reputación como el miembro más discreto del trío, antes de que lo mataran en un tiroteo la madrugada de ayer martes.

Takeoff fue declarado muerto en la escena fuera de una bolera de Houston, dijo la Policía en una conferencia de prensa el martes por la tarde. No se habían realizado arrestos y las autoridades imploraban a los testigos que presentaran información.

Nacido como Kirsnick Khari Ball, Takeoff creció en los suburbios de Atlanta junto con los otros dos miembros del grupo. Quavo era su tío y Offset era su primo, y el trío fue criado en gran parte por la madre de la víctima.

Takeoff era el más joven de los tres y era visto como el miembro más relajado. No apareció en los titulares al ritmo de Offset, quien está casado con Cardi B, y no tuvo una gran demanda como un acto destacado en las 10 pistas principales como Quavo, quien ha sido invitado en éxitos con Post Malone, DJ Khaled y Drake.

Quavo y Offset también han lanzado álbumes en solitario, a diferencia de Takeoff. Pero a pesar de ser más reservado, hablaba mucho a través de sus rimas. Tenía la esperanza de ganar más respeto por su habilidad lírica a través de “Only Built for Infinity Links”, un álbum que lanzó con Quavo el mes pasado.

“Es hora de darme mis flores”, dijo Takeoff en un episodio reciente del podcast “Drink Champs”, reconociendo su reputación como “tranquilo”. “No los quiero más tarde cuando no esté aquí”.

Migos estalló hace casi una década con el éxito de 2013 “Versace”, que alcanzó niveles aún mayores de popularidad a través del remix de Drake. El grupo tenía otros sencillos aptos para la radio como “Bando” y “Hannah Montana”. Más tarde, obtuvieron nominaciones al Grammy al mejor álbum de rap con “Culture” de 2018, mientras que una canción, “Bad and Boujee”, obtuvo una nominación a la mejor interpretación de rap.

Pero el éxito –que se ubicó en el No. 1 en el Billboard Hot 100 y fue destacado en el discurso de aceptación de los Globos de Oro del creador de “Atlanta”, Donald Glover– en realidad no incluyó a Takeoff. Quavo dijo durante una entrevista que Takeoff, que estaba sentado a su lado, se quedó fuera de “Bad and Boujee”, que incluía a Lil Uzi Vert, debido al “tiempo”. Dijo que la canción fue lanzada en Soundcloud porque el grupo no tenía música nueva en ese momento.

Quavo y Takeoff lanzaron un video musical con tema de Halloween para “Messy” sólo un día antes de la muerte de Takeoff. El video, que comienza con Takeoff despertando y contando un sueño desordenado, había acumulado alrededor de 1.5 millones de visitas el martes por la tarde.

El dúo estuvo en Houston el lunes. Quavo, quien publicó un video de sí mismo conduciendo por la ciudad con amigos en su historia de Instagram, aún no había comentado públicamente. Offset tampoco había emitido un comunicado.

El jefe de Policía de Houston, Troy Finner, dijo que recibió muchas llamadas sobre Takeoff después del tiroteo.

La última publicación de Takeoff en las redes sociales fue una foto publicada justo antes del tiroteo en su historia de Instagram. Era una foto de sí mismo, con la banda sonora de “Stop Breathing” de Playboi Carti.