Matan a hombre armado en Kansas

Kansas— Las autoridades de Kansas City mataron a tiros a un hombre el martes que le dijo al gerente de un hotel que había asesinado a su esposa y se dirigía a una concurrida zona de tiendas y restaurantes.

El hombre “muy molesto y perturbado” ingresó al hotel Country Inn & Suites cerca de la zona comercial Legends Outlet y dijo que había asesinado a su esposa, afirmó Jason Honeycutt, gerente general del negocio.

“Dijo: Estoy bastante armado y soy muy peligroso. Voy a Legends. Es mejor que llames a la Policía”, declaró Honeycutt.

El hombre no estaba armado cuando entró al hotel, indicó Honeycutt, que trató de seguir al sospechoso pero no pudo alcanzarlo antes de que se subiera a un automóvil y se alejara, ignorando los señalamientos de alto antes de enfrentarse a la Policía.

El agente Jonathan Westbrook comentó al diario The Kansas City Star que el agresor esperaba en una intersección a que la Policía llegara.

El hombre levantó un fusil y lo apuntó hacia los agentes, que trataron de convencerlo de que lo soltara, agregó Westbrook. Eventualmente, el hombre disparó varias veces contra los agentes y ellos respondieron, informó.