Masacre en Uvalde: ¿Por qué tardaron tanto en responder?

The New York Times | Autoridades describieron el jueves una escena caótica en la escuela, con oficiales que evitaron llamar a los equipos tácticos The New York Times | Padres de los estudiantes instaron a la Policía a atacar la escuela, pero nadie hizo nada

Uvalde, Texas— Eran las 11:28 a.m. cuando la camioneta Ford se estrelló contra una zanja detrás de la escuela texana situada en un nivel más bajo del terreno y el conductor saltó con un rifle estilo AR-15. Doce minutos después de eso, dicen las autoridades, Salvador Ramos, de 18 años, estaba en los pasillos de la Escuela Primaria Robb. Pronto ingresó a un salón de clases de cuarto grado. Y allí mató a 19 escolares y dos maestras en un espasmo de violencia aún inexplicable. A las 12:58 p.m., una conversación radial de las fuerzas del orden público dijo que Ramos había sido asesinado y que el asedio había terminado. Lo que sucedió en esos 90 minutos, en un vecindario de clase trabajadora cerca del borde del pequeño pueblo de Uvalde, ha alimentado la creciente ira y el escrutinio público sobre la respuesta de las fuerzas del orden público al tiroteo del martes. "Dicen que entraron", dijo Javier Cázares, cuya hija de cuarto grado, Jacklyn Cázares, murió en el ataque. Corrió a la escuela mientras se desarrollaba la masacre. “No vimos eso”. El jueves, las autoridades ignoraron en gran medida las preguntas sobre por qué los oficiales no habían podido detener al tirador antes. Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, dijo a los periodistas que había “tomado en consideración todas esas preguntas” y que luego ofrecería actualizaciones. La rueda de prensa, convocada por funcionarios de seguridad de Texas para aclarar el cronograma del ataque, proporcionó fragmentos de información previamente desconocidos. Pero cuando terminó, se había sumado a las preguntas preocupantes que rodearon el ataque, incluido el tiempo que le tomó a la Policía llegar a la escena y confrontar al atacante, y la aparente falla en cerrar la puerta de la escuela en la que entró. Su verdad Después de dos días de proporcionar información a menudo contradictoria, los investigadores dijeron que un oficial de Policía del distrito escolar no estaba dentro de la escuela cuando llegó Ramos y, contrario a sus informes anteriores, el oficial no se había enfrentado a Ramos fuera del edificio. En cambio, esbozaron un cronograma notable por demoras inexplicables por parte de las fuerzas del orden. Después de chocar su camioneta, Ramos disparó contra dos personas que salían de una funeraria cercana, dijo Escalón. Luego ingresó a la escuela “sin ningún obstáculo” a través de una puerta aparentemente abierta alrededor de las 11:40 a.m. Pero los primeros policías no llegaron al lugar hasta 12 minutos después del accidente y no entraron a la escuela para perseguir al tirador hasta cuatro minutos después. En el interior, los disparos de Ramos los hicieron retroceder y se pusieron a cubierto, dijo Escalón. La crisis llegó a su fin después de que un grupo de oficiales tácticos de la Patrulla Fronteriza ingresara a la escuela aproximadamente una hora después, a las 12:45 p.m., dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine. Se involucraron en un tiroteo con el pistolero, que estaba escondido en el salón de clases de cuarto grado. Momentos antes de la 1 p. m., estaba muerto. Escalón dijo que durante ese tiempo, los oficiales pidieron refuerzos, negociadores y equipos tácticos, mientras evacuaban a estudiantes y maestros. Aspectos turbios Muchos otros detalles del caso y la respuesta permanecieron turbios. El motivo de la masacre, el tiroteo escolar más mortífero del país desde Newtown, Connecticut, hace casi una década, seguía bajo investigación, y se dijo que Ramos no tenía antecedentes penales conocidos de salud mental. Durante el incidente, los espectadores frustrados instaron a los policías a entrar a la escuela, según testigos. “¡Entren allí! ¡Entren allí!” Las mujeres gritaron a los oficiales poco después de que comenzara el ataque, dijo Juan Carranza, de 24 años, quien observó la escena desde el exterior de una casa al otro lado de la calle. Carranza dijo que los oficiales debieron haber entrado antes a la escuela: “Ellos eran más y sólo había un tirador”. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, no dio un cronograma, pero dijo repetidamente que los oficiales tácticos de su agencia que llegaron a la escuela no dudaron. Dijo que se movieron rápidamente para ingresar al edificio, alineándose en una “fila” detrás de un agente que sostenía un escudo. “Queríamos asegurarnos de actuar con rapidez, y eso es exactamente lo que hicieron esos agentes”, dijo Ortiz a Fox News. Pero un oficial de la ley dijo que una vez en el edificio, los agentes tuvieron problemas para forzar la puerta del salón de clases y tuvieron que pedirle a un miembro del personal que abriera el salón con una llave. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación. Persisten dudas El portavoz del Departamento de Seguridad Pública, el teniente Christopher Olivarez le dijo a CNN que los investigadores estaban tratando de establecer si el salón de clases estaba, de hecho, cerrado con llave o con barricadas de alguna manera. Cázares dijo que cuando llegó, vio a dos oficiales afuera de la escuela y a otros cinco escoltando a los estudiantes fuera del edificio. Pero pasaron 15 o 20 minutos antes de que llegaran los oficiales con escudos, equipados para enfrentar al pistolero, dijo. A medida que más padres acudían a la escuela, él y otros presionaron a los policías para que actuaran, dijo Cázares. Escuchó como cuatro disparos antes de que él y los demás fueran ordenados de regreso a un estacionamiento. "Muchos de nosotros estábamos discutiendo con la Policía: 'Todos deben entrar allí. Todos deben hacer su trabajo'. Su respuesta fue: 'No podemos hacer nuestro trabajo porque ustedes están interfiriendo'", dijo Cázares que le repondieron. En cuanto al oficial armado de la escuela, conducía cerca pero no estaba en el campus cuando Ramos estrelló su camioneta, según un oficial de la ley que no estaba autorizado para discutir el caso y habló bajo condición de anonimato. Los investigadores concluyeron que el oficial de la escuela no estaba ubicado entre la escuela y Ramos, lo que lo dejó incapaz de confrontar al tirador antes de que ingresara al edificio, dijo el oficial de la ley.