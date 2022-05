Masacre en Texas: mueren 19 menores y dos adultos

Associated Press | El hecho movilizó a todos los cuerpos policiacos Associated Press | Angustia y dolor en la escena del crimen Associated Press | Angustia y dolor en la escena del crimen Internet | El atacante, Salvador Ramos, estudiante de Uvalde HS, cometió el crimen con un arma estilo AR-15 Cortesía | Uvalde es una pequeña población

Uvalde, Texas— Un hombre armado de 18 años abrió fuego el martes en una escuela primaria de Texas y mató al menos a 19 niños mientras iba de un salón a otro, dijeron las autoridades, en el más reciente capítulo sangriento para un país marcado por una cadena de masacres. El agresor fue abatido por un agente fronterizo. El número de muertos también incluyó a dos adultos, según el senador estatal Roland Gutiérrez, quien dijo haber sido informado por la Policía Estatal. No quedó claro de inmediato si ese número incluía al atacante. La masacre en la Robb Elementary School, en la ciudad mayoritariamente latina de Uvalde, fue el tiroteo más mortífero en una primaria de Estados Unidos desde que un hombre armado mató a 20 niños y seis adultos en la Sandy Hook Elementary en Newtown, Connecticut, hace casi una década. Este tiroteo se produjo sólo diez días después de un ataque racista y mortal en un supermercado de Buffalo, Nueva York, que se sumó a una serie de asesinatos en masa en el último año en iglesias, escuelas y tiendas. Y las perspectivas de cualquier reforma de las regulaciones de armas de la nación parecen al menos tan sombrías como después de las muertes de Sandy Hook. “Mi corazón está roto hoy”, dijo Hal Harrell, superintendente del distrito escolar, al anunciar que todas las actividades escolares fueron canceladas hasta nuevo aviso. “Somos una comunidad pequeña y vamos a necesitar sus oraciones para superar esto”. El pistolero, que vestía chaleco antibalas y había insinuado en las redes sociales que se avecinaba un ataque, estrelló su automóvil afuera de la escuela y entró armado, dijo el sargento Erick Estrada, del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas a CNN. Disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela con dos rifles de estilo militar que había comprado en su cumpleaños, dijo Gutiérrez. “Eso fue lo primero que hizo en su cumpleaños número 18”, dijo. Las autoridades no revelaron de inmediato el motivo, pero el gobernador identificó al agresor como Salvador Ramos y dijo que era residente de esta comunidad, ubicada unas 85 millas (135 kilómetros) al Oeste de San Antonio. Agente de Border Patrol, el héroe Un agente de la Patrulla Fronteriza que estaba trabajando cerca cuando comenzó el tiroteo, entró en la escuela sin esperar refuerzos y disparó y mató al hombre armado, que estaba detrás de una barricada, según un oficial de la ley que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacerlo. El agente resultó herido pero pudo salir de la escuela, dijo la fuente policial. El jefe de Policía del distrito escolar, Pete Arredondo, dijo que el atacante actuó solo. No quedó claro de inmediato cuántas personas resultaron lesionadas, pero Arredondo dijo que hubo “varios heridos”. Anteriormente, el Uvalde Memorial Hospital dijo que 13 niños fueron trasladados allí. Otro hospital informó que una mujer –presuntamente la abuela del tirador– de 66 años se encontraba en estado crítico. La Escuela Primaria Robb tiene una matrícula de poco menos de 600 estudiantes, y Arredondo dijo que atiende a estudiantes de segundo, tercero y cuarto grados. No proporcionó las edades de los niños que fueron baleados. Esta fue la última semana de clases de la escuela antes de las vacaciones de verano. Oficiales de la ley fuertemente armados invadieron la escuela. Se pudo observar a oficiales con chalecos tácticos dirigiendo el tráfico y agentes del FBI yendo y viniendo del edificio. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden fue informado sobre el tiroteo en el Air Force One cuando regresaba de un viaje de cinco días a Asia. Cadena de tiroteos mortales Uvalde, hogar de unas 16 mil personas, está a unos 75 millas (120 kilómetros) de la frontera con México. La Robb Elementary se encuentra en un vecindario principalmente residencial de casas modestas. La tragedia en Uvalde fue el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas, y se sumó a una sombría cuenta de tiroteos masivos en el estado que aparece entre los más mortíferos de los Estados Unidos en los últimos cinco años. En 2018, un hombre armado disparó fatalmente a 10 personas en la Santa Fe High School en el área de Houston. Un año antes de eso, un hombre armado en una iglesia de Texas mató a más de dos docenas de personas durante un servicio dominical en el pequeño pueblo de Sutherland Springs. En 2019, otro pistolero en un Walmart de El Paso mató a 23 personas en un ataque racista. El tiroteo se produjo días antes de que comenzara la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Houston. Tanto Greg Abbott como los senadores federales de Texas se encuentran en la lista de funcionarios republicanos electos que participarán el viernes en un foro de liderazgo, patrocinado por el brazo de cabildeo de la NRA. Debate con altibajos En los años posteriores a Sandy Hook, el debate sobre el control de armas en el Congreso ha tenido altibajos. Esfuerzos de los legisladores para cambiar de manera significativa las leyes de armas en Estados Unidos han enfrentado constantemente obstáculos de los republicanos y la influencia de grupos externos como la NRA. Un año después de Sandy Hook, los senadores Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, y Patrick J. Toomey, republicano de Pennsylvania, negociaron una propuesta bipartidista para expandir el sistema de verificación de antecedentes a nivel nacional. Pero cuando la medida estaba a punto de ser llevada al pleno del Senado para su votación, quedó claro que no obtendría suficiente apoyo para superar el obstáculo de 60 votos obstruccionistas. El entonces presidente Barack Obama, que había convertido el control de armas en el centro de los objetivos de su administración después del tiroteo en Newtown, calificó la falta de acción del Congreso como “un día bastante vergonzoso para Washington”. El año pasado, la Cámara aprobó dos proyectos de ley para ampliar las verificaciones de antecedentes en la compra de armas de fuego. Un proyecto de ley habría cerrado un vacío legal para las ventas privadas y en línea. El otro habría extendido el período de revisión de verificación de antecedentes. Ambos languidecieron en el Senado 50-50, donde los demócratas necesitan al menos 10 votos republicanos para superar las objeciones obstruccionistas.