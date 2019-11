Más de 50 mil personas podrán regresar a sus viviendas

Austin– Los funcionarios levantaron el viernes las órdenes de evacuación para unas 50 mil personas en la costa del golfo de Texas.

“Estamos en condiciones de decir que está contenido. Nos sentimos cómodos con los esfuerzos realizados por nuestros bombero”, dijo el juez del condado de Jefferson Jeff Branick en una conferencia de prensa en Port Neches, unas 80 millas (129 kilómetros) al este de Houston .

Pero el área alrededor de la planta del Grupo TPC seguía siendo peligrosa. Varios incendios aislados aún ardían y eran visibles en la instalación, que fabrica productos químicos y derivados del petróleo. Las autoridades dijeron que no podían predecir cuándo se extinguirían por completo.

Las explosiones comenzaron la madrugada del miércoles y fueron tan grandes que las casas cercanas capturaron las brillantes bolas de fuego en las cámaras de seguridad del porche delantero. Las explosiones destrozaron ventanas y rasgaron puertas de las bisagras. Tres trabajadores resultaron heridos, y cuando una segunda explosión estalló 13 horas después de la explosión inicial durante la noche, las órdenes de evacuación cubrieron un radio de 4 millas (6.4 kilómetros) alrededor de la planta.

Los escombros arrojados a través de Port Neches, y posiblemente a las ciudades vecinas, por la magnitud de las explosiones del miércoles también plantearon riesgos para las familias que regresan a casa. Branick, el principal funcionario del Condado, advirtió que la construcción de la planta comenzó en la década de 1940 y que el asbesto podría haber sido arrojado a los patios de las personas. Instó a los propietarios a mantenerse alejados de cualquier "sustancia blanca y calcárea" y llamar a los funcionarios de salud si se encuentran.

Branick dijo que pueden pasar varios meses antes de que se sepa la causa de las explosiones. Dijo que la calidad del aire no representaba una amenaza para los residentes.

“Todavía habrá humo en el aire. Todavía habrá llamas visibles por la noche”, dijo Troy Monk, director de seguridad y salud del Grupo TPC. “Me encantaría decirte que terminaremos al final del día. No te diría la verdad si hiciera esa declaración. Es muy difícil para nosotros cuantificar en días cuánto tiempo va a tomar para que ocurra”

La explosión fue la última de una serie de accidentes de alto perfil este año en la costa del golfo de Texas, que alberga la mayor concentración de refinerías de petróleo en la nación. En julio, una explosión en una refinería ExxonMobil en Baytown dejó a más de una docena de personas con heridas leves y puso a los residentes cercanos bajo un refugio en el lugar durante tres horas.

Toby Baker, jefe de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, lo calificó como una “tendencia inaceptable de incidentes significativos” esta semana y dijo que la industria petrolera debe ser responsable.

Pero los grupos ambientalistas han acusado durante años a la agencia de Baker de ser un perro guardián sin dientes que proporciona una supervisión inadecuada y golpea a las corporaciones altamente rentables con solo penosas sanciones. La planta del Grupo TPC había sido catalogada como infractora de “alta prioridad” por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos después de su última inspección en 2017 y había sido citada varias veces en los últimos años por infracciones de aire limpio.

Los ecologistas también se apresuraron a señalar que la explosión del Grupo TPC ocurrió solo una semana después de que la administración Trump redujera las medidas de la planta de seguridad química que habían sido provocadas por una explosión de 2013 en una instalación de almacenamiento de fertilizantes de Texas que mató a 15 personas. La reversión incluyó la eliminación del acceso público requerido a la información sobre las compañías de productos químicos peligrosos que se mantienen en el sitio.

Las autoridades han dicho que la primera explosión ocurrió alrededor de la 1 a.m. del miércoles en un área de la planta que produce butadieno, un químico utilizado para fabricar caucho sintético y otros productos. Envió una gran columna de humo que se extendió por millas y comenzó un incendio. La segunda explosión atravesó la planta alrededor de las 2 p.m., enviando una torre de reactor de acero que se disparó en el aire.

La planta cuenta con 175 empleados a tiempo completo y 50 trabajadores contratados.