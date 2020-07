Marlene González gana elección para jueza de Distrito Judicial

Cortesía

El Paso. - La abogada Marlene González, será la nueva jueza del Distrito JudicialMa 338 en el condado de El Paso al derrotar a su rival política, la actual titular del tribunal, Laura Strathmann, al obtener el 53.50 por ciento de la votación de la elección primaria de segunda vuelta realizada el martes 14 de julio.

Después de librar una ‘guerra sucia’ orquestada por su oponente, quien alcanzó el 46.50 de los sufragios, González se comprometió a responder todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus electores durante la contienda electoral.

“No traicionaré esa confianza. Instituiré procedimientos en el 388 que garantizarán un proceso simplificado, un proceso menos costoso y que sea justo para todas las familias que se me presenten”, dijo tras agradecer la confianza de los electores.

Para ella, al igual que su equipo de voluntarias el trabajo y esfuerzo no fueron en vano. “Quiero agradecer a los ciudadanos de El Paso por acudir y mostrar su gran apoyo al votar por mí”, expresó la ahora ganadora de la elección.

De acuerdo al Departamento de Elecciones del condado de El Paso el total de votos recibidos para esta representación fue de 31 mil 163, de los cuales 16 mil 671 fueron para González y 16 mil 671 para Strathmann.

“¡Ganamos! ¡Ganamos! Digo nosotros, porque esta es una victoria para todos los habitantes de El Paso y el comienzo de un nuevo y brillante día para el 388°’.

La triunfadora, quien a lo largo de 30 años ha servido a la comunidad como abogado de derecho familiar, dijo sentirse honrada por la nueva responsabilidad que enfrentará a finales del mes de diciembre, fecha en la que la actual jueza deje el cargo público.

“Creo que mis convicciones personales me distinguen y me distinguen del titular. Soy una persona ética, trabajadora y compasiva. Tengo valores morales que me han sostenido a lo largo de una carrera exitosa”, dijo a sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales.

“Aún no nos hemos conocido personalmente pero su persistencia me dio confianza y me hizo votar por usted. Le deseo lo mejor y gracias por trabajar duro y ser haber sido la mejor candidata para representar a El Paso y la cultura”, escribió Debra’ García.

González indicó que su ética de trabajo y experiencia le han permitido superar muchos obstáculos, y agregó: “he aprendido a mantener la calma, la calma y la calma durante los momentos de prueba y desafiante”.

Resaltó que esta preparada para ser Juez de Distrito y tomar decisiones difíciles mientras defienda la ley en toda su extensión. Estoy lista para retirar todas las capas para llegar a la verdad y entrar en las trincheras para tomar decisiones legales.

Y es que durante la contienda electoral la entonces contendiente manifestó que la elección era un momento crucial para la búsqueda de la justicia y la igualdad y donde el voto era el instrumento más importante para lograrlo.