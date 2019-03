Margo se ‘destapa’ temprano, buscará reelección a alcaldía

El alcalde de la ciudad de El Paso, Donald ‘Dee’ Margo, declaró a El Diario de El Paso su intención de postularse para la reelección en los comicios locales del 2020. Ya dio el primer paso y registró a Oscar Ornelas Jr. como su próximo tesorero de campaña, según informó su equipo de campaña.

“Cuando me postulé para alcalde hace dos años, me acerqué a la plataforma para servir a El Paso como lo he hecho muchas veces en mi carrera”, expresó Margo en un correo electrónico.

“He defendido a El Paso cuando nuestra ciudad ha sido desprestigiada y seguiré haciéndolo ahora mientras busco la reelección en 2020 y durante mi próximo mandato”, añadió.

Margo dijo que durante su mandato como acalde, el Concilio se ha centrado en atender las necesidades de seguridad pública, pavimentar calles y completar los proyectos de Bonos de Calidad de Vida del 2012.

Este anuncio se presenta justo después de que el ex alcalde Oscar Leeser, se ‘destapara’ para contender por el cargo en las próximas elecciones. (Sabrina Zuniga)

Ambos candidatos han dirigido el Ayuntamiento, por lo que no muchos residentes de esta ciudad se han pronunciado entusiasmados por el lanzamiento de los ex ediles.

“El anuncio de Leeser y Margo, nos deja más de lo mismo, esperemos tener caras frescas que busquen postularse en contra de los que ya han gobernado”, expresó Steve Escárcega, propietario de un negocio local.

Leeser, quien fue alcalde de El Paso del año 2013 al 2017, dijo haber superado las complicaciones de salud que le hicieron no optar por la reelección en dicho período, y que ahora está listo para asumir de nuevo el puesto.

Necesitamos continuar haciendo lo que hice durante los cuatro años en que estuve en el cargo, y esto es representar a todos los ciudadanos de El Paso”, dijo Leeser tras registrar a Michelle ‘Shelley’ Candelaria como su tesorera de campaña.

Por su parte, Margo representó a El Paso bajo el Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Texas y se desempeñó como presidente en la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso.

Un cambio estratégico en la ciudad movió las elecciones para la alcaldía de El Paso al mes de noviembre del 2020, con la intención de que los comicios locales coincidieran con las elecciones presidenciales, y que participen más votantes.

La administración de Margo como alcalde de El Paso concluye el 31 de diciembre del 2020. El siguiente mandato comenzará en la primera reunión de Cabildo de El Paso en enero de 2021.





[email protected]