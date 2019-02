Marchan O’Rourke y seguidores rumbo al Coliseo

En este momento da comienzo la marcha en la que el excongresista, Beto O’Rourke, y su sucesora la congresista paseña Verónica Escobar, se dirigen por la calle Delta hacia las cercanías del Coliseo, donde el presidente Donald Trump encabeza un mitin de campaña en busca de la reelección en el 2020.

Con gritos de “No muro, no wall”, “No cages, no walls” (no jaulas, no muros), “El Paso is safe” (El Paso es seguro), entre otros, decenas de paseños manifiestan su rechazo a las declaraciones de Trump, en el sentido de que El Paso era de las ciudades más inseguras hasta que se empezó la construcción de un muro fronterizo.

“Les damos la bienvenida a que vengan a El Paso y que vean a través de nuestros ojos, que vivan esta experiencia para entender que la frontera no es una amenaza”, dijo O’Rourke dirigiéndose a los ciudadanos del norte del país que no comprenden la preocupación de los fronterizos por las declaraciones del presidente Trump.