Marchan contra supremacía blanca

Cerca de 400 personas marcharon por las calles del Centro de la ciudad, convocados por la Red Fronteriza de Derechos Humanos y la Poor People Campaign, en una gira que recorrerá diferentes estados del país, y que dio inicio el miércoles en El Paso.

Bajo el nombre “We Must Do More National Tour”, y con el lema #ElPasoFirme, los organizadores exigieron acciones concretas para Movilizar, Organizar, Registrar y Educar en contra de la Supremacía Blanca.

La gira nacional M.O.R.E. empezó en El Paso y recorrerá 25 estados.

El evento coincidió con el 56 aniversario del discurso que el reverendo Martin Luther King dio en el funeral de 3 niñas que fueron asesinadas en una iglesia de Birmingham, Alabama, por prejuicios raciales.