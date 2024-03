Marcará Supermartes la elección presidencial

Aunque el resultado de las elecciones del Supermartes del 5 de marzo (mañana) no traerá cambios significativos en el estado de Texas y en la ciudad de El Paso, a nivel nacional si definirá la posición que guarda entre el electorado Joe Biden y si Donald Trump será de nuevo el abanderado del Partido Republicano rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, afirmó Richard Pineda, director del Centro de Estudios y Comunicaciones Sam Donaldson, de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

En su análisis, consideró que el futuro del presidente Joe Biden dependerá de los números que den los estados y si estos serán buenos para el partido y se tiene energía para cuando entre a la campaña general.

“Esa noche Biden hablará de la ganancia que obtenga de la jornada electoral y del apoyo de la gente, sin embargo se desconoce si el discurso lo hará antes o después de que Trump lo haga. No la tiene fácil”, aseguró el académico.

Y es que el Supermartes, la fecha de elecciones primarias con el mayor número de estados y delegados en juego en la carrera hacia la Casa Blanca es el día en el que 15 estados y un territorio estadounidense votarán para seleccionar a más de un tercio de los delegados o encargados de elegir al candidato presidencial de cada partido.

Este año, la jornada electoral en múltiples estados representará 874 de los 2 mil 429 delegados republicanos, o el 36 por ciento. Para cuando termine el Supermartes, mil 151 del total habrán sido asignados esta temporada de primarias.

Pineda expresó que en Texas no habrá mucho cambio, tras apuntar que el partido del elefante tiene mayor fuerza en la entidad, contrario aquí en El Paso donde se tiene un distrito demócrata. “Aquí veremos sólo cambio de personalidades pero del mismo partido”.

Manifestó que en estos tiempos con todo lo que esta pasando a nivel nacional e internacional; la inmigración y la retórica del Partido Republicano tendrán un peso contundente, que el presidente Biden no ha logrado llegar a un acuerdo con el Congreso sobre su política de Seguridad Fronteriza.

“No se ha logrado nada porque la presencia de Trump es muy fuerte y no ha permitido que avance porque eso sería darle un gane a los demócratas”.

Pineda comentó que la estrategia de los republicanos es hablar más y más de inmigración porque ese es el tema que los republicanos van a querer hablar y los demócratas van a tener problemas con ese asunto.

Esto se debe a que los números de la gente que entra a Estados Unidos por la frontera sur no están cambiando, y en ese punto el partido de Trump lo sabe. Explotar lo que sucede en la comunidad de Eagle Pass y los operativos permanentes de la Guardia Nacional y Seguridad Pública para cuidar el territorio, los mantiene sólidos, señaló Pineda.

Dijo que para los republicanos el destacar las actividades criminales que pasan en la región fronteriza los fortalece mientras que a los demócratas los debilita, y ahí no hay mucho que hacer. “Sólo necesitan un caso criminal en el que están implicados los inmigrantes sin documentos para utilizar la historia.

“Creo que eso no es verdad, pero si tienen esos números se aprovecharán porque es muy fácil para decir que hay mucha gente y no están haciendo nada, aunado a lo sucedido en el caso del secretario Alejandro Mayorkas…es un tema perfecto”, insistió.

Expuso que Biden tiene dos problemas, uno que los números no están cambiando y cualquier cosa que quiera hacer en la Casa Blanca no tiene impacto, y dos, ante lo que ha pasado en el Congreso, con el rechazo a la propuesta fronteriza bipartidista, quiere tomar un plan de acción más efectivo.

“Se oye más del Partido Republicano y si se mueven en esa dirección creo que va a ayudar más a los republicanos que pueden decir: él no sabe que esta haciendo, pero sí quiere nuestras ideas de tener una frontera con más policías y el ejército y todo eso”, dijo al referirse a Biden.

Destacó que lo que está pasando es muy diferente a como se veía en el pasado y donde la economía no figura tanto como el tema de la inmigración, que ya tiene mucho poder.

A nivel local comentó que la elección interesante sería el resultado de quién de los 4 contendientes ocupará la oficina del Fiscal de Distrito, que actualmente preside de manera interina Bill Hicks, ya que el ganador será quien dé seguimiento al multicitado caso del tirador de Walmart.

Para Pineda el panorama para Biden es difícil porque si bien tiene la intención de hacer cambios no se ve un plan ni fuerza para hacerlo.

Por citar un ejemplo dijo que la situación que priva en el estado de Michigan, donde hay un voto grande y es considerado como un estado de guerra electoral, un grupo de residentes se manifestó en contra de la política presidencial al no estar de acuerdo en la forma como se están manejando los conflictos bélicos de Ucrania y de Israel. “Si somos del partido demócrata, pero no nos gusta lo que se está haciendo…”, han reclamado.

“El presidente ya no tiene mucho tiempo para ir a esos estados para decirles que él puede hacer los cambios. Eso no es bueno para Biden y mucho menos cuando se acerca la campaña general”, dijo Pineda, al apuntar que la Casa Blanca si va a hacer algo, pero no tiene las opciones que necesita para quitarle fuerza a Donald Trump que tiene posibilidades de ganar la elección.

Biden tiene complicaciones cuando dice “que necesitamos inmigración y se tienen reglas en los Estados Unidos y de cómo se va a tener a la gente que viene y decir que tiene un impacto positivo para la economía. Ya no va a tener tiempo para decir eso”.

Le sorprende el poder que ejerce el ex presidente sobre los congresistas, ya que aunque Biden había cabildeado la aprobación del plan bipartidista, al final Trump obligó a que votaran en contra.

“El poder que tiene el ex presidente sobre muchos congresistas que están en Washington es enorme. Tienen miedo al pensar que regresará a la Casa Blanca. Saben que él tiene el poder para que no ganen en el futuro”.

Explicó que en el pasado el poder provenía de la gente de la oficina del partido, pero hoy Trump tiene el poder para decidir qué es lo que pueden o no hacer.

Al momento se desconoce si Biden tiene alguna estrategia para poner en la mesa y aunque los congresistas del partido conocen del problema no tienen tampoco un plan para ponerlo en contra de Trump.

“No es que Biden no tenga poder, lo que pasa es que Trump tiene un montón de poder y eso es muy raro”, subrayó Pineda al señalar que siempre se ha negociado, pero hoy es diferente. “El presidente Biden necesita poner algo en la mesa sobre qué hacer en Ucrania y en Israel por la relación que se tiene con Estados Unidos.

El estudioso manifestó que con seguridad la noche del martes “vamos a oír al ex presidente decir: ya es todo, es el final y la gobernadora Nikky Haley tiene que quitarse del camino para empezar mi campaña y enfrentar a Biden”. Su discurso se enfocará en su triunfo y regresar a la Casa Blanca, expresó el director del Centro de Estudios y Comunicaciones Sam Donaldson.

Aunque las elecciones, que definen el nombre del próximo inquilino de la Casa Blanca, están programadas para el 5 de noviembre, el proceso para elegir al candidato de los dos partidos dominantes en Estados Unidos empezó en enero y este 5 de marzo tendría la fecha más decisiva de la fase de las primarias.

¿Qué estados votarán?

Este año, 15 estados votarán el Supermartes: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Un territorio, Samoa Americana, también votará.

¿Cuál es la historia del Supermartes?

El término “Supermartes” existe desde la década de 1970, pero en sus inicios a veces se usaba para referirse a la última gran colección de primarias, no a la primera, según el Centro Nacional de la Constitución. Su uso moderno se consolidó en la década de 1980, cuando los estados adelantaron sus primarias en el calendario para tratar de aumentar su influencia.

El cambio fue impulsado por los estados del sur que, después de la aplastante derrota en las elecciones generales del liberal Walter Mondale en 1984, querían expresar su opinión lo suficientemente temprano en el proceso para empujar al Partido Demócrata hacia un candidato más conservador en 1988.

No funcionó. El senador Al Gore, de Tennessee, dividió los estados del Supermartes con el reverendo Jesse Jackson, y el gobernador Michael Dukakis, de Massachusetts, ganó la nominación del partido.

Pero ese resultado terminó siendo una excepción. La mayoría de las veces, desde 1988, en ambos partidos, un claro favorito ha surgido del Supermartes y se ha convertido en el nominado.