Marca incertidumbre el juicio vs Crusius

El juicio por asesinato capital contra Patrick Crusius –presunto responsable del tiroteo masivo en Walmart de Cielo Vista– está marcado por la incertidumbre, ante una serie de eventos desafortunados relacionados con la Fiscalía de Distrito de El Paso, la cual está a cargo del proceso que persigue el Estado de Texas contra el detenido.

A diferencia del juicio por terrorismo doméstico –que se realizará en la Corte Federal– el cual está programado para comenzar el 8 de enero de 2024, en el caso del fuero el proceso ha sido accidentado.

PUBLICIDAD

De esta manera, queda la posibilidad que el juicio del Estado de Texas comience incluso después del que preparan fiscales federales.

Declaraciones de la fiscal de distrito –Yvonne Rosales– orillaron al juez encargado del caso a emitir una orden de mordaza, en la cual prohíbe a las partes involucradas –corte, defensa y fiscalía– ventilar información al respecto en público.

La semana pasada, además, dos fiscales claves para perseguir a Crusius en el caso estatal fueron dados de baja de la Oficina de la Fiscal de Distrito.

El fiscal asistente John Briggs y la fiscal especial –contratada ex profeso para este caso–, Mónica Barrón-Auger, fueron despedidos el lunes 22 de agosto.

Barrón-Auger había comenzado apenas a trabajar en la Fiscalía el 11 de julio. Su sueldo era pagado con fondos estatales especiales destinados a solventar los gastos especiales del caso Crusius.

Junto con ella fue contratada como fiscal especial, en las mismas circunstancias, Adaeze Ada Nwaneri, procedente del área de Midland-Odessa, quien al parecer sigue adscrita a la Fiscalía de Distrito.

En cuanto a Briggs, se trata de un abogado nativo de El Paso con experiencia de 27 años como fiscal asistente. También tenía a su cargo el caso del asesinato del agente del Sheriff Pete Herrera –ocurrido hace cuatro años–, en el que sus familiares temen que haya retraso para que se aplique la justicia en contra del presunto asesino, Facundo Chávez.

Briggs fue echado del edificio del Condado escoltado por tres agentes investigadores de la Fiscalía de Distrito.

“Tras eventos recientes, se requería un cambio. Le deseamos lo mejor al señor Briggs”, señaló la fiscal de distrito a través de un comunicado a la estación televisiva KVIA.

Activan la mordaza

A principios de julio, el juez estatal Sam Medrano arremetió contra la fiscal Rosales, quien anunció a la prensa que el juicio comenzaría en un año: en el verano de 2023.

En este caso, Rosales había ventilado la fecha ante los medios, sin haberle avisado a la Corte de Distrito 409, que preside Medrano, a la cual se le asignó el caso judicial más importante en El Paso en las últimas décadas.

Ante esta situación, Medrano emitió una orden de mordaza para garantizar un juicio justo: esto implica que ninguna parte involucrada en el juicio –jueces, fiscales, abogados– podrá comentar al respecto en público.

El juez precisó que es la primera vez que emite una restricción de esta clase en sus 26 años al frente de un tribunal.

La polémica en la Corte 409 no es la única que enfrenta la fiscal Rosales. El miércoles un abogado defensor, Omar Carmona, hizo una petición ante la Secretaría de Distrito de El Paso para destituir a Rosales por incompetencia y mala conducta oficial.

La petición desencadena un mecanismo poco utilizado para destituir a un funcionario electo en Texas, un proceso que podría demorar meses en resolverse.

El viernes, la fiscal de distrito pidió que se desestimara una petición judicial para destituirla de su cargo, diciendo que no se presentó correctamente. Ese mismo día, el juez Tryon Lewis, de Odessa, fue designado para presidir el esfuerzo de remoción.

Un email misterioso

Un correo electrónico reciente enviado a los medios de comunicación de El Paso plantea preguntas sobre quién se hace pasar por familiar de Alexander Gerhard Hoffman, una de las víctimas del tiroteo en Walmart del 3 de agosto.

Todo comenzó el 3 de agosto de 2022, cuando la ex fiscal adjunta de distrito Amanda Enríquez –quien trabajó en el caso bajo el ex fiscal Jaime Esparza y no fue contratada por Rosales cuando asumió el cargo–, apareció en KVIA-ABC7 para analizar el estado del juicio.

Las declaraciones de Enríquez durante el segmento parecían benignas, solo afirmando que creía que el juicio tendría que llevarse a cabo fuera de El Paso para evitar un grupo de jurados contaminados.

Los abogados cercanos al caso no pueden hablar debido a la mordaza impuesta por el juez Medrano, la cual no aplica a Enríquez.

El 4 de agosto, la mayoría de los medios de comunicación locales recibieron un correo electrónico de un individuo que pretendía ser Alexander Hoffmann Valdez, uno de los tres hijos de Hoffmann, un ciudadano alemán que vivía en Juárez, donde radica la mayor parte de su familia

El correo electrónico acusa a Rosales de “usar el caso de Walmart con fines políticos” y amenazó con presentar una denuncia en su contra ante la Barra de Abogados del Estado.

Un miembro de la familia Hoffman negó que su hermano, Alexander Whelm Hoffman, o su madre estuvieran detrás del correo electrónico. Queda la duda de quién envió el correo y con qué fines.

“El fiscal de distrito en El Paso, el FBI y otras autoridades, desde el principio, no fueron más que solidarios y destacados. Estoy horrorizada por este correo electrónico, y… no creo que esto haya sido escrito por… ninguno de los miembros de mi familia”, escribió Elise Hoffman en un comunicado.

Ante esta situación, el juez Medrano nombró al abogado de El Paso Justin Underwood para representar a la familia Hoffman. La oficina del fiscal de distrito pidió más tiempo para prepararse para una audiencia.