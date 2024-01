Mantienen rechazo a carga en el puente ‘Libre’

Para manifestar la preocupación que priva entre los residentes que viven en las inmediaciones del puente internacional Córdova-Américas (BOTA), también conocido como “Libre”, y exigir que salgan los tractocamiones de la zona, integrantes de la organización ‘Familias Unidas del Chamizal’ y miembros de la comunidad sostuvieron una reunión con la congresista federal Verónica Escobar y funcionarios de las agencias involucradas en el proyecto de remodelación del cruce.

En su intención por enviar un mensaje ‘claro’ a la comunidad, como ellos lo llaman, con respecto a las renovaciones que se realizarán en el llamado ‘Puente Libre’, los residentes expusieron sus inquietudes a funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Administración de Servicios Generales (GSA).

“Tenemos serias preocupaciones sobre la salud de nuestros hijos y los residentes de este barrio latino, ubicado cerca del puente fronterizo”, dijo Hilda Villegas, líder de la organización comunitaria, en su intervención en el Centro Comunitario Chamizal, situado en el 2119 Cypress.

Una vez más los manifestantes denunciaron que en la actualidad el sonido de miles de camiones de carga que provienen de la industria maquiladora de Ciudad Juárez inundan las carreteras de El Paso, día y noche.

Con pancartas en mano, sostenidas por niños y adultos, los manifestantes escribieron leyendas en las que se leía: ‘Saquen las trocas’; ‘El puente libre es para la gente no para las maquilas’; ‘Tenemos una comunidad que será afectada’, ‘Nuestros niños no tienen por qué pagar con su salud el apoyo de las maquilas multimillonarias’, entre otras.

De acuerdo a los residentes, la propuesta gubernamental pretende aumentar el tráfico comercial en ese punto, lo que vendría a dañar aún más la salud pública al incrementar el número de carriles para circulación de las trocas de carga en BOTA.

Afirmó que el humo de los camiones de carga, algunos conocidos popularmente como ‘semi’s’, contiene partículas muy finas que enferman especialmente a los menores.

Durante la reunión los residentes interactuaron con funcionarios del Gobierno federal y otros miembros de la comunidad con el fin de exponerles sus inquietudes, temores y miedos, de una obra, que a decir del presidente Joe Biden tiene el objetivo de dar una respuesta a la injusticia ambiental.

“Con la cantidad de comentarios que he recibido de la comunidad sobre la posibilidad de desviar el tráfico comercial de BOTA, es increíblemente importante para mí que escuchemos e interactuemos con todas las partes interesadas que se verían afectadas por esta decisión”, dijo la congresista Escobar, tras manifestar la importancia de oír a las dos partes.

“He hablado con mucha gente y para mí es importante escuchar a la gente y que todos tengan la oportunidad de expresar su opinión en este proceso de consulta pública. Tenemos que verificar todo y asegurarnos de que todos hablen”.

Indicó que todavía tienen tiempo para tomar la decisión final y en este tiempo se deberá escuchar a la gente que está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de retirar el tráfico comercial. “Sabemos de antemano que al final no toda la gente quedará conforme, pero se buscará que la decisión no cause problemas para el otro lado”.

Al igual que en la junta anterior se comprometió a explorar el potencial de eliminar el tráfico comercial en dirección Norte y/o Sur en BOTA al colaborar con CBP en las sesiones de escucha, las cuales brindarán la retroalimentación necesaria para tomar una decisión informada.

Reiteró que el plan de renovación del puente, no literalmente el puente, incluye edificación y remodelación de oficinas, y mejoras en la infraestructura y diseño del edificio. “Queremos ver si es posible eliminar el tráfico comercial para que no crucen más las trocas, pero esto lo sabremos hasta que tengamos información sobre los otros puentes”, concluyó.

A la fecha Familias Unidas se ha opuesto a las propuestas presentadas por GSA. “Las trocas representan un daño tremendo a la salud en el desarrollo de los niños por la exposición al diésel, por estos contaminantes que se generan por esas trocas comerciales”, expresó la portavoz de la organización Familias Unidas del Chamizal, durante la junta pública, tras denunciar que al momento las agencias gubernamentales y el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) no han atendido la emergencia contaminante.

Manifestó que el ‘Puente Libre’ está recibiendo más de $700 millones de fondos federales bipartidistas para infraestructura para las renovaciones necesarias, una inversión, muy esperada desde hace mucho tiempo, por lo que debe aprovecharse al máximo para beneficio de las familias que radican en ese sector en ambos lados de la frontera.

“Debe utilizarse según lo previsto: reducir la huella de carbono y abordar el impacto en las comunidades vulnerables y sobrecargadas, específicamente, la salud de nuestros niños. Tenemos una oportunidad única en la vida de redimir años de inacción”, dijo la luchadora social, luego de escuchar algunos testimonios de madres de familias afectadas con la salud de sus hijos a causa de la contaminación ambiental.

Afirmó que el vecindario está sujeto a varias fuentes de contaminación, los impactos acumulativos incluyen: un importante puerto de entrada internacional sobrecargado con camiones diésel que emiten altos niveles de contaminantes cancerígenos; una terminal de autobuses escolares públicos con más de 150 autobuses escolares; instalaciones de reciclaje de desechos industriales que trituran metales, productos electrónicos y baterías en lotes obsoletos y al aire libre.

Los incendios ocurridos en los últimos meses han impactado en la salud de los moradores debido a los residuos de los desechos industriales.

“Hay una sobrecarga de injusticia ambiental en nuestro vecindario que afecta la salud de nuestros niños. Instamos a la congresista Verónica Escobar a proteger a los niños y dar una prioridad muy alta a comunidades como la nuestra, donde la injusticia ambiental tiene consecuencias debilitantes y mortales. “Los efectos son para siempre”. La inacción condena a nuestros hijos”.