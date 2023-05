¡Mantente a salvo! es la recomendación que constantemente los cuerpos de emergencia difunden a la población para prevenir lesiones o muertes, sobre todo en lo que respecta a la seguridad en el agua, debido a las constantes fatalidades que se registran en ríos, canales y albercas públicas y privadas previo y durante la temporada de verano.

Y es que a decir de las autoridades cualquier estanque, riachuelo o piscina podría ser el centro fascinante e irresistible para la diversión de niños y adultos, pero si no se cuenta con la habilidad de saber nadar o no tomar en cuenta las medidas de seguridad puede resultar en un desenlace fatal.

Prueba de ello son las dos fatalidades recientes registradas en el Condado de El Paso.

La primera fue de un niño de tres años en una de las albercas del Parque Acuático Cohen, propiedad de la Ciudad, y el segundo un hombre, en sus treintas, en el canal de irrigación, situado en la zona Central.

Para prevenir este tipo de fatalidades y antes de que inicie la temporada de verano, la Coalición de Prevención de Ahogamiento de El Paso celebró su conferencia de prensa anual con el fin de crear conciencia sobre la importancia de la seguridad del agua.

“Estar preparado es clave cuando ocurre una emergencia”, afirmó Enrique Dueñas Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos (EPFD), luego de enfatizar que la importancia de la seguridad siempre es lo primero, especialmente en el agua.

Como parte del evento, EPFD demostró un rescate de agua y una respuesta de reanimación cardiopulmonar, conocida como CPR por sus siglas en inglés, en la piscina del Westside Natatorium, ubicada 650 Wallenberg, en el Oeste de la ciudad.

Kris Menéndez, miembro del Equipo de Rescate Acuático del Departamento de Bomberos, dijo que aprender a nadar y certificarse en RCP puede ayudar a salvar vidas.

“Si alguien no está respirando, alguien no tiene latidos cardiacos, la RCP es efectiva para traerlos de vuelta”, explicó el rescatista de EPFD.

Para él, al igual que los participantes que acudieron a la demostración, es importante que los padres de familia reciban los consejos de seguridad para que sepan qué hacer cuando están dentro y alrededor del agua.

“Siempre deben vigilar a sus hijos, deben estar al alcance de la mano de sus hijos, especialmente si saben que no saben nadar, deben estar en el agua con ellos, no pueden asumir que van a estar bien en la parte menos profunda”, explicó Menéndez.

Los organizadores manifestaron que esta fue una oportunidad de compartir recursos y consejos con los miembros de las diferentes divisiones médicas, rescate, salvavidas y encargados de vigilar que se cumplan las políticas de seguridad. Al final del día el objetivo es prevenir ahogamientos.

“Ahogarse es rápido, silencioso y prevenible”, fue una de las frases invocadas en el acto, al tiempo que se instó a la comunidad a que respete el agua.

La coalición, la cual fue formada por Laura y Eddie Castle en 2010 después de que su hijo Christian Castle se ahogara en 2007, tiene como fin reducir la cantidad de ahogamientos mediante la construcción de una cultura de seguridad en el agua, concientización y educación en el área de El Paso”.

Dentro de las recomendaciones emitidas dadas a conocer por los expertos están: designar a una persona para que sea el observador del agua, mantener sus ojos en el agua y estar alejado de todas las distracciones como hablar por teléfono, enviar mensajes de texto, leer o charlar con otras personas.

“Todos tienen la responsabilidad de mantenerse vigilantes y conscientes en todos los entornos relacionados con el agua”, expresó uno de los rescatistas.

La muerte del pequeño Anthony Leo Malave, de tres años de edad, la cual conmocionó a la comunidad paseña, puso a la vista una vez más la falta de una cultura de prevención para evitarlas y la cual trata de encontrar respuestas sobre si la tragedia pudo haber sido evitada.

Jessica Weaver, madre del menor, cuestionó si los salvavidas de los parques acuáticos municipales están lo suficientemente preparados para atender casos como en el que perdió la vida el pequeño, evitando sufrimiento para otras familias.

Malave fue encontrado inconsciente en la piscina de Camp Cohen Park, en el Northeast, y murió en el hospital el domingo por la mañana.

“La Ciudad tuvo una apertura suave para poner en marcha sus operaciones, pero le costó la vida a mi hijo porque no estaban listos, no estaban listos para ahogarse, no estaban listos para la respuesta”, dijo Weaver en entrevista con la televisora local KDBC.

En otro incidente fatal un hombre fue rescatado del canal de irrigación paralelo a la Border Highway, pero murió en un hospital el miércoles por la noche, de acuerdo al reporte del Departamento de Bomberos (EPFD).

Como suele ocurrir, el Equipo de Rescate Acuático de EPFD ayudó a la Patrulla Fronteriza después de recibir una llamada respecto a un cadáver flotando en el canal.

“Con cualquier persona en el agua, cada segundo cuenta. Es por eso que tenemos el equipo de rescate de agua esperando en todo momento”, informó el portavoz de EPFD, luego de resaltar que en esta época del año, “cuando tenemos agua en los canales, tenemos a todo el equipo esperando, preparándose para cualquier llamada que pueda llegar”, dijo Dueñas.

La liberación de mayores volúmenes de agua de los embalses de Nuevo México a los canales de El Paso representa un mayor peligro para los migrantes que buscan cruzar la frontera, advirtió a su vez la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

“Cada año en este momento grandes volúmenes de agua se liberan en los canales de los embalses aguas arriba en Nuevo México. Los canales son más profundos de lo que parecen y a menudo tienen importantes corrientes de agua y resacas significativas a medida que se libera más agua para fines de riego”, alertó la autoridad estadounidense, que en junio del año pasado registró la muerte de 21 personas migrantes en los canales de agua del sector.

La acuafobia y el miedo al agua están dentro de las causas porque las personas temen al agua, sin embargo hay otras personas que por desconocimiento o descuido se introducen a las aguas sin tener conciencia de los peligros.

Una persona que no sabe nadar y se pone nerviosa, puede acabar tragando agua y hundiéndose debido a sus movimientos descontrolados, informaron las autoridades.

Otro de los consejos de seguridad que compartieron los miembros de la Coalición para la Prevención de Ahogamientos fue sobre los peligros que acechan con la temporada del monzón.

Denise Parra, vocera de El Paso Water (EPWater), dijo que los padres también deben tener cuidado y no dejar que sus hijos jueguen cerca de estanques de retención, desagües pluviales y canales.

“Instamos a la comunidad a que si no tienen que conducir cuando llueve no lo hagan. Cuando haya una lluvia intensa, entonces quédense en casa”, expresó tras alertar que las aguas estancadas o cualquier charco puede ser peligroso por lo que recomienda darse la vuelta y evitarlas”.

Añadió que es importante mantenerse fuera de esas áreas a medida que se acerca la temporada del monzón y ahora que el Río Grande y canales se han llenado de agua.

El Paso normalmente recibe 5.14 pulgadas de lluvia desde junio hasta septiembre, durante la temporada del monzón, por lo que las autoridades mantienen un programa preventivo contra este tipo de accidentes.

Según una encuesta de 1998 realizada por Gallup, el 68 por ciento de los estadounidenses temen a las aguas abiertas y profundas, mientras que el 32 por ciento teme meter la cabeza bajo el agua y el 46 por ciento teme la parte profunda de las piscinas.

Un nuevo informe de la Cruz Roja Americana mostró que muchos estadounidenses creen que son mejores nadadores de lo que realmente son. Si bien el 80 por ciento de los estadounidenses dijo que podía nadar, sólo el 56 por ciento de ellos puede realizar las cinco habilidades básicas necesarias para nadar de manera segura.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen 372 mil muertes por ahogamiento en todo el mundo.

A decir del organismo, el ahogamiento es la tercera causa principal de muerte por lesiones no intencionales y representa el 7% de todas las muertes relacionadas con lesiones en todo el mundo. A nivel mundial, hay al menos 4 mil millones de personas que no saben nadar.

jtorres@diariousa.com