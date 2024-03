Mantendrán a Trump en boleta electoral

Washington– La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los estados no pueden impedir que el ex presidente Donald Trump se postule para otro mandato, rechazando un desafío de Colorado a su elegibilidad que amenazaba con trastornar la carrera presidencial al sacarlo de las boletas electorales en todo el país.

Aunque los jueces proporcionaron diferentes razones, la conclusión del fallo fue unánime. Todas las opiniones se centraron en cuestiones legales, y ninguna tomó posición sobre si Trump había participado en una insurrección, como habían determinado los tribunales de Colorado.

Todos los jueces estuvieron de acuerdo en que los estados individuales no pueden prohibir candidatos a la Presidencia en virtud de una disposición constitucional, la Sección 3 de la 14a Enmienda, que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos. Cuatro jueces hubieran dejado la decisión ahí, con los tres miembros liberales de la Corte expresando consternación por lo que dijeron fue el alcance sorprendente del enfoque de la mayoría.

Pero la mayoría de cinco jueces, en una opinión no firmada que respondía a preguntas no directamente ante la Corte, dictaminó que el Congreso debe actuar para darle fuerza a la Sección 3.

“La Constitución hace que el Congreso, en lugar de los estados, sea responsable de hacer cumplir la Sección 3 contra los funcionarios y candidatos federales”, escribió la mayoría, agregando que se requería una legislación federal detallada para determinar quién quedaba descalificado bajo la disposición.

La decisión se produjo en un calendario apresurado, aterrizando el día antes de las primarias del Supermartes en Colorado y en todo el país. En una serie de movimientos inusuales, la Corte no anunció que emitiría una opinión hasta el domingo y no se presentó en la sala el lunes para hacerlo, simplemente publicó la decisión en su sitio web.

El fallo fue la decisión más importante de la Corte con respecto a una elección presidencial desde que George W. Bush prevaleció en el caso Bush vs Gore en 2000.

En una entrevista en un programa de radio conservador, Trump dijo que estaba satisfecho con el resultado. “Me sentí muy honrado por un voto de 9 a 0”, dijo. “Y esto es para futuros presidentes; esto no es para mí”.

Los tres miembros liberales de la Corte –los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson– expresaron frustración por lo que dijeron fue la innecesaria intromisión de la mayoría en una opinión concurrente conjunta. Dijeron que la opinión mayoritaria pretendía proteger a la Corte y a Trump “de futuras controversias”.

Una versión anterior del fallo sugería que la brecha entre la mayoría y los tres jueces liberales había sido aún más amplia. Según Mark Joseph Stern, reportero de asuntos legales de Slate, un examen forense del fallo publicado en el sitio web de la Corte parecía mostrar que lo que finalmente se convirtió en la opinión conjunta y concurrente fue en un principio un disenso parcial atribuido a “Sotomayor, J., con acuerdo parcial y desacuerdo parcial”.

Una conclusión estrecha

El producto final fue, por lo tanto, el resultado aparente de un compromiso en el que los nueve jueces podían decir que estaban unidos en una conclusión estrecha. Sin embargo, el alcance de la opinión de la mayoría fue objeto de duras críticas por parte de los jueces liberales.

“La Corte hoy sólo necesitaba resolver una pregunta: si un estado puede mantener fuera de su boleta a un candidato presidencial que se encontró que participó en una insurrección”, escribieron. “La mayoría resuelve mucho más que el caso que tenemos ante nosotros.

“Aunque la aplicación federal de la Sección 3 no está en cuestión”, dice la opinión, “la mayoría anuncia reglas novedosas sobre cómo debe operar esa aplicación. Se extiende para decidir cuestiones de la Sección 3 que no están ante nosotros y para cerrar futuros esfuerzos para descalificar a un candidato presidencial bajo esa disposición. En un caso delicado que clama por la moderación judicial, abandona ese curso”.

La primera línea de la opinión conjunta parecía destinada a molestar al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien probablemente fue el principal autor de la opinión mayoritaria no firmada. Citando una línea de la opinión de Roberts en Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, la decisión de 2022 que eliminó el derecho constitucional al aborto, los tres liberales escribieron: “Si no es necesario decidir más para desechar un caso, entonces es necesario no decidir más”.

Añadieron que la mayoría había decidido “cuestiones constitucionales novedosas para proteger a esta Corte y al peticionario” –Trump– “de futuras controversias”.

“Al hacerlo”, escribieron los tres jueces, “la mayoría cierra la puerta a otros medios potenciales de aplicación federal”.

Dieron algunos ejemplos de las formas en que la opinión de la mayoría socavó la fuerza de la Sección 3. Por ejemplo, escribieron, la mayoría “evita la aplicación judicial de esa disposición, como podría ocurrir cuando una de las partes es procesada por un insurrecto y presenta una defensa en ese sentido”.

Gobierno y ley

Al requerir legislación específica del Congreso, escribieron los tres jueces, la mayoría parecía estar “descartando la aplicación en virtud de estatutos federales generales que exigen que el Gobierno cumpla con la ley”.

En total, los tres jueces añadieron, “la mayoría intenta proteger a todos los presuntos insurrectos de futuros desafíos a sus cargos federales”.

La jueza Amy Coney Barrett, en una breve opinión concurrente, estuvo de acuerdo en que la mayoría había ido demasiado lejos, diciendo que no debería haber abordado “la complicada pregunta de si la legislación federal es el único medio a través del cual la Sección 3 puede ser aplicada”.

Pero instó al público a centrarse en lo que era común entre los jueces.

“Este no es el momento de amplificar el desacuerdo con estridencia”, escribió.

La Corte ha resuelto una cuestión políticamente cargada en la temporada volátil de una elección presidencial. Especialmente en estas circunstancias, los escritos sobre la Corte deberían bajar la temperatura nacional, no subirla.

“Para propósitos presentes”, escribió Barrett, “nuestras diferencias son mucho menos importantes que nuestra unanimidad: los nueve jueces están de acuerdo en el resultado de este caso. Ese es el mensaje que los estadounidenses deberían llevarse a casa”.

Hubo, de hecho, algo cercano al consenso tanto sobre el alcance del poder estatal como sobre la indeseabilidad de un mosaico de enfoques diferentes.

“Los estados pueden descalificar a personas que ocupen o intenten ocupar un cargo estatal”, escribió la mayoría. “Pero los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a cargos federales, especialmente la Presidencia”.

La alternativa, dijo la mayoría, era el caos.

“Un mapa electoral en evolución podría cambiar drásticamente el comportamiento de los votantes, los partidos y los estados en todo el país, de diferentes maneras y en diferentes momentos”, escribieron. “La interrupción sería aún más aguda –y podría anular los votos de millones y cambiar el resultado de la elección– si la aplicación de la Sección 3 se intentara después de que la nación ha votado. Nada en la Constitución exige que soportemos tal caos –llegando en cualquier momento o en diferentes momentos, hasta e incluso más allá de la inauguración”.