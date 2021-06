Manifestantes piden a Becerra liberar a niños de Fort Bliss

Cortesía / Las protestas afuera de la estación militar

Tras la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Xavier Becerra, al centro de detención para menores migrantes en Fort Bliss, decenas de paseños se manifestaron afuera de las instalaciones en un esfuerzo por enviarle un mensaje.

Los manifestantes pidieron a Becerra que ordene el cierre de la instalación de menores no acompañados en el puesto y pidieron que el HHS hiciera más para reunir a los niños con sus familias.

“Estamos protestando por la situación que está sucediendo adentro de Fort Bliss. Sabemos que hay miles de niños adentro de una base militar y este es el peor mensaje que se puede enviar a los menores migrantes. Lo único que tengo que decir es que esos niños tienen que ser liberados ya”, dijo Fernando García, director de BNHR.

“Este centro de detención tiene que ser cerrado ya. Los niños no merecen estar detenidos y mucho menos en una estación militar”, añadió.

Los manifestantes argumentaron que las instalaciones militares permiten poco o ningún acceso para la supervisión civil, además de que algunos ex empleados de las instalaciones denunciaron brotes de piojos, mala alimentación y mala salud mental para los niños.

“No tienen acceso a comida, atención médica, no tienen la salud psicológica y las condiciones mentales para estar bien. Es imperativo hacer algo para que ellos salgan ya y hoy”, comentó García.

Durante la visita de Becerra, dijo a los medios de comunicación que su llegada sería una de varias visitas que realizará para monitorear y manejar cualquier reporte de abuso a los menores.

“Esta es una de las muchas visitas que he hecho y seguiré haciendo en términos de cualquier informe o alegación de falta de atención o abuso. Los manejamos de inmediato cada vez que recibimos los informes, no esperamos hasta que tengamos una gran cantidad. Y no sólo nos comprometemos a investigarlo nosotros mismos en el HHS sino que, en algunos casos, eso incluye a nuestro Inspector General, dijo.

Asimismo, el secretario aseguró que hubo una disminución de niños que alberga el centro.

“Había más o menos 4 mil 400 atendidos y hoy hay 790. Esto muestra el progreso que se ha logrado no sólo para aliviar el incremento que estábamos presenciando a fines de marzo de este año en el centro de detención de Aduanas y Protección Fronteriza, donde miles de niños duraban ahí más de 72 horas”, explicó.

Fue el 24 de marzo, cuando el Departamento de Defensa aprobó una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para albergar temporalmente a niños migrantes no acompañados en Fort Bliss.