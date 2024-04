Manejar menos y reducir expansión urbana refrena cambio climático

Casi un año y medio después de que los votantes de El Paso otorgaran a la ciudad 5 millones de dólares para elaborar un plan para contrarrestar el cambio climático, los líderes de la ciudad dijeron que están dispuestos a solicitar $500 millones del Gobierno federal para hacer realidad el plan.

La mayoría de las principales ciudades de Texas (Dallas, Austin, San Antonio y Houston ) han adoptado planes climáticos a largo plazo que establecen estrategias amplias para hacer cosas como reducir la contaminación por gases de efecto invernadero, abordar el calor urbano y conservar agua.

Nicole Alderete-Ferrini es la jefa climática de la ciudad de El Paso y dirige la Oficina de Clima y Sostenibilidad. Tiene la tarea de elaborar el Plan de Acción Climática de El Paso, que buscará reducir las emisiones del transporte y la generación de electricidad, garantizar que los edificios sean energéticamente eficientes y ampliar los espacios verdes abiertos, entre otras cosas.

En enero, su oficina contrató a la consultora AECOM por 1.2 millones de dólares para ayudar con el trabajo técnico, incluida la medición de la contaminación del aire, aunque el contrato no se adjudicó sin cierta controversia.

La Nube

A principios de marzo, el equipo de Ferrini presentó un plan preliminar de 73 páginas, un requisito de la Agencia de Protección Ambiental para ser elegible para una subvención federal de hasta 500 millones de dólares. Esa suma es parte de un fondo federal multimillonario disponible a través de la Ley de Reducción de la Inflación para ayudar a las áreas metropolitanas de Estados Unidos a luchar contra el cambio climático.

Para ser más competitivo, El Paso está elaborando un plan para toda la región y trabajando con el condado de Hudspeth y 10 municipios cercanos, incluidos Anthony, San Elizario y Socorro, en casi 5 mil 600 millas cuadradas (9 mil 012 kilómetros), aunque Hudspeth representa alrededor de 4 mil 500 millas cuadradas (7 mil 242 kilómetros) de esa superficie.

Ahora que la ciudad presentó el plan preliminar, más adelante este otoño se sabrá si la EPA otorgará a El Paso cientos de millones de dólares para trabajos relacionados con el clima.

Alderete-Ferrini habló recientemente con El Paso Matters sobre el plan preliminar de la ciudad y lo que los paseños pueden esperar del Plan Integral de Acción Climática final, que probablemente se completará en el otoño de 2025. La siguiente transcripción ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

El Paso Matters: ¿Qué puede decirnos sobre el estado del plan de acción climática preliminar de la ciudad y el trabajo general relacionado con el clima hasta ahora?

Alderete-Ferrini : El trabajo trata, en esencia, de abordar los problemas y los impactos de la crisis climática global: todos los cambios climáticos, ya sea que haga demasiado calor o demasiado frío; hay muy poca agua, demasiada: ese tipo de problemas globales que están sucediendo y profundizarlos a una escala que sea tangible e impactante en nuestra comunidad.

Cuando contratamos a los consultores el 3 de enero, eso realmente nos dio la potencia que necesitábamos. Nuestro pequeño equipo climático está formado por cinco personas y estamos abordando más de 5 mil 500 millas cuadradas (8 mil 851 kilómetros) de territorio en un tema que nunca antes se había abordado de esta manera (de manera real) en la región.

El Paso Matters: El PCAP debía presentarse a la EPA el 1 de marzo y usted habló anteriormente sobre la fecha límite del 1 de abril. ¿Qué enviaste para esa fecha?

Alderete-Ferrini: Nuestra tarea era tomar toda esa información que estaba en el PCAP y convertirla en un proyecto físico (para presentarlo a la EPA). Está bastante claro dónde debemos intervenir para reducir las emisiones.

El objetivo de la subvención es reducir las emisiones de GEI y los contaminantes del aire tanto como sea posible. Y cuanto más puedas reducirlo, más puntos obtendrás. Sin embargo, nuestro desafío fue que la comunidad expresara alto y claro que algún proyecto etéreo que cambiaría las cifras pero no impactaría la vida diaria de nuestros residentes no era aceptable. Y nos lo tomamos muy en serio. Y entonces, ¿qué podemos hacer para sacar a los paseños de sus automóviles y cambiar la forma en que vemos el transporte? Además, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para reducir las emisiones?

El proyecto trata sobre el (área estadística metropolitana). El proyecto trata sobre los seres humanos y su calidad de vida y su salud. Y su prosperidad en lo que se refiere al clima. Desde la frontera entre Texas y Nuevo México hasta el extremo este del condado de Hudspeth, de eso se trata nuestro proyecto. Y, por cierto, tiene que estar listo porque tuvimos que preparar la solicitud en 30 días.

Entonces ¿cuál es el proyecto? El proyecto es el Sendero Paso Del Norte.

Ese rastro se remonta a principios de la década de 2000. … En 2019 lograron que todos los municipios afectados adoptaran el plan, pero todavía no tenía financiación. El sendero (completo) Paso Del Norte tardó 50 años. De nuevo, avanzando rápido, la EPA dice: “¿Qué proyecto puede hacer todas estas cosas que están en su PCAP?”

¿Qué pasaría si pudiéramos construir el sendero todos a la vez? ¿Y qué pasa si llega a ser más de lo que jamás imaginamos que podría ser? El proyecto que presentamos no es sólo una acera. Es mucho más que eso. Aborda el transporte. Creamos destinos para que las personas no utilicen el sendero solo para recreación. En algunos tramos es caminata; es bicicleta. Estamos considerando, a medida que avanza el sendero, plantar 65 mil árboles.

En áreas donde el sendero ya existe, vamos a entrar y proponer mejorarlo.

Además del sendero en sí, hemos identificado ubicaciones específicas a lo largo de todo el tramo, donde las llamo nodos. Son lugares a lo largo del sendero donde es un centro de actividad. Te daré un ejemplo. Estamos trabajando con Ysleta Del Sur Pueblo. Hemos identificado un lugar donde tienen su clínica de salud. Tienen su centro cultural. Y al otro lado de la calle, hay un Walmart y un centro comercial Mimco. Es un centro de actividad en esa zona.

Entonces tomamos toda esa área, conectamos el sendero con ella y luego amenizamos toda esa huella para la tribu. Cuando haces eso, creas una razón para usar el sendero que no sea simplemente “oye, quiero pasear a mi perro”. Hay un destino para ello. Así es como se empieza a reducir la cantidad de horas y millas que los paseños viajan en sus automóviles.

Otro gran nodo... es el Parque Ascarate (del Condado). Se trata del mayor activo de espacio abierto de propiedad local en la región. ¿Por qué no invertiríamos en ello?

El Paso Matters: Una parte clave del plan de acción climática preliminar de la ciudad fue un inventario inicial de gases de efecto invernadero, que es esencialmente un estudio que identifica y examina las mayores fuentes locales de gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido de carbono, que contribuyen al cambio climático. ¿El inventario preliminar de GEI arrojó alguna información nueva sobre las principales fuentes de contaminación en la zona fronteriza?

Alderete-Ferrini: Creo que demuestra lo que ya sabíamos. Y quiero ser claro, porque este es un inventario preliminar y por eso se basó en cálculos y datos. En el CCAP que se publicará el próximo año, se profundizará en emisores más específicos y de dónde provienen. Pero la mayor parte de las emisiones proviene del transporte y, básicamente, del uso estacionario de energía.

Cuando la ciudad trabaja en este tema, tenemos un conjunto de herramientas frente a nosotros y hay cosas que controlamos y otras que no. Tenemos que abordar estos desafíos utilizando las cosas que podemos controlar. Entonces, cuando veo que una gran parte de las emisiones provienen del uso estacionario de energía, la mejor intervención que la ciudad puede realizar es cómo reducir la demanda máxima de energía y reducir la cantidad de energía que como comunidad sacamos de la red. reduciendo en última instancia las emisiones generadas por la infraestructura que suministra esa energía.

Algo que está incluido en la subvención son 50 millones de dólares para invertir en eficiencia energética de edificios comerciales y públicos y generación de energía renovable. Si inviertes 50 millones de dólares en reducir la demanda de energía, tendrás un impacto significativo en las emisiones.

El Paso importa: Cuando se trata de contaminación local y cuestiones climáticas, comúnmente surge el argumento de que no vale la pena que la ciudad de El Paso invierta en abordar el cambio climático a menos que Ciudad Juárez actúe en conjunto, porque, según el argumento, habrá más contaminación, se produce en Juárez que en El Paso. ¿Es ese un argumento justo? ¿Puede coordinarse con los formuladores de políticas en Juárez mientras trabaja en esta colaboración climática regional?

Alderete-Ferrini: En cada reunión en la que me presento como oficial climático, puedo decirles casi palabra por palabra que el comentario es: “¿Cómo vas a hacer algo sobre el clima en El Paso si no tienes ninguna autoridad en Juárez?, ¿y realmente es todo Juárez?” Y eso no es cierto. No todo es Juárez. Y el trabajo que vamos a hacer desde ahora hasta el próximo otoño realmente se apoyará en eso.

Hablando con algunos académicos que trabajan en este espacio, la forma en que funciona el aire... es una especie de flujos y reflujos en términos de valles y picos y dónde se mueve y dónde se asienta. Una gran parte de Ciudad Juárez, particularmente la parte empobrecida que podemos ver al sur de la autopista, está en un valle. Así que muchas de las emisiones y los problemas de calidad del aire que tenemos en nuestro lado de la frontera en realidad se resuelven en ellos, y no al revés.

Eso significa que necesito investigar eso como parte de nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que la quema de material, la huella de las maquilas en el lado de Juárez, el ralentí de los camiones que están parados en los puentes y, francamente, en nuestra carretera una vez que pasan, sí, eso es absolutamente un gran, gran problema en nuestra comunidad.

Lo que necesito saber es, más específicamente, ¿cómo podemos abordarlo? Y eso requerirá realmente un gran esfuerzo de colaboración para incentivar a las maquilas a comportarse de manera diferente. Se tratará de cómo cuentan con personal los puentes y con qué fluidez se mueven.

Cuando se construyó (el Puente de las Américas), esto de lo que estamos hablando no era un problema, no estaba en el radar de nadie todavía.

El Paso importa: La refinería de petróleo crudo propiedad de Marathon, por ejemplo, que emite dióxido de carbono y carcinógenos como el benceno, está en El Paso y no en Juárez. Por otro lado, ¿el polvo levantado por los caminos de tierra sin pavimentar en Juárez puede contribuir a la neblina y las partículas en el aire de nuestra región?

Alderete-Ferrini : Uno de los mayores desafíos que tenemos con las partículas es el desierto crudo que se raspa y nivela y no se construye en los límites de nuestra ciudad. El desierto sabe gestionarse a sí mismo. El material vegetal que existe en el desierto retiene esa suciedad. Cuando entramos y raspamos el desierto, y luego lo abandonamos, no hay nada que retenga esa suciedad.

El Paso Matters: Durante una presentación ante los comisionados del condado de El Paso a mediados de marzo, usted se refirió al “abandono del núcleo urbano”. ¿Se puede ampliar al respecto?

Alderete-Ferrini: Las millas recorridas en vehículos por los habitantes de El Paso son una fuerza impulsora detrás de nuestras emisiones. Entonces, lo que queremos intentar hacer es reducir la cantidad de tiempo que los paseños pasan en sus automóviles. Entonces, si construyes más en el centro, o construyes de manera que la gente del East Side no conduzca a un trabajo en el lejano West Side o en el centro, si vives en el centro y estás trabajando en el centro, conduces menos. Sin embargo, lo segundo se remonta al uso de la energía y los recursos naturales.

Mi trabajo es asegurarme de que el consejo tenga toda la información, los datos y los comentarios de la comunidad para que, en última instancia, tomen decisiones políticas.

El Paso Matters: Usted ha dicho que reducir la expansión urbana es un objetivo de la ciudad relacionado con el clima. Pero vemos que los patrones de desarrollo en El Paso hoy se concentran en el extremo Este, el extremo Noreste y el extremo Noroeste. ¿Qué opina del desafío de contrarrestar o reducir la expansión urbana en el contexto de abordar el cambio climático?

Alderete-Ferrini: No tiene que tratarse simplemente de desarrollarse en el núcleo, sino que significa desarrollar centros de actividad. La gente ha elegido vivir en esas zonas y eso es fantástico. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no solo estamos desarrollando viviendas, sino más bien estamos desarrollando centros de empleo y comercio minorista y una especie de comunidades completas.

En nuestras políticas de vivienda, han visto a la ciudad apoyarse a través del consejo de desarrollo del núcleo urbano. No estamos diciendo que no puedas construir donde quieras. No estamos diciendo que no pueda utilizar el modelo de negocio que ha utilizado en años anteriores. Estamos diciendo que si quieren apoyo de la ciudad, si quieren incentivos de la ciudad, si quieren utilizar dólares o recursos públicos para que su desarrollo funcione, entonces, en última instancia, ese desarrollo tiene que satisfacer las necesidades de los habitantes de El Paso.

El Paso Matters: En octubre pasado, la ciudad solicitó una subvención separada de la EPA de hasta $100 millones que le permitiría proporcionar paneles solares para miles de hogares e inquilinos de bajos ingresos en El Paso. ¿Puede compartirnos una actualización sobre el estado de esa solicitud de subvención?

Alderete-Ferrini: Deberíamos saberlo en junio. Pero con lo que terminaré es que ahora mismo, a partir de hoy, tenemos 600 millones de dólares en solicitudes de dinero federal. Y una de mis tareas principales desde el Concejo Municipal, desde 2021, fue buscar fondos federales y estatales para afectar la acción climática en nuestra comunidad. Espero que para agosto pueda... decir que hemos recaudado más de 500 millones, no solo invertidos en el clima, sino en esta comunidad.