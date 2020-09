Mañana, último día para declarar impuestos

Associated Press

El Servicio de Impuestos Internos insta a las personas que adeudan impuestos, pero que aún no han presentado impuestos de 2019, a actuar ahora para evitar multas mayores que por ley, entran en vigor después del 14 de septiembre.

Este año, la fecha límite de impuestos fue el 15 de julio. Los contribuyentes que presentaron una prórroga tienen hasta el 15 de octubre para presentar. Pero los contribuyentes necesitan recordar que una prórroga para presentar no es una extensión para pagar. Todos los impuestos que adeudan después de la fecha límite del 15 de julio ahora están sujetos a la multa e intereses por no pagar a tiempo.

Aquellos contribuyentes que no solicitaron una prórroga y todavía adeudan impuestos, están sujetos a multas por no presentar y no pagar. Deben presentar ahora y pagar lo que puedan antes de que se apliquen multas mayores después del 14 de septiembre.

La multa por presentar una declaración de impuestos federal tarde o en la fecha de vencimiento extendida, es generalmente el 5% del impuesto no pagado por cada mes o parte de un mes en que la declaración de impuestos está atrasada, hasta el 25% del impuesto no pagado.

Sin embargo, si la declaración tiene más de 60 días de retraso, se aplica una multa mínima de $435 o el 100% del impuesto no pagado, lo que sea menor.

Este año, esa importante fecha de 60 días ocurre después del 14 de septiembre. Además de las multas, también se cobrarán intereses sobre cualquier impuesto no pagado antes de la fecha de vencimiento del 15 de julio.

Recuerde, si se le debe un reembolso, no se aplican multas a una declaración presentada tarde por un contribuyente.

Free File del IRS está disponible en IRS.gov hasta el 15 de octubre para preparar y presentar electrónicamente una declaración de impuestos individual de 2019.