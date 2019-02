Manafort ‘violó la ley repetida y descaradamente’: Mueller

Washington — Paul Manafort, ex presidente de la campaña presidencial de Donald Trump, cometió delitos que laceraron “el corazón del sistema de justicia penal” y durante años engañó a todos, desde sus contadores y bancos hasta fiscales federales y “miembros del Poder Ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos”, de acuerdo con un memorando de sentencia presentado el sábado por la oficina del fiscal especial Robert Mueller.

El memo, presentado en uno de los dos casos penales contra Manafort, no toma una postura sobre cuánto tiempo debería pasar en prisión o si el castigo debiera cumplirse de manera simultánea o posterior a una sentencia que pronto recibirá por otro caso en Virginia. Pero sí muestra a Manafort como un criminal que no se ha arrepentido, que viene cometiendo fechorías desde hace mucho y que cometió crímenes “osados” —algunos de los cuales los cometió siendo presidente de la campaña de Trump y otros después de salir libre bajo fianza— y como alguien que no merece ninguna indulgencia.

“Durante más de una década, Manafort violó la ley repetida y descaradamente”, escribieron los fiscales. “Siguió cometiendo crímenes mientras le eran presentados cargos por primera vez en octubre de 2017 e increíblemente no paró tras ser encausado”.

Citando las mentiras de Manafort al FBI, varias agencias del Gobierno y su propio abogado, los fiscales dijeron que “tras salir de prisión, Manafort presenta un enorme riesgo a reincidir”.

El memorando fue presentado en una corte federal en Washington, donde Manafort se declaró culpable en septiembre de dos cargos de conspiración derivado de su trabajo como asesor político en Ucrania. Como parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía, reconoció que había sobornado a testigos aun después de que le fueron presentados cargos por alentar a los testigos a cambiar su testimonio.

Según los fiscales, después del acuerdo Manafort mintió varias veces a investigadores sobre varios asuntos, entre ellos su comunicación con Konstantin Kilimnik, asociado comercial que según las autoridades estadounidenses tiene vínculos con servicios rusos de inteligencia. Esas mentiras anularon el acuerdo con la Fiscalía.





¿Qué pasará con el reporte?

El Departamento de Justicia recibirá pronto la versión final del fiscal especial Robert S. Mueller III, sobre sus casi dos años de investigación sobre la manera en que Rusia influenció la elección del 2016 y si la campaña de Trump participó en ese esfuerzo y si el presidente Trump obstruyó la justicia.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que el público pueda ver el reporte completo. Las regulaciones de la fiscalía especial señalan que Mueller debe entregar un reporte confidencial sobre sus decisiones procesales al procurador general William P. Barr, y que él debe enviar un sumario de ese trabajo al Congreso.

Esas regulaciones le dan a Barr una flexibilidad considerable sobre qué tantos detalles va a proporcionar al Congreso y al público y la discreción que está incluida en las regulaciones, que son una respuesta a la decisión del asesor independiente Ken Starr de proporcionarle al Congreso un largo reporte —y lascivo según dijeron los críticos— sobre la investigación de la relación sexual que tuvo el presidente Bill Clinton con una joven becaria de la Casa Blanca.

Una vez que la oficina del fiscal especial entregue su reporte y cierre sus puertas, empezará el trabajo del Departamento de Justicia y el Congreso para informar al público sobre los hallazgos de Mueller.

Aunque Barr debe decirles a los legisladores por qué concluyó el trabajo del fiscal especial, aunque no tiene la obligación legal de proporcionarles detalles completos del reporte de Mueller.

Aunque existen excepciones de alto perfil, generalmente, el Departamento de Justicia no publica información despectiva acerca de personas que no han sido acusadas de delitos.

Debido a eso, no queda claro cuánta información, si es que haya alguna, Barr podría incluir acerca de Trump y otras figuras clave en la investigación si no existen cargos en su contra.

Por su parte, es improbable que el Congreso se quede satisfecho con nada menos que la copia completa del trabajo de Mueller.

Los demócratas han expresado su preocupación de que Barr favorezca a Trump, en parte debido a su expansivo punto de vista sobre el poder del Ejecutivo y también porque antes de ser nominado como procurador general, escribió un memorándum de 19 páginas sobre la decisión que tomó Trump para despedir a James B. Comey que era el director del FBI, asegurando que no fue un acto de obstrucción.

Legisladores demócratas están debatiendo cuál sería la mejor manera de obtener la información que consideran debe ser compartida con el Congreso y por ende con el público.

Barr comentó que será tan transparente como sea posible dentro del rango de las reglas de la fiscalía especial.

(Con información de The New York Times)