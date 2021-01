Malversan en Las Cruces $1.7 millones: auditoría

Cortesía

Una auditoría que analizó el manejo de dinero público del Buró de Convenciones y Visitantes (CVB) de Las Cruces, encontró la malversación de cerca de 1.7 millones de dólares por parte de funcionarios de la Ciudad y de una prominente empresaria restaurantera, se informó.

The McHard Firm, con sede en Albuquerque, Nuevo México, dio a conocer los hallazgos de la auditoría que practicó tras 11 meses de trabajo, en donde puso bajo la lupa los manejos y pérdidas de CVB.

En el documento de 767 páginas que fue dirigido a Brian S. Colón, auditor del estado de Nuevo México, se desglosan los ingresos, egresos y balances de transacciones llevadas a cabo en los años fiscales del 2016 al 2019.

Destaca el hecho de que los movimientos llevados a cabo por CVB incluyen los de sus filiales Friends of Visit Las Cruces, el Festival de Música Country de Las Cruces (“CMF”), así como eventos realizados en la Plaza de Las Cruces (“Eventos Plaza”) y en el Teatro Río Grande (“Teatro”).

“Este informe incluye conclusiones sobre violaciones de políticas y contratos, así como recomendaciones para la remisión a agencias de la ley para determinar si ocurrieron o no violaciones criminales”, afirma el reporte.

La existencia de “una causa probable para creer que han ocurrido violaciones criminales”, involucra a Phil San Filippo, ex director de Desarrollo Económico de la Ciudad; Stuart Ed, ex administrador de la Ciudad, y Marci Dickerson, restaurantera local.

“Debido a las acciones de los empleados de CVB bajo la dirección del señor San Filippo, la Ciudad ha incurrido en un total de 1 millón 674 mil 624 dólares en pérdidas desde el año fiscal 2016”, puntualiza el informe.

El reporte de la auditoría, así como la totalidad de sus anexos, fue publicado la semana pasada por la oficina del auditor de Nuevo México.

“La severa ruptura de los controles internos dejó a la Ciudad (de Las Cruces) vulnerable y en riesgo de despilfarro, fraude y abuso”, sostuvo en un comunicado el auditor Brian S. Colón.

“Los hallazgos de este informe ya han dado lugar a muchos cambios para hacer de la Ciudad una mejor organización”, dijo por su parte el alcalde Ken Miyagishima, en un comunicado publicado a consecuencia de los resultados de la auditoría.

Trascendió por parte de la Ciudad de Las Cruces, que la Oficina del Fiscal General del Estado está revisando el informe para vislumbrar alguna acción legal sobre los hallazgos.

El nombre de la empresaria Marci Dickerson, propietaria de los restaurantes The Game, The Game II, y de Dickerson Catering, figura como beneficiaria en movimientos que son consideradas donaciones no legales.

El informe de la Firma McHard enlista entre otros hechos que San Filippo le prestó 25 mil dólares a Dickerson para el restaurante The Game II, este préstamo fue con dinero público y no se notificó a la Ciudad de dicha transacción.

Asimismo se detalla la relación del ex directivo de CVB con proveedores de otros estados con los que tuvo tratos, esto hasta agosto del 2019 cuando San Filippo fue cesado de su cargo.

Bajo la dirección de Ed y San Filippo se llevaron a cabo “docenas de donaciones ilegales”, algunas de las cuales incluyeron el uso de personal y recursos de la Ciudad para beneficiar a organizaciones privadas, e incluso a organizaciones sin fines de lucro y a empresas privadas.

Otra transacción en entredicho es la donación de 10 mil dólares en forma de patrocinio para el Festival Internacional de Cine de Las Cruces en el año 2017, y que fue aprobada en parte por San Filippo, a pesar de que el festival fue producido por su esposa, la señora Marsha San Filippo, de acuerdo a la auditoría.

En otras ocasiones, destaca el informe, fondos de la Ciudad beneficiaron a Revolution 120, organización benéfica sin fines de lucro, que fue fundada y dirigida por Dickerson.

En cuanto al Festival de Música de Las Cruces, la investigación revela que se registraron cientos de miles de dólares en pérdidas entre el año 2013 y el 2019.

El informe presenta evidencia y testimonio de entrevistas que revelan que San Filippo “infló” las cifras de asistencia al evento.

Trascendió que el Teatro Río Grande perdió más de 350 mil dólares de 2017 a 2019, debido a actividades del Festival Musical Country y eventos en la Plaza de Las Cruces en el Centro de la ciudad.

La investigación fue a fondo al establecer que se cometieron anomalías en el proceso de licitación de proveedores, y expresamente señala que la organización Friends of Visit Las Cruces, creada sin fines de lucro, debía por medio de un memorándum de entendimiento, realizar actividades para recolectar fondos para su operación, pero que al contrario buscó desde sus inicios “ocultar dinero al Ayuntamiento, por lo que el Ayuntamiento no podía utilizar los fondos de CMF para nada más”, sostiene el informe.

En los hechos Stuart Ed renunció abruptamente a la Ciudad en 2019, recibiendo una suma global de casi 118 mil dólares como indemnización.

San Filippo fue despedido como director de Desarrollo Económico de la Ciudad en agosto de 2019, después de cinco meses de licencia administrativa mientras la Ciudad investigaba a su departamento y Visit Las Cruces.

Mientras tanto la investigación sigue su curso por parte de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nuevo México.