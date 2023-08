Lucra Trump con foto de su ficha policiaca

No mucho después de que Donald Trump fuera fichado por delitos graves alegando que participó en una conspiración para revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia, su campaña presidencial de 2024 vendía productos con la primera fotografía policial de un ex presidente estadounidense.

La mercancía, que incluye camisetas, tazas, koozies y pegatinas en los parachoques con la fotografía policial del ex presidente, estuvo a la venta unos 90 minutos después de que fuera liberado de una cárcel de Atlanta el jueves.

La mercancía, que incluye camisetas de 34 dólares, va acompañada de las palabras “¡NUNCA TE RINDAS!”.

Trump se entregó en la cárcel el jueves, fue fichado y liberado con una fianza de 200 mil dólares en una medida que su equipo legal negoció esta semana.

El Comité Conjunto de Recaudación de Fondos de Trump Save America también está vendiendo su fotografía policial, diciendo que regalaría una camiseta a cambio de una donación de 47 dólares.

La campaña de Trump afirmó en un correo electrónico de recaudación de fondos

que su fotografía policial era un intento de “hacerlo parecer un criminal frente al mundo entero”.

“Por favor, haz una contribución de $47 para demostrar que TÚ NUNCA TE RENDIRÁS de nuestra misión, y te enviaremos una camiseta GRATIS con la foto policial del presidente Trump IMPRESA”, se lee en el correo electrónico de la campaña.

Por 25 dólares, los partidarios de Trump pueden comprar una taza de café con la foto. Los partidarios de Trump pueden comprar un juego de dos koozies con la foto policial de Trump por 15 dólares. Para aquellos que quieran asegurarse de que sus compañeros conductores sepan que apoyan a Trump, hay disponibles calcomanías para parachoques de 4 por 4 pulgadas con la foto por $12.

Otros republicanos también están recaudando dinero gracias a la fotografía policial. Un comité de la senadora Marsha Blackburn (Tennessee), que se postula para la reelección en 2024, instó a sus partidarios a donar a WinRed, una plataforma de recaudación de fondos de pequeños donantes para los republicanos.

“Hoy, TODAS las promesas de defensa serán marcadas ESPECÍFICAMENTE para la campaña del presidente Trump”, dice el anuncio.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes por la mañana.

La internación de Trump en la Cárcel del Condado de Fulton fue parte de su cuarta acusación penal desde marzo, la segunda vinculada a presuntos esfuerzos por subvertir los resultados de las elecciones de 2020.

Trump enfrenta 13 cargos en el caso de Georgia, incluida la violación de la ley estatal contra el crimen organizado, solicitar a un funcionario público que viole su juramento, conspirar para hacerse pasar por un funcionario público, conspirar para cometer falsificación en primer grado y conspirar para presentar documentos falsos. El ex presidente negó haber actuado mal y describió la investigación, dirigida por la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fani T. Willis (demócrata), como una “caza de brujas política”.

Después de cada una de las tres acusaciones anteriores de Trump, las autoridades no tomaron ninguna fotografía policial. En esos casos, las autoridades no sólo querían evitar un espectáculo, sino que también reconocieron que había poca necesidad de una identificación formal con fotografía del ex presidente.

No es la primera vez que la campaña de Trump intenta monetizar la idea de la foto policial de Trump, un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Después de que un gran jurado de Nueva York acusó a Trump en abril, en un caso derivado de presuntos pagos de dinero a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels, la campaña de Trump vendió camisetas con una foto policial falsa por 47 dólares, adornada con las palabras “NO CULPABLE”.

La foto policial falsa en esa camiseta mostraba la altura de Trump como 6 pies 5 pulgadas. El registro del fichaje de Trump del jueves decía que mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 215 libras, que es casi 30 libras menos que su peso revelado en el momento de su último examen físico oficial en la Casa Blanca.